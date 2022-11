Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2022

English Finnish

Tammi-syyskuun 2022 liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Heinä-syyskuu 2022

Liikevaihto oli 25,3 MEUR (23,8), muutos 5,9 %

Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,6 MEUR (1,2)

Liiketulos oli 2,1 MEUR (1,2)

Liikevoittoprosentti oli 8,5 % (5,2 %)

Tilikauden tulos oli 2,2 MEUR (0,9)

Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,19)

Tammi-syyskuu 2022

Liikevaihto oli 79,6 MEUR (62,3), muutos 27,6 %

Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,8 MEUR (-2,3)

Liiketulos oli 2,3 MEUR (-2,7)

Liikevoittoprosentti oli 2,9 % (-4,4 %)

Tilikauden tulos oli 1,9 MEUR (-3,5)

Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (-0,79)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2022

Martela-konsernin koko vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Avainluvut, Meur

2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 Liikevaihto 25,3 23,8 5,9 % 79,6 62,3 27,6 % 91,9 Liiketulos 2,1 1,2 73,9 % 2,3 -2,7 -1,3 Liiketulos % 8,5 % 5,2 % 2,9 % -4,4 % -1,4 % Tulos ennen veroja 1,8 0,9 91,1 % 1,5 -3,5 -2,3 Tilikauden tulos 2,2 0,9 148,4 % 1,9 -3,5 -2,4 Tulos/osake, eur 0,48 0,19 147,1 % 0,42 -0,79 -0,53 Sijoitetun pääoman tuotto % 31,1 19,7 11,6 -14,0 -4,7 Oman pääoman tuotto % 73,3 33,3 21,1 -44,8 -21,3 Omavaraisuusaste % 24,7 21,1 17,0 % 22,2 Nettovelkaantumisaste % 83,3 87,9 -5,2 % 74,8

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Kolmannella vuosineljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkoi vahvistumistaan ja näimme inflaation ja korkojen merkittävää nousua, jonka vaikutukset näkyivät myös Martelan liiketoiminnassa. Näistä tekijöistä huolimatta pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 25,3 milj euroon, joka oli 5,9 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihtomme oli tammi-syyskuussa 79,6 milj. euroa.

Tilaukset kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden Ruotsissa ja Norjassa, mutta laskivat Suomessa ja Muissa maissa.

Liiketuloksemme parani merkittävästi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 2,1 milj. euroa. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti heinäkuussa tehty Nummelan logistiikkakeskuksen myynti- ja takaisinvuokraussopimus. Vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 0,6 (1,2) milj euroa. Vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat kasvaneet materiaali- ja työkustannukset sekä panostukset tulevaisuuden kasvuun. Liiketuloksemme tammi-syyskuussa oli 2,3 (-2,7) milj euroa.

Nummelan tuotanto- ja logistiikkakeskuksen myynti vaikutti positiivisesti käytettävissä oleviin kassavaroihimme ja antaa meille vapautta suhteuttaa käyttöpääomaamme vallitseviin olosuhteisin. Vertailukelpoinen liiketuloksemme kuitenkin heikkeni merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mutta vallitsevissa olosuhteissa pidän tätä kohtuullisena suorituksena. Markkinoiden epävarmuus ja kustannusten korkean tason odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa.

Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on vaikuttanut negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon ja saatavuuteen. Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida miten suuri vaikutus edellä mainituilla seikoilla on liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä.

Uskomme, että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen luomisessa, jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen WaaS-palvelumallillamme, jonka kehittämistä olemme jatkaneet aktiivisesti. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavaan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten asteittainen poistuminen on vaikuttanut positiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Samanaikaisesti sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Näiden lisäksi markkinatilanteeseen tulee vaikuttamaan voimakas inflaation kasvu ja korkojen nousu. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia yleiseen markkinatilanteeseen keskipitkällä aikavälillä.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 4.11.2022 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh +358 40 053 9968



Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



www.martela.com



Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite