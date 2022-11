English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Anden fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra torsdag d. 3. november til fredag d. 4. november foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 186.888 3.334.754.883 3 november torsdag 645 14.244.1705 9.187.490 4 november fredag 638 14.164.7179 9.037.090 Total 3. -4. november fredag 2022 1.283 18.224.580 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 1.361 14.204.6485 19.332.527 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 2.644 37.557.107 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 189.532 3.372.311.990 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 833.976 15.663.958.017 3 november torsdag 2.580 14.746.8895 38.046.975 4 november fredag 2.552 14.637.3570 37.354.535 Total 3. -4. november fredag 2022 5.132 75.401.510 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 4.114 14.692.4161 60.444.600 Købt fra Familiefonden* 1.297 14.692.4188 19.056.067 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 10.543 154.902.177 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 844.519 15.818.860.194

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 157.700 A-aktier og 716.242 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,67% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 7. november 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

