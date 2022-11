Bullion Gold débute un programme de 3,000 mètres de forage sur Bousquet et complète un financement de $600,000

English French

MONTRÉAL, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou “la Société”) annonce le début d’un second programme de forages sur son projet Bousquet, localisé à environ 30 km à l’est de la municipalité de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.



En continuité avec un premier programme de 1,000 mètres complété au début octobre, ce nouveau programme de 3,000 mètres prévoit l’implantation d’une quinzaine de forages dans la partie est de l’indice Paquin afin de mieux en définir la ressource potentielle. L’indice Paquin est reconnu dans son ensemble sur une longueur supérieure à 1,2 kilomètre par une profondeur verticale de plus de 300 mètres.

La société attend toujours les résultats d’analyses provenant de la première campagne automnale de forages complétée au début octobre 2022. Au cours de ce programme, les forages avaient tous intersectées les zones aurifères minéralisées recherchées contenant pour certains de l’or visible (voir communiqué du 5 octobre 2022).

Regroupant 71 cellules pour une superficie d’environ 2,369 hectares, le projet Bousquet chevauche la faille Cadillac - Larder Lake (CLL) sur près de 10 kilomètres. Un corridor aurifère minéralisé et silicifié d’environ 3 kilomètres de long et d’une centaine de mètres de large se situant au sud de la faille CLL renferme les indices aurifères Paquin (Est et Ouest), Decoeur, Joannès ainsi que CB1. La direction de la Société estime possible de définir une ressource aurifère composée de plusieurs zones à ciel ouvert et de faible profondeur tout au long de ce corridor.

D’autres indices aurifères se situant dans la partie ouest de la propriété et au nord de la faille CLL sont également connus sur ce projet. Cependant, ils ont fait l’objet de très peu de travaux au cours des dernières décennies.

Pour ce qui est de la partie nord-est de la propriété, celle-ci n'a jamais été explorée. Cependant, plusieurs anomalies magnétiques de haute intensité au contact d'anomalies de basse intensité sont localisées dans ce secteur. Si le budget d'exploration de 2023 le permet, la direction de la Société aimerait tester quelques cibles géophysiques dans ce secteur au cours de l'année à venir.

Financement

La Société est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé un placement privé (l'« Offre »), en vertu duquel elle a émis 3 305 000 unités d'actions ordinaires (les « Unités ») de la Société au prix de 0,06 $ par unité et 4,968,750 unités d’actions accréditives (les « Unités accréditives ») au prix de 0.08$, pour un produit brut de 595,800 $ .

Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d’action ordinaire, chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire du capital de la Société pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement privé, à un prix d'achat de 0,08 $ par action ordinaire. Chaque unité accréditive est composée d’une action accréditive et d’un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chacun entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire du capital de la Société pour une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement privé, à un prix d'achat de 0,12 $ par action ordinaire.

Transaction avec une partie liée

Un initié de la Société a souscrit un total de 100,000 Unités dans le cadre de l’Offre, qui est une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations spéciales (« Règlement 61-101 »). Les émissions à l'initié sont exemptées de l'exigence d'évaluation du Règlement 61-101 en vertu de l'exemption contenue à l'article 5.5(b) puisque les actions de la Société ne sont pas cotées sur un marché spécifié et des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61- 101 en vertu de l'exemption prévue à l'article 5.7(a) du Règlement 61-101 en ce que la juste valeur marchande de la contrepartie des titres émis à l'apparenté n'excédait pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue de l'Offre puisque les détails de l'Offre et la participation à celui-ci par des apparentés de la Société n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture et que la Société souhaitait clôturer de manière accélérée pour des raisons commerciales valables.

Dans le cadre de l'Offre, la Société a payé une commission d'intermédiaire de 7 % en espèces et a émis 281,250 bons de souscription d'intermédiaire (« Bons de souscription d'intermédiaire »). Chaque bon de souscription d'intermédiaire peut être exercé pour acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,08 $ par bon de souscription pendant une période de 24 mois à compter de l'émission.

Tous les titres émis dans le cadre de l’Offre seront assujettis à une période de détention de quatre (4) mois et un jour se terminant le 2 mars 2023. Le placement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

Pour plus d’informations :

Jonathan Hamel

Président Directeur-Général

514-317-7956

jhamel@bulliongold.ca



Autres informations

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont fréquemment caractérisées par des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « pourrait », « sera », « serait » , « potentiel », « proposé » et d'autres termes similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « surviendront ». Les déclarations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la société. Bien que Bullion Gold estime que les attentes et hypothèses sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives car Bullion Gold ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. face à des événements et des conditions futurs, de par leur nature même, ils impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. En plus d'autres risques qui peuvent affecter les Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont celles énoncées dans le rapport de gestion de la Société sur la situation financière et les résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020, qui sont disponibles sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et Bullion Gold n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins qu’ainsi requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DES TITRES DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES.