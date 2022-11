Savosolar Oyj: Meriaura Oy on saanut rahoittajiensa suostumukset osakevaihdon toteuttamista varten

English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 3.11.2022 klo 14.45 (CET)

Meriaura Oy on saanut rahoittajiensa suostumukset osakevaihdon toteuttamista varten

Savosolar Oyj tiedotti 29.8.2022 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Savosolarin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia.

Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksenä on ollut, että Meriauran rahoittajat (Nordea, Finnvera, Varma) antavat kirjallisen suostumuksensa yhtiön omistusmuutokseen. Meriaura on tänään saanut viimeisen tarvittavan suostumuksen rahoittajiltaan.

Savosolar Oyj tulee tänään kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka asialistalla ovat osakevaihdon toteutumisen edellytyksenä olevat yhtiökokouspäätökset.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 3.11.2022 klo 14.45 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti