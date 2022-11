English French

Troisième trimestre très dynamique, soutenu par l’attractivité de Believe auprès des artistes et des labels, à chaque étape de leur carrière et dans toutes les géographies

Croissance du chiffre d’affaires : +36,9% au 3e trimestre 2022 et +35,9% depuis le 1er janvier 2022

Croissance organique : +37,6% au 3e trimestre 2022 et +36,3% depuis le 1er janvier 2022

Perspectives 2022 : Believe prévoit désormais une croissance organique supérieure à +30%, une marge d’EBITDA Ajusté d’environ 4,5% et un solide cash-flow libre positif

Paris, le 3 novembre 2022 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2022.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG, a déclaré : « Notre performance au troisième trimestre a de nouveau été très forte, avec des gains de parts de marché sur les principales plateformes numériques dont nous sommes partenaires et dans tous les pays clés où nous sommes implantés. L'essor du streaming et l'augmentation très significative de la consommation de musique en digital partout dans le monde a accéléré la numérisation de plus en plus de genres musicaux. Notre ADN digital nous positionne au mieux pour accompagner ce phénomène et ainsi poursuivre notre trajectoire de croissance rentable. Notre expertise unique en matière de maximisation des audiences et de monétisation de la musique pour les labels et les artistes au sein de l'écosystème digital crée chaque jour de nouvelles opportunités. »

En million d’euros T3 2021 T3 2022 Variation annuelle Croissance organique1 Chiffre d’affaires du Groupe 143,9 197,0 36,9% 37,6% Solutions Premium 135,3 184,4 36,2% 37,7% Solutions Automatisées 8,6 12,6 46,8% 36,1% En million d’euros 9M 2021 9M 2021 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 404,1 549,2 35,9% 36,3% Solutions Premium 378,4 513,6 35,7% 36,7% Solutions Automatisées 25,7 35,6 38,9% 30,8%

Faits marquants du trimestre

La performance de Believe enregistrée au troisième trimestre 2022 a démontré une fois de plus la force du modèle du Groupe sur les marchés des artistes et des labels. Believe a continué de gagner des parts de marché sur tous les segments de cet écosystème (des créateurs de musique aux labels indépendants et artistes de premier plan) dans toutes les zones géographiques où le Groupe est implanté.

Les produits et les solutions de Believe permettent de développer les artistes et les labels sur toutes les plateformes numériques à un rythme beaucoup plus rapide grâce à des investissements continus. La priorité de Believe est de renforcer ses capacités sur les marchés clés où le Groupe opère et de fournir aux équipes locales des produits et solutions d’excellence, développés par les équipes de la Plateforme Centrale du Groupe et utilisés par toutes les entités locales. De la qualité de service du modèle de Believe a résulté une forte performance du portefeuille existant d'artistes et de labels au cours du trimestre.

