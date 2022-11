English Finnish

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 4.11.2022 klo 8.05

Uponor Oyj nimittää Torsten Meierin innovaatiojohtajaksi

Torsten Meier (M.Sc. (Mech. Eng.)) on nimetty Uponor Oyj:n innovaatiojohtajaksi (Chief Innovation Officer). Hän aloittaa uudessa roolissaan 1.1.2023. Torstenin toimipaikka on Saksa ja hän raportoi Uponor Oyj:n teknologiajohtajalle Thomas Fuhrille.

Torsten siirtyy Uponoriin Lixil Groupista, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä myös tytäryhtiössä Grohe AG:ssa vuodesta 2013. Viimeisimpänä hän on toiminut Lixil Internationalin putkiosien tutkimus- ja kehitysyksikön johtajana. Aikaisemmin Torsten on toiminut 16 vuotta johtotehtävissä Mercedes-Benzillä ja DaimlerChryslerilla parantaen tuotekehityksen, laadunhallinnan, tuotesuunnittelun ja projektihallinnan prosesseja.

“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Torstenin tervetulleeksi Uponoriin edistämään strategista innovaatio-ohjelmaamme. Hänellä on vahva kokemus globaalien ja monialaisten tiimien muodostamisesta sekä johtamisesta kuluttajakeskeisten tuote- ja tuotantoprosessien kehitystyöhön. Hänen kykynsä johtaa tiimejä konseptoinnista prototyypin valmistamiseen ja tuotelanseeraukseen asti auttaa meitä edistämään ja vahvistamaan innovaatiokulttuuriamme”, sanoo Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

Uponor lyhyesti

