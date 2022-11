Kiristysohjelmahyökkäys vaikuttaa Uponorin toimintoihin

English Finnish

Uponor Corporation, Sijoittajauutinen, 7. marraskuuta 2022 at 09:15

Uponor on joutunut 5.11.2022 tietoturvahyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys vaikuttaa yhtiön toimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiö aloitti välittömät toimet tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Tutkimukset osoittavat, että tapaus johtui kiristysohjelmahyökkäyksestä, ja siksi pidämme sitä vakavan rikollisena tekona. Yhtiö tulee ilmoittamaan tapauksesta poliisille ja tekemään ilmoituksen tietosuojaviranomaisille.

Michael Rauterkus, toimitusjohtaja, kommentoi:

" Pyrimme kaikin tavoin varmistamaan Uponorin liiketoiminnan jatkuvuuden ja pitämään vaikutuksen yhtiön asiakkaisiin mahdollisimman vähäisenä. Uponor suhtautuu kyberturvallisuushyökkäykseen erittäin vakavasti, ja pahoittelemme siitä sidosryhmillemme mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa."

Koska asia tulee olemaan poliisitutkinnassa, Uponor ei kommentoi asiaa tämän enempää.

