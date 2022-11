Dorel publie ses résultats du troisième trimestre 2022

English French

Baisse des ventes en Amérique du Nord causée par la tentative de réduction des stocks de la part des principaux clients ayant pignon sur rue

La vigueur soutenue du dollar américain a fait en sorte que les taux de change ont eu une incidence négative de 14,0 millions de dollars US sur la division Dorel Produits de puériculture

Dorel Maison conclut une entente de vente d’immeuble de 46,1 millions de dollars CA à Cornwall, en Ontario, suivie d’une entente de location pluriannuelle

MONTRÉAL, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022.



Le chiffre d’affaires du troisième trimestre était de 374,1 millions de dollars US, en baisse de 14,4 % par rapport à 437,2 millions de dollars US l’an dernier. La perte nette déclarée liée aux activités poursuivies s’est élevée à 36,7 millions de dollars US, soit 1,13 $ US par action après dilution, comparativement à 68,0 millions de dollars US, ou 2,09 $ US par action après dilution, un an plus tôt. La perte nette ajustée1 liée aux activités poursuivies s’est chiffrée à 34,7 millions de dollars US, soit 1,07 $ US par action après dilution, comparativement à 66,8 millions de dollars US, ou 2,06 $ US par action après dilution, un an plus tôt. La perte du troisième trimestre de l’an dernier incluait 61,7 millions de dollars US, ou 1,90 $ US par action après dilution à la suite d’une cotisation fiscale défavorable.



Pour les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires lié aux activités poursuivies a atteint 1,23 milliard de dollars US, en baisse de 7,1 % par rapport à 1,32 milliard de dollars US l’an dernier. La perte nette déclarée liée aux activités poursuivies depuis le début de l’exercice s’est élevée à 77,6 millions de dollars US, soit 2,38 $ US par action après dilution, comparativement à 82,2 millions de dollars US, ou 2,53 $ US par action après dilution, en 2021. Pour les neuf premiers mois de l’exercice, la perte nette ajustée1 liée aux activités poursuivies s’est chiffrée à 71,2 millions de dollars US, soit 2,19 $ US par action après dilution, comparativement à 70,8 millions de dollars US, ou 2,18 $ US par action après dilution un an plus tôt.



« Ce fut un trimestre difficile, car nous avons constaté une chute importante des commandes de nos partenaires détaillants américains ayant pignon sur rue. Ces clients réagissent à l’environnement économique négatif global et au sentiment des consommateurs défavorable en mettant l’accent sur la réduction des niveaux de stocks en magasin de nombreuses catégories de produits, dont les nôtres. Nous disposons aussi de stocks excédentaires étant donné que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se sont résorbés, ce qui a entraîné un afflux considérable de marchandises au début du troisième trimestre.

À la division Dorel Maison, cette situation a débuté durant le deuxième trimestre et nous avons réagi au moyen d’activités promotionnelles en vue de réduire les stocks. Après un deuxième trimestre fantastique, la chute des commandes à la division Dorel Produits de puériculture aux États-Unis a été beaucoup plus importante que nous l’avions prévu. Cet écart combiné à la hausse du dollar américain encore plus importante au troisième trimestre constituent les deux principales causes de notre sous-performance. De plus, les consommateurs en Europe sont beaucoup plus prudents en raison de l’instabilité persistante à l’étranger et la dévalorisation particulièrement marquée de la valeur de l’euro et de la livre sterling. D’ici à la fin de l’année, nous miserons sur les ventes pour réduire les stocks et générer de la trésorerie en vue de 2023, moment où nous prévoyons une diminution du coût des intrants et le retour de niveaux de commandes plus normaux », a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

_____________________

1 Il s’agit d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2022 2021 Variation $ $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 374 143 437 236 (14,4 %) Perte nette (36 747 ) (68 022 ) 46,0 % Par action - De base (1,13 ) (2,09 ) 45,9 % Par action - Diluée (1,13 ) (2,09 ) 45,9 % Perte nette ajustée(1) (34 691 ) (66 813 ) 48,1 % Par action - Diluée(1) (1,07 ) (2,06 ) 48,1 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 536 472 32 505 121 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 536 472 32 505 121 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Neuf mois clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2022 2021 Variation $ $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 1 230 013 1 323 436 (7,1 %) Perte nette (77 561 ) (82 246 ) 5,7 % Par action - De base (2,38 ) (2,53 ) 5,9 % Par action - Diluée (2,38 ) (2,53 ) 5,9 % Perte nette ajustée(1) (71 166 ) (70 763 ) (0,6 %) Par action - Diluée(1) (2,19 ) (2,18 ) (0,5 %) Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 536 782 32 505 121 Nombre dilué, moyenne pondérée 33 373 873 32 505 121 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Dorel Maison

