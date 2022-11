GC Brieau s’installe à Espace Centro

L’entreprise sherbrookoise spécialiste des TI est en pleine croissance !





SHERBROOKE, Québec, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GC Brieau, entreprise sherbrookoise spécialisée dans les services infonuagiques, cybersécurité et support informatique va déménager son siège social en début d’année 2023 au cœur du centre-ville et se greffe au campus d’affaires Espace Centro, endroit idéal pour s’établir, puisqu’il s’agit du projet central de la revitalisation du centre-ville de Sherbrooke. Ainsi, GC Brieau a choisi de s’installer au cœur même de la ville qui a vu sa création et qui est aujourd’hui témoin de sa croissance.

L’entreprise vit une croissance remarquable particulièrement au cours des trois dernières années, et ce déménagement s’inscrit dans la continuité de cette croissance qui est loin d’être terminée. Une croissance d’entreprise s’accompagne souvent d’une croissance de ressources humaines, et de ce fait de nouveaux bureaux sont bienvenus.

Samuel Nadeau, président de GC Brieau, est très heureux de ce déménagement. Quand on le questionne sur la raison derrière cette croissance importante dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il nous répond : « Notre offre de service est avant tout basée sur les humains qui utilisent les différentes technologies. Nous sommes une compagnie de service bien avant d’être une compagnie de TI, et je crois que nos clients apprécient grandement l’expérience qu’ils vivent chez nous. Nous les assistons dans leur transformation numérique ainsi qu’avec tous les défis entourant la cybersécurité » dans cette foulée, un plan d’acquisition est également en élaboration permettant à l’entreprise d’accélérer, d’enrichir son offre et son expertise.

Cette décision est parfaitement alignée avec la vision stratégique de l’entreprise qui veut se démarquer encore davantage, attirer et retenir le talent en offrant à son équipe un environnement de travail tout en équilibre de vie, à la fois vivant et vibrant au cœur d’un quartier redynamisé et bouillonnant au quotidien.

Espace Centro s.e.c., qui a été déterminant dans le déménagement dans ces nouveaux bureaux, exprime à travers Charles Custeau, président du Groupe Custeau, sa fierté de voir GC Brieau rejoindre le campus d’affaires Espace Centro : « Cette annonce témoigne du dynamisme qui anime cette entreprise et ses employés, met en lumière à la fois le plan d’action ambitieux de ses dirigeants et la forte attractivité du campus d’affaires Espace Centro. Ce projet est un parfait exemple de notre volonté de valoriser aussi le patrimoine bâti de ce secteur, en joignant la bâtisse du 40, Wellington Sud, au projet initial d’Espace Centro. »

GC Brieau a vécu au cours des trois dernières années une croissance que nous nous devons de souligner : l’entreprise a rejoint le MSP 501, liste des meilleures entreprises au monde de l’année dans la catégorie des fournisseurs de services gérés, à trois reprises et occupe le premier rang de ce prestigieux classement au Québec en 2022. Cette croissance et ces succès mérités ont donc tout naturellement mené au déménagement de l’entreprise dans un environnement encore plus stimulant et accueillant pour notre équipe qui grandit rapidement.

Nos nouveaux bureaux se situeront au 70 Wellington Sud et auront un design unique qui offrira aux équipes et aux clients de GC Brieau un décor confortable et original. L’entrée des nouveaux bureaux se fera via la tour MW grâce à une passerelle vitrée qui sera un accès direct aux nouveaux locaux.

À propos de GC Brieau

Fondé en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau se positionne dans le domaine des services TI et se spécialise dans les solutions Microsoft Modern Workplace, cybersécurité et dans le support technique aux usagers. Cumulant plus d’une centaine de clients à notre actif et des milliers d’usagers protégés, nous avons développé une vision globale des technologies et avons perfectionné notre pratique afin d’apporter des solutions performantes et sécuritaires dans l’espace des petites et moyennes entreprises avec le minimum de complexité et tracas.

Samuel Nadeau

snadeau@gcbrieau.com

819-345-6967

