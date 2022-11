Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja 9 kuud 2022

English Estonian

Kolmas kvartal oli Grupi jaoks sündmusterohke. Olime kolmandaks kvartaliks seadnud endale suured väljakutsed ning meil on hea meel tõdeda, et seatud eesmärgid said täidetud:

Juulikuus viisime lõpuni Moetänava kaupluse sulgemise. Kuna Grupp tegeleb täna vaid Ivo Nikkolo toodete arendamisega, ei toetanud Moetänava-suurune kauplemispind meie uut ärimudelit. Moetänava sulgemise järgselt avasime augustikuu alguses uue Ivo Nikkolo outlet-kaupluse Arsenali keskuses Tallinnas, mis on meie klientide poolt väga hästi vastu võetud.

Augustikuu alguses jõudsime lõpule olulise finantseerimistehinguga (Ivo Nikkolo kaubamärkide osaline müük, mille kasutamist jätkab Grupp ainulitsentsi alusel), mis toetab märkimisväärselt Grupi äritegevuse kasvu järgnevatel aastatel.

Septembrikuu lõpus avasime oma uue Ivo Nikkolo veebipoe, et pakkuda klientidele parimat võimalikku ostukogemust. Uue veebipoe avamine on esimene samm meie otsusest astuda jõuliselt edasi omnikanalite strateegia arendamisega. Ühtlasi samal ajal koos uue veebipoe avamisega läks kogu Grupp üle uuele ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemile, mis võimaldab Grupil edaspidi teha paremaid juhtimisalaseid otsuseid.

Kolmanda kvartali tulemust mõjutas oluliselt meie strateegiline otsus müüa maha osa Ivo Nikkolo kaubamärkidest ja jätkata kaubamärkide kasutamist ainulitsentsi alusel. Tehingu eesmärk on Grupi äritegevuse finantseerimine ja tehingust laekuvaid summasid kasutab Grupp põhitegevuse, projektide ning investeeringute rahastamiseks. Kaubamärkide müügihind oli 8 000 tuhat eurot ning raha laekub Grupile neljas jaos, viimane makse Grupile toimub 2024. aasta lõpus. Vaatamata kaubamärkide võõrandamisele jääb Grupile kaubamärkide ainukasutusõigus 10 aastaks kaubamärkide ainulitsentsilepingu alusel. Litsentsilepingu periood uueneb automaatselt järgnevaks üheks aastaks ning seda pärast iga järgneva uuenenud perioodi lõppemist, välja arvatud juhul, kui lepingupool esitab teisele poolele teistsuguse sisuga teavituse mitte vähem kui kolm kuud enne perioodi lõppemist. Litsentsilepingu kehtivus lõppeb igal juhul, kui kõikide kaubamärkide õiguskaitse on lõppenud. Muul juhul on litsentsilepingut võimalik lõpetada üksnes lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. Grupp tasub kaubamärkide kasutamise eest litsentsitasu maksimaalselt 345 tuhat eurot aastas, sõltuvalt käibest. Tehingu tulemusena sai Grupp ühekordse kasumi summas 7 436 tuhat eurot, mis seletab aruandeperioodi äri- ja puhaskasumi suurenemist eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes. Samuti oli tehingul posiitivne mõju Grupi omakapitalile: tehingu tulemusena on Grupi omakapital vastavuses äriseadustikust tuleneva 50% aktsiakapitali nõudega.

Uue Ivo Nikkolo veebipoe avamine 22. septembril markeerib algust meie otsusele astuda jõuliselt edasi omnikanalite strateegia arendamisega. Üheksa kuuga moodustab müük läbi teiste kanalite ligikaudu 10% kogumüügist. Grupi eesmärk on järgmisel aastal seda osakaalu kahekordistada omnikanalite strateegia ja e-poe täiendavate funktsionaalsuste arendamise kaudu. Koos uue veebipoe avamisega läks Grupp üle uuele ERP süsteemile. Uue süsteemi kasutuselevõtt tähendab ühtlasi seda, et kogu Grupp rakendab ühtset ERP süsteemi. Grupiülene ERP süsteem võimaldab Grupil koguda, salvestada ja analüüsida oma äritegevuse andmeid tsentraliseeritud kohas, pakkudes rohkem võimalusi ja läbipaistvust strateegiliste juhtimisotuste tegemiseks.

