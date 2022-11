eGain wint KMWorld Magazine’s Readers’ Choice Award 2022

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californië, Nov. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), de toonaangevende platformprovider voor kennisbeheer (KM) op het gebied van automatisering van klantbetrokkenheid, kondigde vandaag aan dat zijn KM-platform, de eGain Knowledge Hub™, werd geselecteerd als lezerskeuze door de lezers van het magazine en de gebruikers van de KM-toepassingen voor klantbeleving en klantenservice.



“Er zijn veel andere prijzen en onderscheidingen die door publicaties en onderzoeksbureaus aan KM-aanbieders worden toegekend, maar voor deze worden de winnaars gekozen door de allerbelangrijkste personen, nl. de eindgebruikers die deze producten en diensten elke dag gebruiken", schreef de redactie van het magazine.

Op de komende KMWorld-conferentie die gehouden wordt in Washington DC en waarvan eGain Diamond Sponsor is, zal het bedrijf de mogelijkheden van de eGain Knowledge Hub presenteren en de baanbrekende gebruikstoepassingen en succesverhalen van klanten toelichten. Bovendien zal CEO Ashu Roy een lezing houden over de komst van kennisgestuurde superagenten in het contactcenter.

