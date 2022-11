Aduro seleccionado para el programa Shell GameChanger

French German Spanish

SARNIA, Ontario, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (“Aduro” o la “Empresa”) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), un desarrollador canadiense de tecnologías patentadas a base de agua para el reciclaje químico de plásticos y transformación de crudo pesado y aceites renovables en recursos de nueva era y combustibles de mayor valor, anuncia la exitosa selección y aceptación al programa Shell GameChanger.



Shell GameChanger es un programa acelerador diseñado formar asociación con empresas para ofrecer soluciones innovadoras con el potencial de impactar de forma drástica el futuro de la energía y la transición a emisiones netas cero. Después de un riguroso proceso de selección, Aduro fue seleccionado por el programa Shell GameChanger para aplicar su nueva Tecnología Hydrochemolytic™ ("HCT") para producir materia prima sustentable Naphtha Cracker de polietileno, polipropileno y poliestireno, individualmente o sobre una base mixta.

La HCT deconstruye polímeros de crecimiento en cadena difíciles de reciclar a temperaturas más bajas que los utilizados en tecnologías actuales. Mientras que las tecnologías de legado producen mezclas complejas de productos que requieren una inversión excesiva de recursos, se espera que HCT cree productos saturados de mayor valor, en alto rendimiento y pureza utilizando energía más baja y tiene la capacidad de procesar materias primas más altamente contaminadas actualmente rechazadas. La producción final de HCT luego se puede utilizar directamente para la producción de nuevos plásticos, demostrando una circularidad completa.

Para apoyar el proyecto, Shell contribuirá con financiamiento no diluyente con los pagos de contribución distribuidos en seis fases del proyecto, cada fase y el pago asociado está supeditado al cumplimiento de los objetivos establecidos para la fase anterior. Además, Shell proporcionará pericia técnica para ayudar a Aduro a desarrollar diseños de procesos confiables y optimizar la tecnología HCT para la implementación comercial. Shell GameChanger también asesorará a Aduro en el desarrollo de su estrategia comercial y posición en el mercado.

"El programa Shell GameChanger ofrece la plataforma ideal para que las nuevas empresas avancen en ideas de etapa inicial que tienen el potencial de impactar el futuro de la energía", dijo Ed Holgate, gerente de socios comerciales de Shell GameChanger. "La colaboración entre empresas emergentes y especialistas dentro de Shell es una forma de avanzar en la investigación, desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías que permitirán la transición a un futuro bajo en carbono, y esperamos trabajar con el equipo para avanzar en su tecnología de reciclaje de plásticos".

El proyecto de Aduro con Shell GameChanger comenzará de inmediato y es un proyecto de 12 meses y 6 fases, comenzando con reactores por lotes a pequeña escala, que se mueven a través de un reactor de flujo continuo y hacia la base de diseño de instalaciones de estilo comercial. El proyecto está diseñado para apoyar el rápido movimiento del proceso a la comercialización, al mismo tiempo que reduce el riesgo de desarrollo para la tecnología.

“Estamos muy contentos de que nuestra tecnología hidroquimolítica haya sido seleccionada por el equipo de Shell GameChanger. El equipo de Aduro trabajando diligentemente para llevar esta tecnología disruptiva al mercado y contribuir a la circularidad plástica en apoyo de la transición energética. El acceso a la red, inteligencia de mercado y pericia técnica de un líder global e innovador en el mercado de fabricación de productos químicos como Shell juegan un papel fundamental en el avance de nuestros objetivos. Nos complace comenzar el proyecto y realmente apreciamos el profesionalismo, apoyo y voto de confianza de los especialistas de Shell GameChanger”, comentó Ofer Vicus, director ejecutivo de Aduro.

Acerca de Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies es un desarrollador de tecnologías patentadas a base de agua para el reciclaje químico de plásticos de desecho; conversión de crudo pesado y betún en aceite más ligero y más valioso; y transformación de aceites renovables en combustibles de mayor valor o productos químicos renovables. La tecnología Hydrochemolytic™ de la empresa activa propiedades únicas del agua en una plataforma química que funciona a temperaturas y costos relativamente bajos. Un enfoque innovador que convierte materias primas de bajo valor en recursos del siglo XXI.

Para más información, comuníquese con:

Ofer Vicus, director ejecutivo

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relaciones con los Inversores

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011



Inversor Cubed Inc.

Neil Simon, director ejecutivo

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos que aborden actividades, eventos o desarrollos en los que la empresa cree, espera o anticipa que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales de la administración basadas en la información actualmente disponible y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados difieran sustancialmente de los tratados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen: la expectativa de que el nuevo HCT de la empresa impactará drásticamente en el futuro de la energía y la transición a emisiones netas cero; que el HCT producirá materia prima sostenible de Naphtha Cracker de polietileno, polipropileno y poliestireno, individualmente o sobre una base mixta; que el HCT creará productos saturados de mayor valor, en alto rendimiento y pureza utilizando menor energía y la capacidad de procesar materia prima más contaminada que actualmente son rechazados; que la producción final de HCT se puede utilizar directamente para la producción de nuevos plásticos, demostrando circularidad completa; que Shell contribuirá con fondos no diluyentes a Aduro en relación con el proyecto; que Shell proporcionará experiencia técnica para ayudar a Aduro a desarrollar diseños de procesos confiables, escalar y optimizar la tecnología de HCT para la implementación comercial; que Shell GameChanger asesorará a Aduro para desarrollar aún más su estrategia comercial y posición en el mercado; que el proyecto propuesto con Shell GameChanger apoyará el rápido movimiento del proceso de la empresa a la comercialización, al mismo tiempo que reduce el riesgo de desarrollo para el tecnología; que la tecnología Aduro será disruptiva en el mercado y contribuirá a la circularidad plástica en apoyo de la transición energética; y que la colaboración con Shell proporcionará a Aduro acceso a la red, inteligencia de mercado y experiencia técnica de Shell, que desempeñará un papel crítico en el avance de los objetivos de Aduro y su camino hacia la comercialización.

Aunque empresa considera que las suposiciones inherentes a las declaraciones prospectivas son razonables, las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y, en consecuencia, no se debe confiar indebidamente en tales declaraciones debido a su incertidumbre inherente. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la empresa incluyen, mas sin limitación, los siguientes: el potencial de que el HCT de la empresa pueda, por varias razones, no impactar el futuro de la energía y la transición a emisiones netas cero; que el HCT no produzca las materias primas deseadas o que las tecnologías alternativas obtengan una aceptación más amplia que la tecnología de Aduro; que el resultado final del HCT no se utilice con éxito como se anticipó por varias razones; que Shell puede decidir no proceder con el financiamiento o el programa con Aduro según lo anticipado, o que el financiamiento cesará durante el programa debido a resultados desfavorables; que Shell puede no proporcionar a Aduro la pericia técnica anticipada necesaria para la implementación comercial; que Shell GameChanger puede no proceder con la orientación anticipada o proporcionar los otros beneficios y apoyos anticipados para Aduro; que la tecnología de Aduro puede, por varias razones, no ser disruptiva en el mercado o puede no obtener la aceptación del mercado o lograr la comercialización; que las condiciones adversas del mercado y otros factores fuera del control de las partes pueden afectar negativamente a Aduro y sus operaciones comerciales futuras. La empresa renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley aplicable.