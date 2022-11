SHEIN ouvre un entrepôt et un bureau dans la région du Grand Toronto

TORONTO, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SHEIN, un détaillant mondial en ligne de produits de mode, de beauté et de style de vie, annoncé aujourd'hui qu'il a ouvert son nouveau bureau d'entreprise canadien et la toute première installation de distribution de la société dans la région du Grand Toronto (GTA). Le bureau et l'entrepôt, qui permettront de mieux servir et soutenir les clients à travers le pays, sont situés au 10 Canfield Drive, Markham, ON.



"Nous sommes ravis de continuer à appeler la région du Grand Toronto chez nous tout en créant de nouveaux emplois dans la communauté", a déclaré Vito Zhong, directeur général de SHEIN Canada. "Notre nouvelle installation nous aidera à réduire les délais d'expédition pour les clients canadiens et à réduire le nombre de colis dans le flux d'expédition internationale - ce qui nous permet de réaliser deux de nos principaux professionnels de l'entreprise."

Le bureau et l'installation de distribution de près de 170 000 pieds carrés serviront de nouveau domicile aux employés de SHEIN Canada, aux travailleurs de la distribution et au personnel de soutien supplémentaire. Il deviendra également le principal centre de distribution de SHEIN au pays, distribuant des produits de mode, de beauté et de style de vie aux clients de toutes les provinces et territoires, réduisant ainsi le besoin d'expédition et de manutention internationales et les délais de livraison pour les clients.

De plus, avec l'ouverture de cette nouvelle installation, SHEIN Canada prévoit d'ajouter environ 200 nouveaux emplois d'entreprise et d'entrepôt, qui offriront des salaires et des avantages compétitifs, d'ici la fin de 2023. Ces nouveaux emplois contribueront à renforcer l'économie du Grand Toronto et permettront à SHEIN de continuer à offrir un service client de qualité aux consommateurs canadiens.

L’Ouverutre de ce nouvel espace au Canada fait suite à l’annonce par SHEIN de l’expansion de son centre de distribution américain à Whitestown, dans l’Indiana, qui devrait générer 175 millions de dollars par an en empact économique pour la région locale, ainsi qu’une nouvelle installation à Wroclaw, en Pologne. SHEIN prévoit d’ouvrir deux autres installations aur États-Unis en 2023.

