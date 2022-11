モールOKグループ合資会社 (Mall OK Group Joint Stock Company) が新水素プラントを開設、2027年までにベトナムで85の工場を目指す

ベトナム、フート省, Nov. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- モールOKグループ合資会社 (Mall OK Group Joint Stock Company) の最新の水素水プラントが、ベトナムフート省 (Lot CN06, Thuy Van Industrial Park, Viet Tri) で稼働を開始した。主に19リットルの水ボトルと缶飲料を生産し、1日5000本の生産量を上げる。



これは、2022年第4四半期に稼働予定の2つの工場のうちの1つである。モールOKグループは、2022年から2027年までにベトナムに最大85の工場を建設することを目標としていた。





創設者兼会長 グエン・ドゥク・クアン (Nguyen Duc Quang)

ISO 22000:2018の要件を満たす最新の自動化された生産ラインで、純水の投入から最終製品であるアルカリイオンを豊富に含んだきれいな水素水まで、全プロセスを厳密に管理する。これは、消費者の安全を確保するための最高の飲料水基準である。

モールOKグループの会長グエン・ドゥク・クアン (Nguyen Duc Quang) は以下のように述べている。「私たちは、地域社会の健康のために最高の製品を提供することを約束します。ホーチミンの第2工場が稼働すれば、ベトナムの4つの公害問題(水、大気、食品、電磁波汚染)の解決に貢献する製品となるでしょう。モールOKグループの製品は徐々にそれらの問題を解決しており、市場から高く評価されています」

2022年から2027年までのIPOロードマップに沿って、モールOKグループは、組織構造を完成させ、すべてのレベルでKPIを構築し、従業員の給与とインセンティブを構築することにより、グローバルな資本調達の準備を進めている。同時に、国内外の監査会社との戦略的パートナーシップを促進し、長期的なビジョンを持って戦略的目標とビジネスモデルの見直しを目指している。

報道担当者向け問い合わせ先:

グエン・ドゥク・クアン (Mr. Nguyen Duc Quang)

モールOKグループ合資会社創設者兼会長

問い合わせ先:+84 91 4003366、+84 98 1234567

Eメール: info@mallok.vn

Webサイト: http://happylifewater.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d48feca7-ecde-45e1-b97a-3ee517113053