Pour la SADC, protéger les déposants implique une préparation constante

OTTAWA, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a tenu aujourd’hui son assemblée publique annuelle en direct sous forme de webémission. Sa présidente et première dirigeante, Leah Anderson, et le président de son conseil d’administration, Robert Sanderson, ont commenté les efforts déployés par la Société pour être prête à intervenir et pour renforcer la confiance, de même que les améliorations apportées récemment à son modèle de gouvernance pour mieux faire face à un environnement complexe et incertain.



« Nous avons accru nos capacités lorsque la pandémie de COVID-19 s’est déclarée, au début de 2020, et nous n’avons pas relâché notre vigilance depuis, d’affirmer Mme Anderson. En 55 ans, notre volonté de protéger les épargnes des déposants n’a jamais fléchi, même si la probabilité qu’une institution membre fasse faillite est très faible. »

Pour être prête à intervenir, la SADC doit être en mesure de reconnaître rapidement les risques pouvant avoir une incidence marquée sur une ou plusieurs institutions membres et elle doit disposer de plans de règlement détaillés adaptés à chacune de ses institutions membres, en cas de graves difficultés financières ou de faillite. Ces plans de règlement prennent en compte non seulement les conséquences pour les institutions concernées, mais aussi pour l’ensemble du système financier.

La SADC mise sur la collaboration avec les principaux intervenants, les experts et ses partenaires du filet de sécurité financier en cette période d’incertitude et de mutations rapides pour continuer de s’adapter aux attentes des déposants et aux innovations dans le secteur financier, être prête à intervenir et accroître la confiance à l’égard de la protection des dépôts.

Au sujet de la SADC

La SADC est une société d’État fédérale établie en 1967 pour protéger les épargnes des Canadiennes et des Canadiens, et contribuer à la stabilité du système financier. Elle protège actuellement plus de 1 000 milliards de dollars de dépôts assurables confiés à plus de 80 institutions membres. À titre d’autorité de règlement du pays, la SADC est responsable du règlement de faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales ainsi que des sociétés de prêt et de fiducie. La SADC finance ses activités à même les primes que lui versent ses institutions membres. La SADC a réglé la faillite de 43 institutions membres, faillites qui ont touché quelque deux millions de personnes. Aucune de ces personnes n’a perdu un seul dollar de ses dépôts assurés par la SADC.

Pour plus de renseignements :

Brad Evenson

Directeur, Communications et Affaires publiques

Tél. : 613-943-4395

Courriel : media@sadc.ca