Au travers de plusieurs initiatives, Believe a poursuivi son expansion en Asie, qui sera le premier marché mondial d’ici les dix prochaines années. Le groupe a ainsi renforcé son équipe de direction dans la région, avec plusieurs nominations de directeurs généraux au niveau de la région et pays (en Indonésie, Thaïlande et Philippines). Believe occupe des positions de leader de marché dans la plupart des 8 territoires clés de la région, accompagnant ainsi leur dynamisme et la croissance des artistes locaux. Dans cette région, le Groupe opère sur tous ses segments (Solutions Premium et Solutions Automatisées) et a investi de manière constante au cours des 10 dernières années : déployant d'abord Label & Artist Solution en s’adressant au segment des artistes émergents et établis sur 8 marchés, puis en lançant Artist Services sur 3 marchés répondant ainsi aux besoins d’artistes confirmés. Au cours du dernier trimestre, Believe a lancé le label « Byond » en Thaïlande pour développer et soutenir les artistes et la musique hip-hop au niveau local. Byond s’est appuyé sur le catalogue de TuneCore et de Label & Artist Solutions pour identifier et signer des artistes emblématiques comme Saran, qui a atteint 1 milliard de streams en 2022, ou encore Zentyarb, K.Aglet, SD Thaitay, Z9, BlackHeart, DIEOUT, Mona V, Cyanide, T-BIGGEST, Pondering et Rap is Now. En outre, conformément à son engagement à offrir le meilleur service possible aux créateurs de musique, TuneCore (Solutions Automatisées) a accru ses efforts de localisation en Asie du Sud Est afin de garantir une expérience utilisateur optimale. TuneCore s’est ainsi significativement développé dans la région depuis l’introduction de l’offre de partage de revenus Social Platforms, qui a permis aux créateurs de musique de distribuer facilement leur musique sur les réseaux sociaux clés, et a généré de nouveaux abonnements. TuneCore s'est également associé à une plateforme mondiale de paiement électronique pour offrir des méthodes de paiement localisées à une base croissante de créateurs de musique dans la région, qui préfèrent les moyens de paiements alternatifs aux cartes de crédit. Dans les mois à venir, TuneCore va déployer ces programmes dans les pays et régions aux pratiques similaires.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place de nouvelles équipes et de nouveaux partenariats au cours du trimestre afin de saisir les opportunités dans les genres musicaux qui s’ouvrent rapidement au numérique ou qui accélèrent actuellement leur digitalisation. Believe a ainsi lancé « b.electronic » en octobre, une initiative globale ciblant spécifiquement le nombre croissant de labels et d'artistes de musique électronique et de dance qui sont en recherche du bon partenaire pour développer leur audience à l'échelle mondiale et optimiser leurs revenus digitaux. Cette nouvelle solution fait écho à la croissance rapide du marché mondial de la musique électronique et de la dance, qui a cru de +32% en 2021 contre +18% pour le marché de la musique selon IMS (International Music Summit, observateur phare de ce genre musical). Elle répond aux besoins spécifiques de ces labels et des artistes, qui cherchent des publics au-delà de leur frontière locale, le genre étant par nature international. Believe s'appuiera sur ses équipes centrales et locales composées d’experts ayant une connaissance globale de ce genre spécifique pour développer le portefeuille de labels et d'artistes. La signature du label « Big Top Amsterdam », l'un des principaux acteurs de la dance en atteste. Big Top Amsterdam a notamment dans son catalogue des artistes de premier plan comme Bakermat et Gamper & Dadoni, cumulant chacun plus d'un milliard de streams, ainsi que les créateurs de Supermassive (1,8 million de followers sur TikTok et 1,4 million de followers sur YouTube) et le producteur suédois innovant Kronan. Ce nouveau partenariat avec Believe jouera un rôle crucial dans la croissance internationale et numérique du label et de ses artistes.

De plus, Believe a continué de renforcer ses partenariats avec les principaux services de streaming et les réseaux sociaux au cours du trimestre en renouvelant des partenariats à des conditions plus avantageuses pour ses artistes et labels, ainsi qu'en participant très tôt à leurs nouvelles initiatives. Believe a, par exemple, été parmi les premiers à participer à l'initiative « Creator Music » de YouTube, une nouvelle vitrine numérique qui permet aux créateurs d'obtenir facilement des licences pour de la musique populaire à utiliser dans leurs vidéos, permettant ainsi de monétiser la musique à la fois pour eux et pour les détenteurs de droits musicaux.

Enfin, dans le cadre de son projet d'entreprise « Shape Music for Good », Believe a continué de promouvoir la parité femmes-hommes dans l'industrie musicale au cours du trimestre. Believe a en effet organisé pour la deuxième année consécutive, le « Gender Equality Hub », au festival Reeperbahn de Hambourg (Allemagne) en partenariat avec Keychange, l'initiative internationale pionnière visant à créer une industrie musicale plus représentative et plus inclusive en termes de genre pour les générations actuelles et futures. Le Hub a proposé des masterclasses avec des leaders de l'industrie musicale qui ont partagé leur expertise et encouragé les femmes et autres groupes sous-représentés dans l'industrie musicale à se faire connaître et à faire partie de l'initiative Keychange. Fidèle à sa valeur qu'est l'équité, le Groupe a par ailleurs lancé en septembre son premier plan d'actionnariat salarié collectif, offrant ainsi aux employés la possibilité d'être directement associés au futur de Believe. Le taux de participation a atteint 40% dans les six pays où le plan a été mis en place et 57% en France. Cet engagement de Believe en matière de responsabilité sociale d'entreprise se reflète dans de meilleures performances ESG que ses pairs de l'industrie, comme en témoignent son indicateur « Gender Equality Index » pour la France (99/100) et sa notation ESG MSCI AA, le plus haut niveau atteint au sein de l'indice Media.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022 a augmenté de +36,9% pour atteindre 197,0 millions d'euros (contre 143,9 millions d'euros au 3e trimestre 2021), reflétant principalement une forte croissance organique (+37,6%). Au 3e trimestre 2022, les ventes numériques ont représenté 93,7% du chiffre d'affaires du Groupe et ont augmenté de +39,6% d'une année sur l'autre, grâce à la croissance continue du streaming payant, notamment sur les marchés émergents, et à une meilleure monétisation des services de streaming financés par la publicité, même si le taux de croissance de ces derniers s’est ralenti par rapport aux trimestres précédents comme attendu. La croissance a été amplifiée par des gains de parts de marché supplémentaires sur les principales plateformes de streaming, tant dans les pays matures que dans les pays émergents, grâce au renforcement des capacités locales et à l'expertise de Believe dans le développement de l'audience et de la monétisation numérique des artistes et des labels. Les ventes non numériques ont augmenté de 6,1% au 3e trimestre 2022, principalement grâce au merchandising, au live et à la synchronisation, notamment en France.

La performance du 3e trimestre 2022 reflète une forte dynamique des deux segments d’activité. Le chiffre d'affaires de Premium Solutions s'est élevé à 184,4 millions d'euros au 3e trimestre 2022, soit une augmentation organique de +37,7% par rapport au 3e trimestre 2021. Le succès de Solutions Premium s'explique par les investissements réalisés par le Groupe au cours des 24 à 36 derniers mois pour renforcer les capacités locales et déployer davantage de services dans les pays clés. Cela a permis au Groupe d’accompagner un plus grand nombre d'artistes et de labels avec un niveau de service toujours de premier plan, et d'adresser à une plus grande variété de genres musicaux. Le chiffre d'affaires de Solutions Automatisées a atteint 12,6 millions d'euros et a augmenté de +46,8% au 3e trimestre 2022 par rapport à l'année dernière, reflétant une solide croissance organique de +36,1% et un impact positif du taux de change lié à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. La performance du 3e trimestre reflète l'attractivité du programme tarifaire « Unlimited Pricing », qui fait croître le nombre d'abonnements, avec un revenu par abonné orientée à la hausse, les créateurs de musique passant de l'offre découverte vers le plan tarifaire le plus élevé. Believe a enregistré de solides performances sur la plupart des marchés, à l'exception des unités commerciales russes et ukrainiennes qui ont cru organiquement de +8,8% au 3e trimestre, ce qui se traduit par une croissance organique de +9,0% depuis le début de l'année. Le Groupe, en excluant ces deux unités commerciales, a connu une croissance organique de +40,5% au 3e trimestre 2022.

Believe a connu une forte croissance depuis janvier avec une hausse du chiffre d’affaires de +35,9% sur les neuf premiers mois de l’année, reflétant principalement une croissance organique de +36,3% pour la période se terminant à fin septembre. La croissance organique a atteint +39,2% en dehors de la Russie et de l'Ukraine. Les ventes non numériques ont continué de croître notamment grâce au merchandising et aux activités live en France. Dans l'ensemble, Believe a continué à surpasser le marché et a renforcé sa position dans le domaine de la musique numérique sur les deux segments et dans toutes les régions.

Chiffre d’affaires par zone géographique : de la croissance dans toutes les zones géographiques

En millions d’euros T3 2021 T3 2022 Variation Asie-Pacifique / Afrique 32,5 52,3 61,1% France 24,2 34,1 41,2% Amériques 21,2 28,6 35,1% Europe hors France et Allemagne 40,9 53,1 29,8% Allemagne 25,2 28,8 14,4% Chiffre d’affaires 143,9 197,0 36,9%

Le niveau d'activité en Asie-Pacifique et en Afrique est resté très soutenu avec un chiffre d’affaires en hausse de +61,1% au 3e trimestre 2022 par rapport à l'année dernière, représentant 26,6% du chiffre d’affaires du Groupe. La dynamique de marché est restée très forte en Chine et en Inde, ainsi qu'en Asie du Sud-Est, le groupe ayant tiré parti du déploiement de tous les services dans la plupart des territoires et du renforcement de ses équipes locales. Le Groupe a également bénéficié de ses partenariats stratégiques signés au quatrième trimestre 2021 en Inde (Think Music) et aux Philippines (VMAG), qui ont renforcé la croissance organique sur ces deux marchés locaux.

En France, le chiffre d’affaires a représenté 17,3% des ventes du Groupe et augmenté de +41,2% au 3e trimestre, grâce à la bonne performance du catalogue existant d'artistes et de labels et aux partenariats stratégiques signés avec Play Two et Jo&Co qui ont permis à Believe de représenter une plus grande variété de genres musicaux sur le marché. Les ventes numériques sont en forte hausse, mais le chiffre d’affaires a également bénéficié d'un fort rattrapage des activités live et de merchandising.

Dans les Amériques, le chiffre d'affaires a augmenté de +35,1% et représente 14,5% du chiffre d'affaires du Groupe, grâce à un niveau d'activité élevé en Amérique latine, notamment au Brésil, et à une forte accélération des Solutions Automatisées suite au succès des nouveaux plans de tarification illimitée de TuneCore.