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2022 2021 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 187 448 218 127 (14,1 %) Profit brut 8 918 4,8 % 23 065 10,6 % (61,3 %) (Perte) profit opérationnel(le) (7 996 ) 6 814 n.s. n.s. = non significatif Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2022 2021 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 608 745 683 604 (11,0 %) Profit brut 51 031 8,4 % 85 698 12,5 % (40,5 %) (Perte) profit opérationnel(le) (236 ) 35 952 n.s. n.s. = non significatif

Le chiffre d’affaires s’est établi à 187,4 millions de dollars US au troisième trimestre, en recul de 30,7 millions de dollars US, soit 14,1 %, par rapport à la même période un an plus tôt. La baisse des ventes a surtout été attribuable à une chute de 31 % des ventes brutes des détaillants ayant pignon sur rue en raison des niveaux élevés de stocks en magasin et des mauvais résultats des points de vente. Les ventes par Internet ont seulement connu une légère baisse, ce qui souligne la force de ce canal dans des conditions de marché difficiles. Les ventes de produits de marque ont aussi montré plus de résilience pendant le trimestre, ce qui renforce l’importance de notre stratégie qui vise à faire en sorte que notre gamme de produits se distingue par des partenariats stratégiques. Pour la période de neuf mois, le chiffre d’affaires s’est élevé à 608,7 millions de dollars US, en baisse de 74,9 millions de dollars US, soit 11,0 %.



La perte opérationnelle du troisième trimestre était de 8,0 millions de dollars US comparativement à un profit opérationnel de 6,8 millions de dollars US l’an dernier, ce qui est attribuable à la réduction des volumes de ventes, aux tarifs promotionnels importants et à la hausse importante des coûts des intrants. La performance opérationnelle s’est améliorée dans les installations d’entrepôt et de distribution de la division. Jumelée à la baisse des stocks, elle a entraîné une réduction des coûts d’entreposage et de distribution comparativement au troisième trimestre de l’an dernier. Les stocks de la division ont chuté de 27,0 millions de dollars US par rapport à la fin du deuxième trimestre. La perte opérationnelle pour la période de neuf mois était de 0,2 million de dollars US, comparativement à un profit opérationnel de 36,0 millions de dollars US un an plus tôt.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2022 2021 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 186 695 219 109 (14,8 %) Profit brut 29 978 16,1 % 51 154 23,3 % (41,4 %) (Perte) profit opérationnel(le) (18 446 ) 2 426 n.s. (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (16 195 ) 3 816 n.s. n.s. = non significatif (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2022 2021 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 621 268 639 832 (2,9 %) Profit brut 125 381 20,2 % 160 037 25,0 % (21,7 %) Perte opérationnelle (35 609 ) (3 053 ) n.s. (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (28 800 ) 8 902 n.s. n.s. = non significatif (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre étaient de 186,7 millions de dollars US, une baisse de 32,4 millions de dollars US ou 14,8 % comparativement à la même période en 2021. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change d’un exercice sur l’autre, le chiffre d’affaires sur une base comparable1 a baissé de 9,0 %. Ce déclin, qui a suivi le trimestre dont le chiffre d’affaires a été le plus élevé depuis 2019, a été en grande partie attribuable à la réduction significative des commandes des principaux clients de détail américains, afin de baisser leurs stocks de nombreuses catégories, notamment les produits de puériculture. Cette situation a aussi mené à des ruptures de stock en magasin, ce qui a réduit davantage les occasions de vente. Ces résultats ont été en partie contrebalancés par les fortes ventes du commerce électronique et le fait que les données récentes des points de vente indiquent que la demande des produits de la division Dorel Produits de puériculture reste solide. L’Europe a continué d’affronter des conditions de marché difficiles en raison de l’instabilité géopolitique, de l’inflation élevée et de l’affaiblissement de l’euro, qui a atteint son taux le plus bas depuis 20 ans. Les contributions positives au chiffre d’affaires du trimestre proviennent du Brésil, du Canada et du Mexique, qui ont obtenu de bons résultats. Pour les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires était de 621,3 millions de dollars US, une baisse de 18,6 millions de dollars US ou 2,9 % comparativement à l’an dernier, puisque la hausse des ventes du premier semestre a été affaiblie par un troisième trimestre difficile.



