Believe Annonce la réussite de son premier plan d’actionnariat

b.shares 2022

Paris, le 3 novembre 2022 – Believe a finalisé avec succès sa première offre d’actionnariat salarié b.shares. Cette offre réalisée dans 6 pays du 16 septembre au 6 octobre 2022, a permis à 40% des salariés éligibles de devenir actionnaires de la Société.

Avec un taux de souscription de 40%, dont près de 60% en France, le plan b.shares 2022 est l’illustration de la forte adhésion de nos salariés au développement futur de Believe, et une étape clé dans la mise en œuvre de notre projet « Shaping Music for Good » porté par nos quatre valeurs : le respect, l’expertise, l’équité et la transparence à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Ce sont 507 salariés, dont 336 en France, qui ont participé à l’offre à un prix de souscription unitaire de 6,90 euros. L’investissement total (constitué de l’apport personnel des salariés et de l’abondement de la Société) s’élève à 2,3 millions d’euros.

Dès cette première édition, l’offre b.shares a permis d’atteindre, à l’échelle du Groupe, un taux de salariés actionnaires de 31%. Ces salariés détiennent en direct ou par l’intermédiaire du FCPE Believe shares, 0,35% du capital de la Société, soit un total de 337 457 actions.

Au 3 novembre 2022, le nombre d’actions Believe en circulation est porté à 96 575 623 actions.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 610 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Contacts Believe :

Relations Investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tel. : +33 1 53093391

Port. : + 33 6 07099860 Relations Presse

Manon JESSUA

manon.jessua@believe.com





