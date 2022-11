English French

EDF ajuste son estimation de production nucléaire en France pour 2022

EDF ajuste son estimation de production nucléaire pour 2022 à 275-285 TWh contre 280-300 TWh précédemment.

Cette estimation prend en compte :

l’impact du mouvement social de l’automne 2022 sur les plannings d’arrêt pour maintenance ;

l’allongement de la durée d’arrêt de 4 réacteurs nucléaires concernés par le programme de contrôles et réparations du phénomène de corrosion sous contrainte1.

Les estimations de la production nucléaire en France pour 2023 et 2024, respectivement 300-330 TWh et 315-345 TWh, restent inchangées.

1 Cattenom 1 et 3, Penly 2 et Chooz B1

