CBI : Horyou AlphaVerse fera don de 2% de son chiffre d'affaires brut et s'associe au programme 1% for the Planet

French English

Horyou AlphaVerse fera don de 2% de son chiffre d'affaires brut et s'associe au programme 1% for the Planet

1% sera alloué au programme 1% for the Planet

1% supplémentaire sera reversé à des programmes et des causes caritatives faisant partie du métaverse Horyou AlphaVerse

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) et son partenaire Horyou annoncent que le métaverse Horyou AlphaVerse a décidé de reverser 2% de son chiffre d'affaires brut pour soutenir le bien social, la durabilité et la lutte contre le changement climatique, et s'associe au programme 1% for the Planet.

Horyou AlphaVerse est un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. La mission principale de Horyou AlphaVerse est d'accélérer l'adoption de pratiques qui renforcent la durabilité et le bien social dans les mondes physique et numérique. Ce métaverse est construit en partenariat entre CBI, le réseau social Horyou et la Fondation Horyou.

Tout d'abord, Horyou AlphaVerse est entré dans le programme 1% for the Planet et fera don de 1% de ses revenus bruts.

1% for the Planet est un collectif mondial avec 2 décennies d'expérience dans la redistribution de fonds à ses ONG affiliées, dont la mission est d’augmenter la philanthropie environnementale et l’impact terrain des actions menées par les associations de protection de l’environnement en facilitant leur recherche de fonds. Les marques et les entreprises qui adhèrent au programme 1% for the Planet s'engagent à reverser 1% de leurs revenus soit à l’organisation, soit directement aux ONG faisant partie de l'alliance 1%.

De plus, depuis juillet 2022, Horyou AlphaVerse a mis en place un programme de partenariat invitant les ONG à l'intérieur du métaverse, le Social Good Pioneer Partnership Program (SG3P) et annoncera bientôt le premier groupe d'ONG partenaires.

Pour plus d'informations sur le SG3P, https://www.horyoualphaverse.com/partnership-program.

Par conséquent, en plus de l'engagement avec 1% for the Planet, Horyou AlphaVerse s'engage à contribuer à hauteur de 1% supplémentaire aux ONG entrant dans le programme SG3P.

« Connecter les Change maker House et donner en retour est dans l'ADN de Horyou AlphaVerse », a déclaré Yonathan Parienti, fondateur et PDG de Horyou. « Donner 2% du revenu brut de notre univers numérique dédié à la durabilité et au changement positif est une évidence pour nous, car la mission de Horyou AlphaVerse est de prôner le Bien Social et la préservation de la planète depuis sa création. »

« Nous axons notre développement pour aborder des questions très importantes. Le bien social, la durabilité et la lutte contre le changement climatique sont cruciaux pour tous », a ajouté Frédéric Chesnais, PDG de CBI. « Contribuer à ces missions, et notamment au programme 1% for the Planet, est au cœur du projet Horyou AlphaVerse. »

Pour plus d'informations sur AlphaVerse, les investisseurs et les fans peuvent se rendre sur http://www.cbicorp.io ou http://www.alphaverse.com et suivre sur Twitter, Facebook, Telegram, et Instagram.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A PROPOS DE HORYOU ALPHAVERSE

Horyou AlphaVerse est un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. La mission principale de Horyou AlphaVerse est d'accélérer l'adoption de pratiques qui renforcent la durabilité et le bien social dans les mondes physique et numérique. Ce métavers est construit en partenariat entre CBI, le réseau social Horyou et la Fondation Horyou.

Pour en savoir plus : https://www.horyoualphaverse.com

À PROPOS DE 1% FOR THE PLANET

1% for the Planet est une organisation mondiale qui existe pour assurer la prospérité de notre planète et des générations futures. Elle incite les entreprises et les particuliers à soutenir les partenaires environnementaux par leur adhésion et leurs actions quotidiennes. Elle rend les dons environnementaux faciles et efficaces grâce à des conseils en matière de partenariat, à la présentation de l'impact et à la certification par une tierce partie.

Lancé en 2002 par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et Craig Mathews, fondateur de Blue Ribbon Flies, les membres commerciaux et individuels ont donné à ce jour des centaines de millions de dollars à nos partenaires environnementaux approuvés. Aujourd'hui, le réseau mondial de 1% for the Planet est composé de milliers d'entreprises, de particuliers et de partenaires environnementaux qui œuvrent pour un avenir meilleur pour tous. Pour en savoir plus, consultez le site www.onepercentfortheplanet.org

A PROPOS DE CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie Mouret

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe