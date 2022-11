Prix canadiens des données ouvertes 2022 Date limite reportée

English French

Objet: La Communauté canadienne des données ouvertes reconnaît et célèbre l’excellence des données ouvertes au Canada par l’intermédiaire des Prix canadiens des données ouvertes. Nous prolongeons la date limite pour permettre à davantage de personnes et d'organisations d'être reconnues.

Quand:

Les nominations sont ouvertes!

Les nominations se terminent le 1 er décembre 2022 à 17h00 UTC-4.

décembre 2022 à 17h00 UTC-4. Envoyez vos nominations à: nominations@opendatasociety.ca



Où: Les prix seront annoncés sur les canaux de communication de la Communauté canadienne des données ouvertes et lors d'une cérémonie de remise des prix au début de 2023.

Contexte:

La Communauté canadienne des données ouvertes souhaite reconnaître l’excellence dans le domaine des données ouvertes avec les Prix canadiens des données ouvertes 2022. Jusqu’à huit prix seront remis : sept pour des organisations et un pour une personne.

Organisations : Soumettez un seul document de 500 mots maximum (sans annexe), décrivant toutes vos réalisations et abordant le plus grand nombre possible des cinq critères suivants :

L’accessibilité L’engagement et la représentation L’impact L’innovation La qualité des données



Chaque candidature sera évaluée pour les sept prix remis aux organisations. Nul besoin d’envoyer plusieurs candidatures pour votre organisation pour les différents critères.

Personnes: Les candidatures (500 mots maximum, sans annexe) seront acceptées pour le Prix du leader canadien des données ouvertes de l’année, et jugées en fonction des cinq critères énumérés ci-dessus.

Les catégories:

Prix de l’accessibilité aux données ouvertes : amélioration de l’accès aux données ouvertes (politiques et processus) Prix des données ouvertes pour la démocratie : avancement de la démocratie grâce à la promotion des données ouvertes et à l’amélioration de l’engagement (des citoyens et citoyennes envers la démocratie) Prix de l’impact des données : mobilisation des données ouvertes pour s’assurer que des groupes de personnes bénéficient des mêmes ressources ou possibilités (amélioration de la situation) Prix des données ouvertes pour l’innovation : innovation utilisant les données ouvertes (nouveautés mises à l’essai) Prix de la qualité des données ouvertes : intégralité, cohérence et normalisation des données ouvertes (avancement de la qualité des données) Prix de l’étoile montante des données ouvertes : meilleur effort de la part d’une jeune organisation dans le cadre de certaines ou des cinq critères susmentionnés Prix canadien de l’excellence des données ouvertes 2022 : meilleure candidature parmi toutes celles présentées par les organisations Prix du leader canadien des données ouvertes de l’année : prix soulignant le leadership national ou international d’une personne canadienne dans le domaine des données ouvertes

Procédure : Soumettez un document Word (pas de PDF) d’au plus 500 mots à l’adresse nominations@opendatasociety.ca. Le texte doit aborder le plus de critères possible parmi les cinq. Racontez-nous votre histoire.

Admissibilité :

Les organisations de tous les secteurs et les individus(es) sont admissibles aux prix.

Les membres du jury, ainsi que les membres du conseil d’administration et les hôtes du Sommet canadien des données ouvertes 2022 ne sont pas admissibles.

Remarques :

Il n’y a pas de date limite pour les réalisations soumises; il peut s’agir de réalisations de l’année 2022 ou de résultats obtenus sur une période prolongée.

soumises; il peut s’agir de réalisations de l’année 2022 ou de résultats obtenus sur une période prolongée. Les candidatures peuvent être soumises par les organisations et les personnes elles-mêmes ou par des tiers. Ceux qui soumettent la candidature d’une autre personne doivent obtenir le consentement du candidat à cet effet et joindre une autorisation écrite à la candidature .

Si vous estimez avoir un atout dans une ou deux catégories, plus que dans les autres, vous pouvez choisir de mettre celles-ci en valeur. Gardez à l’esprit que pour remporter le prix de l’excellence, vous devez vous démarquer dans l’ensemble des critères .

. Les personnes qui ont soumis leur candidature par le passé sont fortement encouragées à déposer une version mise à jour pour 2022.

Le jury peut, à sa discrétion, refuser de décerner un prix dans une catégorie donnée.



Soumettez une candidature dès aujourd’hui! Faites parvenir votre document Word en pièce jointe à un courriel à l’adresse suivante : nominations@opendatasociety.ca.

Date limite: 1er décembre 2022 à 17h00 UTC-4

