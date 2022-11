SalMar - Fusjon mellom SalMar og NRS forventes gjennomført eller børsslutt 7. november 2022

English Norwegian

Frøya, 7. november 2022

Det vises til børsmelding 31. oktober 2022 fra SalMar ASA («SalMar») i forbindelse med det anbefalte frivillige tilbudet fra SalMar om erverv av samtlige utstedte aksjer i NTS ASA («NTS») («Tilbudet»), og fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA («NRS») («Fusjonen»).

Styret i SalMar har i dag besluttet å gjennomføre Fusjonen og meldt registering av gjennomføring av Fusjonen til Foretaksregisteret. Det forventes at Fusjonen vil bli gjennomført etter børsslutt på Oslo Børs i dag («Fusjonens Gjennomføringstidspunkt»). Det er således forventet at siste dag for handel i NRS-aksjen er i dag.

Fusjonen medfører at SalMar overtar alle NRS’ eiendeler, rettigheter og forpliktelser og NRS slettes. Aksjeeiere i NRS vil motta fusjonsvederlag bestående av 0,303933 aksjer i SalMar og NOK 52,84 i kontanter for hver aksje de eier i NRS ved utløp av Fusjonens Gjennomføringstidspunkt, slik dette fremkommer i NRS’ aksjeeierregister i Euronext Securities Oslo («VPS») ved utløp av 9. november 2022 (eierregistreringsdatoen for Fusjonen).

Betinget av effektiv registrering av Fusjonen hos Foretaksregisteret og levering gjennom VPS, forventes fusjonsaksjene levert til berettigede mottakere sine respektive verdipapirkonti i VPS den 11. november 2022. Eventuelle handler foretatt av investorer forut for levering av fusjonsvederlaget må utføres i tråd med gjeldende regelverk for shortsalg.

For informasjon om oppgjør av Tilbudet vises det til børsmelding fra SalMar 31. oktober 2022.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og oppgjørsagent og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til SalMar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Tlf: +47 936 30 449

Epost: hakon.husby@salmar.no

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12. Opplysningene ble publisert av Håkon Husby klokken 08:30 (Norsk tid) den 7. november 2022.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om SalMar.