La perte opérationnelle du troisième trimestre a été de 18,4 millions de dollars US comparativement à un profit opérationnel de 2,4 millions de dollars US un an plus tôt. En excluant les frais de restructuration, la perte opérationnelle ajustée1 était de 16,2 millions de dollars US comparativement à un profit opérationnel ajusté1 de 3,8 millions de dollars US l’an dernier. La vigueur soutenue du dollar américain comparativement aux autres principales devises a fortement contribué à cette perte, ce qui a entrainé une incidence négative de 14,0 millions de dollars US des taux de change. Comme c’était le cas au trimestre précédent, une dépense supplémentaire de 1,3 million de dollars US a été enregistrée pour le renouvellement du bail d’un entrepôt en Californie à un taux supérieur. Depuis le début de l’exercice, la perte opérationnelle s’est chiffrée à 35,6 millions de dollars US, comparativement à 3,1 millions de dollars US l’an dernier. La perte opérationnelle ajustée1 pour la période de neuf mois était de 28,8 millions de dollars US comparativement à un profit opérationnel ajusté1 de 8,9 millions de dollars US un an plus tôt.

Autres

Après la fin du trimestre, Dorel a conclu la vente de son immeuble à Cornwall, en Ontario, où se trouve une usine de fabrication de produits prêts-à-assembler de la division Dorel Maison, pour 46,1 millions de dollars CA, puis a ensuite conclu une entente de location pluriannuelle avec le nouveau propriétaire.

Perspectives

« La division Dorel Maison a réussi à considérablement réduire ses stocks ce trimestre même si nos partenaires détaillants s’efforçaient simultanément de réduire leurs propres stocks. Cet effort se poursuivra tout au long du quatrième trimestre. Il s’agit aussi d’une priorité de la division Dorel Produits de puériculture, où les niveaux de stocks sont plus élevés que nécessaire étant donné que la chute du nombre de commandes au troisième trimestre a été plus importante que prévue. Comme l’ont démontré nos données de ventes du commerce électronique et des points de vente, nous croyons que ce phénomène ne peut se poursuivre indéfiniment, car il y a une demande pour nos produits de la part de nos consommateurs. Cependant, pour l’instant, nous prévoyons que cette tendance se maintiendra jusqu’à la fin de l’année et nous gardons le cap sur la réduction des niveaux de stocks en vue de 2023 », a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« Étant donné l’absence de réelle variation de la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises, le recul des ventes à court terme aux États-Unis et les défis actuels en Europe, nous ne prévoyons pas d’amélioration du bénéfice au quatrième trimestre. Cependant, en 2023, nous envisageons de meilleures marges et, comme nous l’avons mentionné au dernier trimestre, nous avons aussi reçu des commandes de nouveaux produits pour 2023 pour de nombreux comptes importants », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique le vendredi 4 novembre 2022 à 13 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-888-396-8049. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-877-674-7070 et en entrant le code 574262 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 16 h 30, le vendredi 4 novembre 2022 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 11 novembre 2022.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés au 30 septembre 2022 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, BebeConfort, Cosco et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,7 milliard de dollars US, compte environ 4 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières générales, incluant les conditions résultant de l’environnement actuel de forte inflation;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de Dorel, incluant la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel de l’ensemble des termes et conditions de sa facilité de crédit reposant sur l’actif, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de Dorel dans le futur; et

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur.



Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés

Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2022 2021 $ % 2022 2021 $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 374 143 437 236 (63 093 ) (14,4) % 1 230 013 1 323 436 (93 423 ) (7,1) % Coût des produits vendus 335 247 363 017 (27 770 ) (7,6) % 1 053 601 1 077 701 (24 100 ) (2,2) % Profit brut 38 896 74 219 (35 323 ) (47,6) % 176 412 245 735 (69 323 ) (28,2) % Frais de vente 30 422 31 321 (899 ) (2,9) % 95 013 93 610 1 403 1,5 % Frais généraux et administratifs 33 595 31 003 2 592 8,4 % 112 903 106 620 6 283 5,9 % Frais de recherche et de développement 6 041 7 187 (1 146 ) (15,9) % 18 901 22 604 (3 703 ) (16,4) % Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 303 (369 ) 672 n.s. 1 034 43 991 n.s. Frais de restructuration 2 251 1 390 861 61,9 % 6 809 11 955 (5 146 ) (43,0) % (Perte) profit opérationnel(le) (33 716 ) 3 687 (37 403 ) n.s. (58 248 ) 10 903 (69 151 ) n.s. (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (31 465 ) 5 077 (36 542 ) n.s. (51 439 ) 22 858 (74 297 ) n.s. Frais financiers 5 079 15 966 (10 887 ) (68,2) % 22 228 30 193 (7 965 ) (26,4) % Perte avant impôts sur le résultat (38 795 ) (12 279 ) (26 516 ) (215,9) % (80 476 ) (19 290 ) (61 186 ) (317,2) % (Recouvrement) charge d'impôts sur le résultat (2 048 ) 55 743 (57 791 ) n.s. (2 915 ) 62 956 (65 871 ) n.s. Perte nette liée aux activités poursuivies (36 747 ) (68 022 ) 31 275 46,0 % (77 561 ) (82 246 ) 4 685 5,7 % Perte nette ajustée liée aux activités poursuivies(1) (34 691 ) (66 813 ) 32 122 48,1 % (71 166 ) (70 763 ) (403 ) (0,6) % Perte par action liée aux activités poursuivies - De base (1,13 ) (2,09 ) 0,96 45,9 % (2,38 ) (2,53 ) 0,15 5,9 % Perte par action liée aux activités poursuivies - Diluée (1,13 ) (2,09 ) 0,96 45,9 % (2,38 ) (2,53 ) 0,15 5,9 % Perte par action ajustée liée aux activités poursuivies - Diluée(1) (1,07 ) (2,06 ) 0,99 48,1 % (2,19 ) (2,18 ) (0,01 ) (0,5) % ACTIVITÉ ABANDONNÉE Bénéfice lié à l'activité abandonnée, déduction faite des impôts - 31 071 (31 071 ) (100,0) % 254 478 70 260 184 218 262,2 % (Perte) bénéfice net(te) (36 747 ) (36 951 ) 204 0,6 % 176 917 (11 986 ) 188 903 n.s. (Perte) bénéfice par action - De base (1,13 ) (1,14 ) 0,01 0,9 % 5,44 (0,37 ) 5,81 n.s. (Perte) bénéfice par action - Dilué(e) (1,13 ) (1,14 ) 0,01 0,9 % 5,30 (0,37 ) 5,67 n.s. Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 536 472 32 505 121 s.o. s.o. 32 536 782 32 505 121 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 536 472 32 505 121 s.o. s.o. 33 373 873 32 505 121 s.o. s.o. Marge brute(2) 10,4 % 17,0 % s.o. (660) pp 14,3 % 18,6 % s.o. (430) pp Frais de vente en pourcentage des produits(3) 8,1 % 7,2 % s.o. 90 pp 7,7 % 7,1 % s.o. 60 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits(4) 9,0 % 7,1 % s.o. 190 pp 9,2 % 8,1 % s.o. 110 pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Dorel Maison

Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2022 2021 $ % 2022 2021 $ % Produits 187 448 218 127 (30 679 ) (14,1) % 608 745 683 604 (74 859 ) (11,0) % Coût des produits vendus 178 530 195 062 (16 532 ) (8,5) % 557 714 597 906 (40 192 ) (6,7) % Profit brut 8 918 23 065 (14 147 ) (61,3) % 51 031 85 698 (34 667 ) (40,5) % Frais de vente 6 706 6 822 (116 ) (1,7) % 20 684 19 672 1 012 5,1 % Frais généraux et administratifs 8 922 8 083 839 10,4 % 26 686 26 345 341 1,3 % Frais de recherche et de développement 1 297 1 284 13 1,0 % 3 899 3 618 281 7,8 % (Reprise de perte de valeur) perte de valeur sur les créances clients (11 ) 62 (73 ) n.s. (2 ) 111 (113 ) n.s. (Perte) profit opérationnel(le) (7 996 ) 6 814 (14 810 ) n.s. (236 ) 35 952 (36 188 ) n.s. Marge brute(1) 4,8 % 10,6 % s.o. (580) pp 8,4 % 12,5 % s.o. (410) pp Frais de vente en pourcentage des produits(2) 3,6 % 3,1 % s.o. 50 pp 3,4 % 2,9 % s.o. 50 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits(3) 4,8 % 3,7 % s.o. 110 pp 4,4 % 3,9 % s.o. 50 pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (2) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (3) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Dorel Produits de puériculture

Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2022 2021 $ % 2022 2021 $ % Produits 186 695 219 109 (32 414 ) (14,8) % 621 268 639 832 (18 564 ) (2,9) % Coût des produits vendus 156 717 167 955 (11 238 ) (6,7) % 495 887 479 795 16 092 3,4 % Profit brut 29 978 51 154 (21 176 ) (41,4) % 125 381 160 037 (34 656 ) (21,7) % Frais de vente 23 541 24 326 (785 ) (3,2) % 73 795 73 439 356 0,5 % Frais généraux et administratifs 17 574 17 540 34 0,2 % 64 348 58 778 5 570 9,5 % Frais de recherche et de développement 4 744 5 903 (1 159 ) (19,6) % 15 002 18 986 (3 984 ) (21,0) % Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 314 (431 ) 745 n.s. 1 036 (68 ) 1 104 n.s. Frais de restructuration 2 251 1 390 861 61,9 % 6 809 11 955 (5 146 ) (43,0) % (Perte) profit opérationnel(le) (18 446 ) 2 426 (20 872 ) n.s. (35 609 ) (3 053 ) (32 556 ) n.s. (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (16 195 ) 3 816 (20 011 ) n.s. (28 800 ) 8 902 (37 702 ) n.s. Marge brute(2) 16,1 % 23,3 % s.o. (720) pp 20,2 % 25,0 % s.o. (480) pp Frais de vente en pourcentage des produits(3) 12,6 % 11,1 % s.o. 150 pp 11,9 % 11,5 % s.o. 40 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits(4) 9,4 % 8,0 % s.o. 140 pp 10,4 % 9,2 % s.o. 120 pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures financières non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du profit brut ajusté, de la marge brute ajustée, du profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies, du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e). Les frais de restructuration ont respectivement été de 2,3 millions de dollars et 6,8 millions de dollars pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022 (1,4 million de dollars et 12,0 millions de dollars en 2021). Veuillez consulter la section « Frais de restructuration – Activités poursuivies » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Incidence de l’acquisition de compagnies

L’incidence de l’acquisition de compagnies est incluse comme un ajustement de l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée. Les revenus provenant de l’acquisition de compagnies sont ajustés durant la première année d’opération afin de permettre une meilleure comparabilité des revenus d’une année à l’autre. Les revenus provenant de l’acquisition de compagnies étaient respectivement de 5,6 millions de dollars et 18,8 millions de dollars pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022 et étaient tous liés à l’acquisition de Notio Living par la division Dorel Maison.

Incidence de la vente de divisions

L’incidence de la vente de divisions est incluse comme un ajustement de l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée. Les revenus provenant de la vente de divisions sont ajustés durant la première année après la disposition afin de permettre une meilleure comparabilité des revenus d’une année à l’autre. Les revenus provenant de la vente de divisions étaient de 5,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2021 (aucun revenu pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021) et étaient tous liés à la disposition de l’usine de fabrication de Zhongshan en Chine par la division Dorel Produits de puériculture.

Profit brut ajusté et marge brute ajustée

Le profit brut ajusté correspond au profit brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le profit brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le profit brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut également cet élément puisqu’il affecte la comparabilité des résultats financiers de Dorel et il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le profit brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Il n’y a pas de profit brut ajusté et de marge brute ajustée pour le troisième trimestre et les neuf mois clos les 30 septembre 2022 et 2021.

