eGain si aggiudica il premio "Readers' Choice" della rivista KMWorld per il 2022

SUNNYVALE, Calif., Nov. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), fornitore leader di piattaforme di gestione della conoscenza per l'automazione dei rapporti con i clienti, ha annunciato oggi che la sua piattaforma aziendale di KM, eGain Knowledge Hub™, è stata selezionata come Readers’ choice dai lettori della rivista e dagli utenti di soluzioni di KM per l'esperienza e l'assistenza dei clienti.



Lo staff della rivista ha scritto: "Ci sono molti altri premi e riconoscimenti assegnati ai fornitori di KM dalle pubblicazioni e altre società di analisi, ma in questo caso i vincitori sono stati scelti dalle persone che contano di più: gli utenti finali che ogni giorno utilizzano questi prodotti e servizi".

Sponsor di diamante della prossima Conferenza KMWorld che si terrà a Washington DC, durante l'evento eGain presenterà le funzionalità di eGain Knowledge Hub e analizzerà esempi di utilizzo all'avanguardia e storie di successo dei clienti. Inoltre, il CEO Ashu Roy illustrerà lo sviluppo di superagenti dotati di conoscenza nel contact center.