En Europe (hors France et Allemagne), le chiffre d'affaires a augmenté de +29,8% et a représenté 27,0% du chiffre d'affaires total au 3e trimestre 2022. Le niveau d'activité a été particulièrement soutenu au Royaume-Uni et en Italie, et est resté sur une trajectoire de croissance forte en Europe du Sud et en Europe de l'Est. Le chiffre d’affaires de la région a néanmoins été affecté par un ralentissement du rythme de croissance en Russie et en Turquie.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a augmenté de +14,4% par rapport à l'année dernière et a représenté 14,6% des revenus. Malgré des ventes non numériques pesant encore sur la performance globale, les ventes numériques ont fortement augmenté au cours du trimestre, reflétant l'expertise de Believe dans le développement de la monétisation des artistes et des labels dans l'écosystème numérique.

Perspectives et attentes de croissance organique en 2022

Au troisième trimestre 2022, Believe est restée sur la même dynamique de croissance organique qu’au 1er semestre 2022. Le streaming sur abonnement payant a démontré sa résilience et connu un fort développement sur la plupart des marchés du Groupe. La croissance des revenus du streaming financé par la publicité s'est ralentie par rapport au premier semestre et s'est stabilisée comme prévu autour du niveau du mois de juin. En revanche, dans les pays émergents, la transition du streaming financé par la publicité vers l’abonnement payant progresse régulièrement. Le Groupe prévoit que l'industrie de la musique continuera à faire preuve de résilience et que le streaming payant poursuivra son déploiement mondial.

Believe anticipe désormais que la croissance organique du Groupe dépassera +30% en 2022, un niveau supérieur aux attentes présentées le 3 août 2022 (environ +29%) et supérieur également à la fourchette présentée lors de l'introduction en bourse pour la période 2021-2025 (+22% à +25%). Cet objectif suppose que la croissance du chiffre d'affaires des activités russes et ukrainiennes reste en ligne avec le niveau atteint au 3e trimestre 2022. Cela inclut également un impact positif d'environ 2% lié à l'extension des accords de services concernant Play Two, Jo&Co (France), Think Music (Inde) et VMAG (Philippines), qui a été conclue dans le cadre des partenariats stratégiques signés avec ces sociétés au quatrième trimestre 2021.

En raison d’une croissance organique plus élevée qu'attendue précédemment, Believe table désormais une marge d’EBITDA ajusté d'environ 4,5 %, un niveau supérieur aux attentes précédentes d'une marge stable par rapport à la marge de l’année dernière (2021 : 4%), car les coûts de la Plateforme Centrale seront mieux amortis. Comme la priorité reste l'accélération des investissements, l'amélioration annuelle de la marge reste graduelle. Believe a l'intention de continuer à investir de manière significative dans la Plateforme Centrale et ses équipes locales dans les années à venir pour alimenter sa future croissance rentable, tout en gérant activement le cycle d'investissement dans le but d'améliorer encore l'efficacité.

Le Groupe confirme également qu'il générera un solide cash-flow libre positif pour l'ensemble de l'année. Cela proviendra d'une variation positive du besoin en fonds de roulement et d'une baisse des dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires. En outre, le flux de trésorerie disponible bénéficiera d'un versement annuel d'environ 20 millions d'euros de la part de l'un de ses partenaires numériques, qui a été renouvelé au 3e trimestre 2022.

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure entreprise pour accompagner les artistes et les labels dans la musique numérique est en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu’annoncée lors de l’introduction en bourse. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre +22% et +25% et une marge d’EBITDA ajusté de 5 % à 7 % pour le Groupe d’ici 2025, qui implique une marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale de 15% à 16%, ce qui correspond à une marge de période de forte croissance, le chiffre d’affaires étant en grande partie réinvesti. Believe est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d’une marge d’EBITDA ajusté du Groupe de 15%.

Annexes

Répartition du chiffre d’affaires entre les ventes numériques et non numériques

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 9M 2021 9M 2022 Ventes numériques 90% 92% 92% 93% 92% 94% 91% 93% Ventes non numériques 10% 8% 8% 7% 8% 6% 9% 7%

Croissance des ventes numériques et non numériques

T1 2022 T2 2022 S1 2022 T3 2022 9M 2022 Ventes numériques +35,3% +40,1% +37,8% +39,6% +38,5% Ventes non numériques -6,5% +32,1% +11,4% +6,1% +9,7%

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 610 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe(www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs.

Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).









1 Croissance organique : croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants.