Kolmanda kvartali lõpetas Grupp 6 611 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Kolmanda kvartali tulemus on oluliselt mõjutatud augustikuus sõlmitud Ivo Nikkolo kaubamärkide müügilepingu ja kasutamise ainulitsentsi lepingu sõlmimisest. Kolmanda kvartali korrigeeritud tulemus, jättes arvesse võtmata eelnevalt mainitud tehingu mõju, oli 825 tuhande euro suurune puhaskahjum. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nõrgenes Grupi tulemus 433 tuhande euro võrra (eelmisel aastal lõpetas Grupp kolmanda kvartali 392 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga). Korrigeeritud tulemuste nõrgenemine on seotud üleminekuga viie brändi (Monton, Mosaic, Baltman, Bastion ja Ivo Nikkolo) pealt ühe brändi (Ivo Nikkolo) peale ja kahjumlike poodide sulgemisega.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 2 427 tuhat eurot, vähenedes 36% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (3. kv 2021: 3 817 tuhat eurot). Kolmanda kvartali müügitulust moodustas 99% Ivo Nikkolo toodete müük, see-eest võrreldaval perioodil moodustas Ivo Nikkolo toodete müük 69% kogu kolmanda kvartali müügitulust – ülejäänud 31% moodustas lõpetatud brändide Monton, Mosaic, Baltman ja Bastion müügitulu. Müügitulu languse põhjused olid järgmised:

Grupp on plaanipäraselt jätkanud kahjumlike poodide sulgemist. Üheksa kuu jooksul oleme sulgenud 10 kahjumlikku poodi. 2022. aasta jooksul jätkatakse Eestis kui kõige suurema arvu poodidega turul kahjumlike poodide sulgemist. Kahjumlike poodide sulgemine plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks. Eelmise aasta kolmanda kvartali müügitulu sisaldas lõpetatud brändide Monton, Mosaic, Baltman ja Bastion müügitulu. Selle aasta kolmanda kvartali müügitulemus sisaldab lõpetatud brändide müügist saadud tulu minimaalselt (1%), võrreldaval perioodil moodustas lõpetatud brändide müügitulu 31% kolmanda kvartali müügitulust. 2021. aastal läbis Ivo Nikkolo uuenduskuuri. Möödunud aasta juulis ja augustis avaldatud üleminekukollektsioon oli stiililt sarnane Montonile. Lisaks sellele leidsid üleminekuhooajal kliendid Ivo Nikkolo kollektsiooni endiselt Montoni poepindadelt. Need asjaolud toetasid Ivo Nikkolo toodete täiendavat müüki võrreldaval perioodil.

E-poe kolmanda kvartali müügitulu oli 200 tuhat eurot, mis on vähenenud 36% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 2021. aasta kolmanda kvartali e-poe tulemus ei ole täielikult võrreldav, sest võrreldaval perioodil oli Grupil kaks e-poodi (Monton ja Ivo Nikkolo), mistõttu eelmise aasta kolmanda kvartali e-poe tulemus sisaldas lõpetatud brändide Baltmani ja Montoni allahinnatud toodete müüki läbi Montoni e-poe. Montoni e-pood suleti lõplikult septembris 2021.

Kolmanda kvartali brutokasum oli 1 321 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 45% (3. kv 2021: 1 921 tuhat eurot). Grupi brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 54%, paranedes 4 protsendipunkti võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (3. kv 2021: 50%). Tooraine- ja transpordihindade tõus ning USA dollari tugevnemine tõid kaasa olulise kulude kasvu kaupade hinnas ja tarnimisel. Hoolimata hindade kasvust on Grupp suutnud parandada brutomarginaali tänu hästi juhitud allahindluste ja osaliselt hinnatõusu edasi suunamisele klientidele.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 2 022 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 28% (3. kv 2021: 2 590 tuhat eurot). Jaeturu kulude vähenemine on seotud üldiste kulude kokkuhoiuga ja kahjumlike poodide sulgemisega. Grupi üldhalduskulud on jäänud sarnasele tasemele eelmise aasta sama perioodiga.

Grupp lõpetas kvartali 282 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutades kvartali lõpu seisuga panga arvelduskrediiti summas 2 042 tuhat eurot (3 000 tuhande eurosest limiidist).

