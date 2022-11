Le Fonds de revenu Noranda annonce la date de publication des résultats du troisième trimestre 2022

English French

TORONTO, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 le lundi 14 novembre prochain, après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique aura lieu le lendemain matin pour discuter des résultats, animée par les membres de la haute direction.



Conférence téléphonique des résultats du troisième trimestre 2022 :

Quand : Le mardi 15 novembre 2022 à 8 h 30 (HE) Numéro à composer : 1-888-886-7786 (sans frais en Amérique du Nord) ou 1-416-764-8658 Lien vers la Webdiffusion : http://www.fondsderevenunoranda.com/investor/conference.php ou

https://app.webinar.net/GBaA9Ye9PNp

L'enregistrement sera disponible jusqu'à minuit le mardi 22 novembre 2022, code d'accès 267496, au 1-877-674-7070 (sans frais en Amérique du Nord) ou 1-416-764-8692.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consultez son site Web à l’adresse : http://www.fondsderevenunoranda.com

Pour plus de renseignements : Paul Einarson, Chef de la direction

Zinc électrolytique du Canada limitée,

gestionnaire du Fonds de revenu Noranda



Tél. : 514-745-9380



info@norandaincomefund.com