Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 septembre 2022

Paris, le 4 novembre 2022,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 4 novembre pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 30 septembre 2022.

> Accompagnement de nos clients dans une nouvelle donne macro-économique

Avec près de 62 000 nouveaux clients particuliers et professionnels sur les 9 premiers mois de l’année, l’intensité relationnelle affiche un niveau robuste dans un contexte économique bouleversé par une hausse spectaculaire de l’inflation, marquant la fin d’une longue période de taux bas.

Les encours de crédit augmentent de 5,4% sur un an, portés par un marché immobilier francilien très dynamique au 1er semestre (5 G€ de réalisations depuis le début de l’année) et par une demande soutenue des entreprises et des clients professionnels souhaitant sécuriser leur refinancement.

Les encours de collecte de bilan progressent de 2,5% sur un an glissant, avec une inflexion vers l’épargne liquide rémunérée. L’épargne financière suit la baisse des marchés, conduisant à des encours de collecte globalement stables.

> Un RNPG en hausse de 23%, soutenu notamment par les résultats exceptionnels de l’activité de capital investissement

Le PNB consolidé s’établit à 893,3 M€, en progression de 10%. Il bénéficie d’une activité commerciale équilibrée en taux et en volumes, et du développement régulier des commissions. La marge est bonifiée par une gestion financière optimisée, permettant des opérations de restructuration d’actifs, et par une reprise de la provision épargne logement. Le PNB de portefeuille est tiré par les résultats de SOCADIF, la filiale de capital investissement, et par l’augmentation du dividende de Crédit Agricole S.A..

Les frais généraux sont maîtrisés, malgré l’augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et les mesures salariales prises pour accompagner la poussée inflationniste. Cela conduit à un RBE de 438,1 M€, en hausse de 17,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Le coût du risque annualisé représente 13 bp des encours de crédit. La baisse des encours douteux est compensée par un renforcement de la couverture sur les encours sains, en anticipation des conséquences potentielles d’une crise énergétique. Au total, le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 0,8%, confirmant la gestion des risques prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé sur 9 mois s’établit à 315,3 M€, en hausse de 22,6%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 septembre 2022 de 24,2%, renforcé de 2,8 points sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d’Ile-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l’économie francilienne dans une période incertaine.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France amplifie son action responsable et engagée sur son territoire

La banque réaffirme l’immobilier comme un des axes prioritaires de son développement. Son site « Le Logement by CA IDF » permet d’accompagner les clients particuliers et de les orienter vers la solution la plus adaptée à leur projet immobilier. Les Franciliens pourront accéder à toutes les expertises de la banque grâce aux services Gustave Bonconseil, Achat Immo Neuf et Ma future Location.

La Caisse Régionale intensifie son engagement en faveur de la transition énergétique auprès de ses clients PME, ETI et grands comptes. En partenariat avec Carbometrix, jeune entreprise du territoire, la banque leur propose une solution simple et rapide pour mesurer leur empreinte carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Grâce à son fonds de dotation Mécénat, la banque mutualiste poursuit son action en faveur de jeunes talents d’exception, en aidant de jeunes athlètes franciliens dans leur préparation aux échéances de 2024. La Caisse Régionale soutient la Fondation Sorbonne Université et son programme de bourses « Passeport pour les JO » (11 jeunes athlètes bénéficiaires), mais aussi EquiAction et une jeune cavalière en para-dressage.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/09/

2021 30/09/

2022 Encours de collecte(1) 80,9 80,5 -0,5% Encours de crédit 49,7 52,4 +5,4% Total encours crédits + collecte 130,6 132,9 +1,8%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 9M 2021 9M 2022 Produit Net Bancaire 811,9 893,3 +10,0% Frais Généraux hors FRU/FGDR 422,2 431,6 +2,2% FRU/FGDR(2) 17,3 23,6 +36,1% Résultat Brut d’Exploitation 372,4 438,1 +17,6% RBE hors FRU/FGDR 389,7 461,7 +18,5% Résultat Net, Part du Groupe 257,2 315,3 +22,6% Coefficient d’exploitation 54,1% 51,0% hors FRU/FGDR 52,0% 48,3%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/09/

2021 30/09/

2022 Ratio de solvabilité(3) 21,4% 24,2%(4) Capitaux propres en M€ 6 915 7 526 +8,8% Total bilan en M€ 69 299 71 293 +2,9% Ratio Crédit Collecte 109,9% 113,4% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,9% 0,8%

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(4) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.