Profit (perte) opérationnel (le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies

Le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies correspond au profit (perte) opérationnel(le) lié(e) aux activités poursuivies excluant l’impact des frais de restructuration. Le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. Lié(e) aux activités poursuivies 2022 2021 2022 2021 (Perte) profit opérationnel(le) lié(e) aux activités poursuivies (33 716 ) 3 687 (58 248 ) 10 903 Ajusté(e) pour : Total des frais de restructuration 2 251 1 390 6 809 11 955 (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies (31 465 ) 5 077 (51 439 ) 22 858 Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. Dorel Produits de puériculture 2022 2021 2022 2021 (Perte) profit opérationnel(le) (18 446 ) 2 426 (35 609 ) (3 053 ) Ajusté(e) pour : Frais de restructuration 2 251 1 390 6 809 11 955 (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) (16 195 ) 3 816 (28 800 ) 8 902

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies correspond au bénéfice (perte) net(te) lié(e) aux activités poursuivies excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et le bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Troisièmes trimestres clos Neuf mois clos 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. 2022 2021 2022 2021 Perte nette liée aux activités poursuivies (36 747 ) (68 022 ) (77 561 ) (82 246 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 2 251 1 390 6 809 11 955 Recouvrement d'impôts lié aux ajustements ci-dessus (195 ) (181 ) (414 ) (472 ) Perte nette ajustée liée aux activités poursuivies (34 691 ) (66 813 ) (71 166 ) (70 763 ) Perte par action liée aux activités poursuivies - De base (1,13 ) (2,09 ) (2,38 ) (2,53 ) Perte par action liée aux activités poursuivies - Diluée (1,13 ) (2,09 ) (2,38 ) (2,53 ) Perte par action ajustée liée aux activités poursuivies - Diluée(1) (1,07 ) (2,06 ) (2,19 ) (2,18 ) (1) Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions diluées.

Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L‘augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change et l’incidence de l’acquisition de compagnies pour la première année d’opération et de la vente de divisions. La direction a modifié le calcul de l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée pour enlever les revenus provenant de l’acquisition de compagnies durant leur première année d’opération afin de permettre une meilleure comparabilité des revenus d’une année à l’autre. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifient pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture 2022 2021 2022 2021 2022 2021 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 374 143 437 236 187 448 218 127 186 695 219 109 Produits de la période comparative (437 236 ) (447 798 ) (218 127 ) (242 166 ) (219 109 ) (205 632 ) (Diminution) augmentation des produits (63 093 ) (14,4 ) (10 562 ) (2,4 ) (30 679 ) (14,1 ) (24 039 ) (9,9 ) (32 414 ) (14,8 ) 13 477 6,6 Incidence des fluctuations des taux de change 13 284 3,0 (7 713 ) (1,7 ) 541 0,3 (418 ) (0,2 ) 12 743 5,8 (7 295 ) (3,6 ) (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable(1) (49 809 ) (11,4 ) (18 275 ) (4,1 ) (30 138 ) (13,8 ) (24 457 ) (10,1 ) (19 671 ) (9,0 ) 6 182 3,0 Incidence de l'acquisition de compagnies (5 634 ) (1,3 ) - - (5 634 ) (2,6 ) - - - - - - (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable ajustée(1) (55 443 ) (12,7 ) (18 275 ) (4,1 ) (35 772 ) (16,4 ) (24 457 ) (10,1 ) (19 671 ) (9,0 ) 6 182 3,0 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Neuf mois clos les 30 septembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture 2022 2021 2022 2021 2022 2021 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 1 230 013 1 323 436 608 745 683 604 621 268 639 832 Produits de la période comparative (1 323 436 ) (1 278 682 ) (683 604 ) (700 252 ) (639 832 ) (578 430 ) (Diminution) augmentation des produits (93 423 ) (7,1 ) 44 754 3,5 (74 859 ) (11,0 ) (16 648 ) (2,4 ) (18 564 ) (2,9 ) 61 402 10,6 Incidence des fluctuations des taux de change 29 060 2,2 (34 267 ) (2,7 ) 1 054 0,2 (1 620 ) (0,2 ) 28 006 4,4 (32 647 ) (5,6 ) (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable(1) (64 363 ) (4,9 ) 10 487 0,8 (73 805 ) (10,8 ) (18 268 ) (2,6 ) 9 442 1,5 28 755 5,0 Incidence de l'acquisition de compagnies (18 752 ) (1,4 ) - - (18 752 ) (2,7 ) - - - - - - Incidence de la vente des divisions 5 437 0,4 - - - - - - 5 437 0,8 - - (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable ajustée(1) (77 678 ) (5,9 ) 10 487 0,8 (92 557 ) (13,5 ) (18 268 ) (2,6 ) 14 879 2,3 28 755 5,0 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

