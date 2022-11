GÉNOMIQUE | GÉNÉTIQUE | R&D | TESTS DE DIAGNOSTIC

Genomic Vision et Cambridge Consultants, filiale de Capgemini, annoncent le développement d'une plateforme technologique innovante dédiée à l'analyse génomique

Bagneux (France) et Cambridge (Royaume-Uni) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce avoir sélectionné Cambridge Consultants, une société de conseil en développement de produits et en technologie de premier plan, filiale de Capgemini Invent1, pour développer conjointement la prochaine génération d'une plateforme technologique dédiée à l'analyse des modifications structurelles et fonctionnelles du génome.

Grâce à cette collaboration, la technologie du peignage moléculaire augmentera considérablement en performance, en réduisant le temps de manipulation et en simplifiant son utilisation. Un système entièrement intégré, allant de la préparation de l'échantillon d'ADN à l'analyse d'image, sera piloté par des logiciels utilisant l'intelligence artificielle, ce qui permettra un processus de travail fluide et automatisé, contribuant à un confort d’utilisation.

La technologie du peignage moléculaire de Genomic Vision permet de détecter des molécules d'ADN uniques ainsi que leurs modifications chromosomiques, identifiant ainsi des mutations génomiques que d'autres méthodes peuvent difficilement identifier. La technologie en sa version actuelle est plutôt dimensionnée à des fins de recherche et développement. En revanche, la future plateforme améliorera ses performances en atteignant un débit plus élevé compatible avec les exigences de l’industrie pharmaceutique.

« Cette collaboration consiste à tirer le meilleur parti des compétences de nos deux entreprises pour développer une plateforme technologique disruptive afin d'atteindre nos objectifs stratégiques ambitieux », a déclaré Andrii Kulakovskyi, Ph.D., Directeur Technique de Genomic Vision. « Cette plateforme inédite va changer la donne pour le développement stratégique de Genomic Vision. »

Eric Wilkinson, PDG de Cambridge Consultants, a commenté : « La technologie et les applications de Genomic Vision sont impressionnantes. Ensemble, nous disposons de toute l'expertise, des compétences et des outils nécessaires pour véritablement innover dans ce domaine, afin d’analyser les modifications du génome. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont également utilisés pour analyser la réplication de l'ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

1 Capgemini Invent est la marque d'innovation, de conception et de transformation numériques du groupe Capgemini.