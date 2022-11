Titanium Transportation prend de l’expansion avec un nouvel emplacement à Montréal, au Québec

English French

BOLTON, Ontario, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanium Transportation Group Inc. (« Titanium » ou la « Société ») (TSX : TTNM), l’un des principaux fournisseurs de services de transport et de logistique en Amérique du Nord, est heureuse d’annoncer qu’elle ouvre un nouvel emplacement léger en actifs à Montréal, au Québec. Il s’agit du huitième bureau de courtage de fret de la Société, qui vient s’ajouter aux sept bureaux actuels de Titanium situés au Canada et aux États-Unis.



« Avec l’ouverture de notre emplacement à Montréal, nous renforçons les relations existantes de Titanium avec le marché du Québec, qui constitue un centre d’affaires important et unique, et qui offre des possibilités de croissance future », a déclaré Ted Daniel, président et chef de la direction. « Il s’agit d’une étape importante pour la Société. »

L’emplacement de Montréal devrait être entièrement fonctionnel d’ici la fin du premier trimestre de 2023.

À propos de Titanium

Titanium est une importante société de transport nord-américaine qui exerce des activités de camionnage reposant sur de l’actif et qui offre des services de courtage en logistique au Canada et aux États-Unis. Elle compte environ 800 véhicules motorisés, 3 000 remorques et 1 100 employés et propriétaires-exploitants indépendants. Titanium fournit des services spécialisés de transport par camion, de logistique, d’entreposage et de distribution transfrontaliers à plus de 1 000 clients. Aux États-Unis, Titanium exploite des activités à Charlotte, à Atlanta, à Chicago, à Nashville et à Denver. En février 2021, Titanium a réalisé sa plus importante acquisition depuis sa fondation, faisant de Titanium la 12ᵉ société de transport en importance au Canada. Titanium est un acheteur reconnu de sociétés de camionnage fondées sur l’actif, ayant réalisé douze (12) opérations depuis 2011. Titanium s’est classée parmi les 500 premières sociétés ayant affiché la plus forte croissance en Amérique en 2020 au tout premier palmarès America’s Fastest Growing Companies du Financial Times. Le magazine Canadian Business a classé la Société parmi les sociétés canadiennes ayant affiché la plus forte croissance pendant onze (11) années consécutives. Pendant deux (2) années consécutives, Titanium s’est également classée parmi les sociétés canadiennes ayant affiché la plus forte croissance au Canada selon le Report on Business du Globe and Mail. Titanium est actuellement inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « TTNM ».

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d’aider le lecteur à comprendre les attentes actuelles et les projets de Titanium pour l’avenir, et le lecteur est mis en garde que ces énoncés pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Les énoncés prospectifs peuvent se rapporter à des perspectives futures et des événements prévus de Titanium, et peuvent inclure des énoncés sur la situation financière, la stratégie commerciale, les budgets, les litiges, les coûts prévus, les dépenses en immobilisations, les résultats financiers, les taxes et les impôts, et les plans et les objectifs de Titanium ou concernant Titanium. Plus particulièrement, les énoncés concernant les acquisitions futures, la disponibilité du crédit, le rendement, les réalisations, les perspectives ou les occasions pour Titanium ou le secteur dans lequel elle exerce ses activités sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être repérés par l’emploi d’expressions, telles que « pouvoir » ou « devoir » et ses dérivés, « se produire », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « rechercher », « viser », « estimer », « cibler », « projeter », « prédire », « prévoir », « éventuel », « continuer », « probable », « programme », ou leur forme négative ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques.

L’information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée sur des hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d’effectuer une prévision ou une projection, y compris les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l’évolution future prévues, ainsi que d’autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Même si la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information dont elle dispose actuellement, elles pourraient se révéler inexactes.

Les énoncés prospectifs transmis dans le présent communiqué de presse sont datés et ne concernent que des événements ou des renseignements donnés à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige spécifiquement, Titanium n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, après la date à laquelle ils auront été faits ou pour tenir compte de la survenance d'événements imprévus.

