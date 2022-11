English French

Charenton-le-Pont, le 4 novembre 2022

Monsieur Fahd Khadraoui nommé Directeur général de la Société

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce la nomination à compter de ce jour de Monsieur Fahd Khadraoui en qualité de Directeur général de la Société, en remplacement de Monsieur Andrew Highcock, qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets.

Le Conseil d’administration tient à exprimer sa reconnaissance à Monsieur Andrew Highcock pour le travail accompli depuis son arrivée au sein du Groupe en octobre 2018.

Présent aux côtés de la direction de la Société et du Groupe depuis 2019 en qualité de Directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions et de secrétaire général, Monsieur Fahd Khadraoui, diplômé de l’Ecole Centrale Lyon, bénéficie ainsi d’une excellente connaissance du Groupe et du marché des vins et spiritueux le positionnant idéalement pour occuper les fonctions de Directeur général. Sous son impulsion, le comité exécutif du Groupe poursuivra l’amélioration de la rentabilité et la mise en place d’une stratégie de croissance.