Baltika jätkab oma strateegia elluviimist:

Arendame kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma naistemoe brändis Ivo Nikkolo, mis on kättesaadav nii Eestis, Lätis ja Leedus ning meie e-poes. Jätkame oma omnikanalite strateegia ja e-poe funktsionaalsuste arendamisega. Jätkame uute Ivo Nikkolo kontseptsioonipoodide avamist Baltikumis. Selle aasta novembrikuu lõpus avame uue Ivo Nikkolo kontseptsioonipoe Vilnuses Panorama kaubanduskeskuses.

Käimasolev kvartal

Ivo Nikkolo sügiskollektsioon on hästi vastu võetud. Oktoobrikuus kasvas Ivo Nikkolo toodete müük kõikide kanalite kaudu 10 protsenti võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Jaekaubanduse müügiefektiivsus (müük m2 kohta kuus, EUR) oli 138 EUR, suurenedes 23% võrreldes eelmise aasta oktoobrikuuga. Ivo Nikkolo toodete käibe kasv on oluline märk selle kohta, et nõudlus meie toodete vastu säilib isegi siis kui klientide üldine ostujõud väheneb.

Grupp jätkab neljandas kvartalis kulude üldise kokkuhoiuga ja produktiivsuse suurendamisega, et äri veelgi sujuvamaks ja efektiivsemaks muuta. Neljandas kvartalis plaanib Grupp sulgeda kolm poodi, millest kaks on kahjumlikku (kumbki Eestis ja Leedus) ning ühe poe Eestis, mis ei ühti Ivo Nikkolo kaupluste profiiliga. Leedus suletav pood asendatakse uue Ivo Nikkolo kontseptsioonipoega.

Neljandas kvartalis on fookuses turundustegevus. Oktoobris alustasime Lätis ja Leedus ulatusliku brändi tuntuse kampaaniaga, mis kestab aasta lõpuni. Oktoobrikuus esitles Ivo Nikkolo Riga Fashion Weekil (11.10.2022) ja Tallinn Fashion Weekil (20.10.2022) kaasaegselt naiselikku rõiva- ja aksessuaarikollektsiooni.

2022. aasta neljandaks kvartaliks on varude soetuste puhul üldine turuolukord välistegurite tõttu negatiivsem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt suurenenud varude hindade ja transpordikulude tõttu. Võimalike tarneahela viivituste vältimiseks on Grupp toonud varude tellimusi ettepoole, mistõttu on järgnevatel perioodidel oodata varude taseme kasvu suurenenemist.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

30.09.2022 31.12.2021 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 282 614 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 194 696 Varud 2 414 2 491 Käibevara kokku 2 890 3 801 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 80 80 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 5 716 0 Muu pikaajaline vara 162 172 Materiaalne põhivara 1 181 855 Vara kasutusõigus 5 046 5 956 Immateriaalne põhivara 595 631 Põhivara kokku 12 781 7 694 VARA KOKKU 15 671 11 495 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 356 364 Rendikohustis 1 884 1 692 Võlad hankijatele ja muud kohustused 2 310 2 438 Lühiajalised kohustused kokku 4 550 4 494 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 3 201 2 425 Rendikohustis 3 191 4 264 Võlad hankijatele ja muud kohustused 151 0 Pikaajalised kohustused kokku 6 543 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 11 094 11 183 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 4 431 4 431 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -9 527 -6 627 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 4 265 -2 900 OMAKAPITAL KOKKU 4 577 312 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 15 671 11 495

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

3. kv 2022 3. kv 2021 9k 2022 9k 2021 Müügitulu 2 427 3 817 6 810 9 156 Müüdud kaupade kulu -1 106 -1 896 -3 452 -4 707 Brutokasum 1 321 1 921 3 358 4 449 Turustuskulud -1 706 -2 287 -5 340 -6 124 Üldhalduskulud -316 -303 -949 -1 138 Muud äritulud (-kulud) 7 372 369 7 420 1 054 Ärikasum (-kahjum) 6 670 -300 4 489 -1 759 Finantskulud -59 -92 -224 -251 Kasum (-kahjum) enne maksustamist 6 611 -392 4 265 -2 010 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 6 611 -392 4 265 -2 010 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 6 611 -392 4 265 -2 010 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskasumist (-kahjumist) 0,12 -0,01 0,08 -0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskasumist (-kahjumist) 0,12 -0,01 0,08 -0,04



