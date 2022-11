H2O Innovation : la ligne d’affaires Érablière lance un concept technologique unique de magasin conteneurisé libre-service 24/7

English French

QUÉBEC, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Érablière lance le magasin conteneurisé H 2 GOMC, soit un magasin libre-service installé à l’intérieur d’un conteneur qui sera accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cette innovation est la première en son genre dans le milieu acéricole nord-américain.

L’équipe d’H 2 O Innovation a conçu ce magasin conteneurisé pour offrir aux producteurs acéricoles un accès en tout temps aux produits dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches quotidiennes, et ce, sans avoir à parcourir de trop longues distances. Le manque de main-d’œuvre ainsi que les heures d’ouverture incompatibles avec l’horaire des travailleurs forestiers sont des facteurs qui ont poussé H 2 O Innovation à développer ce concept unique sur le marché.

Les producteurs membres du magasin conteneurisé H 2 GOMC n’auront qu’à se rendre sur place, à entrer dans le magasin à l’aide de leur code unique, à sélectionner les produits qu’ils désirent acheter dans une application développée à cet effet et à repartir avec leur commande. Ils auront même accès à l’inventaire du magasin depuis leur domicile ou leur cabane à sucre.

Le magasin conteneurisé H 2 GOMC permettra à H 2 O Innovation de fidéliser sa clientèle, d’obtenir une meilleure proximité avec celle-ci et de rejoindre de nouveaux clients. De plus, l’accès 24/7 offrira une plus grande flexibilité aux acériculteurs et les aidera à composer avec l’imprévisibilité des conditions météorologiques.

Le premier magasin conteneurisé H 2 GOMC sera situé à Saint-Augustin-de-Woburn, dans la région de l’Estrie, dans la province de Québec. Plusieurs autres seront déployés par la suite dans d’autres régions plus éloignées des grands centres. « Les producteurs se lèvent généralement aux aurores, et le fait de se plier aux heures d’ouverture de leurs fournisseurs a toujours été une de leurs principales frustrations. Après plusieurs mois de recherche et développement, les défis technologiques ont été relevés, et nous sommes enfin prêts à lancer notre magasin libre-service! Grâce à sa petite empreinte au sol, son espace bien utilisé et son efficacité hors du commun liée à l’inventaire en temps réel, le magasin conteneurisé H 2 GOMC fera le bonheur de plusieurs », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d7cc3e5-6b5d-4332-a8e6-731017d5baab/fr