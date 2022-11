Expensya nomme Pieter Geeraerts en tant que CRO

English French

Expensya, acteur de premier plan de la gestion et de l’automatisation des dépenses professionnelles, renforce son équipe avec l’arrivée de Pieter Geeraerts au poste de Chief Revenue Officer. Ce nouveau recrutement stratégique vient encore accompagner la croissance d’Expensya qui ne cesse d’innover pour faire face aux nouveaux enjeux et usages, et entend ainsi s’imposer comme l’acteur de référence du Spend Management en France et en Europe. En tant que CRO d’Expensya, Pieter aura pour mission d’aider la scale-up à devenir le nouveau leader du Spend Management en Europe et de contribuer à son développement à l’échelle internationale. Pieter Geeraerts a travaillé dans plusieurs secteurs d’activités dont les télécommunications, le Cloud et le paiement.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Pieter à la tête de nos équipes sales & marketing. Son expérience va nous permettre de poursuivre le développement d’Expensya en phase avec nos nouvelles orientations stratégiques » assure Karim Jouini, CEO et Co-Fondateur d’Expensya.