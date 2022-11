Le groupe RAS joue la carte de la Cyber Infogérence et lance Armada

Le groupe RAS, un acteur historique de la scène française du marché de la cybersécurité, fait évoluer son offre et la complète avec Armada, une nouvelle division orientée Cyber Infogérance.

Principalement destinée aux PME à forte valeur ajoutée, Armada se positionne comme une offre construite en briques packagées de solutions pertinentes pour une infogérance cohérente et une cybersécurité robuste. L’offre d’Armada est construite sur un socle technique composé de briques de solutions qui se combinent en fonction du niveau de maturité de départ et de la cible conjointement définie, le tout étant encadré par un accompagnement pérenne pour dessiner la trajectoire idéale. Cette composition permet de s’adapter à chaque structure et d’être optimale dans le temps avec une base solide pour évoluer en fonction du rythme des organisations.

Concrètement, cette nouvelle offre 100 % infogérée prend en compte différents domaines fondamentaux qui jouent un rôle de premier plan dans la gouvernance cyber des PME :

Protection et sécurité du poste

Politique de sécurité

Patch management

Double authentification

Orchestration de la sécurité

Mobile Device Management

EDR - SOC - SIEM

Pour garantir le succès des projets déployés, Armada accompagne ses clients tout au long du processus : de la conception à l’exploitation. Ce faisant, les PME peuvent accéder à des services infogérés parfaitement en ligne avec leurs besoins, leurs objectifs et leur organisation.

Olivier Masotta, Directeur général Armada « Nous nous positionnons vis-à-vis des PME françaises comme un partenaire de confiance, réactif, flexible et disponible. Nous sommes là pour veiller, accompagner, sécuriser, contrôler et résoudre leurs problèmes au quotidien. Nous veillons à protéger les outils de travail, les collaborateurs et les données de nos clients en élaborant un système évolutif avec des solutions performantes pilotées par une équipe d’experts. »