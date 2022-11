eGain remporte le Readers’ Choice Award du magazine KMWorld pour 2022

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), la plus importante plateforme de gestion des connaissances pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de gestion des connaissances pour les entreprises, eGain knowledge Hub™, avait remporté le Readers’ Choice Award suite aux votes des lecteurs du magazine KMWorld et des utilisateurs de solutions de gestion des connaissances pour l'expérience et l'assistance client.



« Il existe de nombreuses autres récompenses et désignations décernées aux fournisseurs de solutions de gestion des connaissances par des publications et des cabinets d'analystes, mais les lauréats de ce prix sont choisis par les personnes qui comptent le plus : les utilisateurs finaux qui se servent de ces produits et services chaque jour », a noté l'équipe de rédaction du magazine.

Sponsor diamant de la prochaine KMWorld Conference qui se tiendra à Washington, eGain présentera les capacités de sa plateforme eGain Knowledge Hub et discutera de cas d'utilisation de pointe et de témoignages de réussite des clients lors de l'événement. En outre, Ashu Roy, PDG de la société, prononcera un discours sur l'arrivée de super-agents basés sur les connaissances au sein des centres de contact.

À propos d'eGain

Imprégné de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

