Ingredion Incorporated於2022年第三季度錄得持續強勁增長

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2022年第三季度淨銷售額達20.23億美元，與2021年同期相比，在報告基礎上增長15%，若不計匯率影響，則增長19%

2022年第三季度的報告EPS及經調整EPS * 分別為1.59美元及1.73美元，而2021年第三季度的報告EPS及經調整EPS則分別為1.75美元及1.67美元。

分別為1.59美元及1.73美元，而2021年第三季度的報告EPS及經調整EPS則分別為1.75美元及1.67美元。 該公司更新其2022年全年經調整EPS展望，預計其經調整EPS將介乎7.00美元至7.45美元之間，而先前的展望則為介乎6.90美元至7.45美元之間。



伊利諾伊州韋斯特切斯特, Nov. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品及飲料行業的全球領先配料解決方案供應商 Ingredion Incorporated （NYSE證券交易代碼：INGR）日前發佈其2022年第三季度業績。該等根據美國公認會計原則（「GAAP」）報告的2022年和2021年業績包括該公司呈列的非GAAP財務指標排除的項目。

Ingredion的總裁兼行政總裁Jim Zallie表示，「Ingredion於本季度再次錄得強勁業績，淨銷售額增長15%。該等業績得益於核心配料和特色配料的強勁需求以及我們卓越的定價中心在年內領導各地區開展的動態價格管理。我們完全抵銷了上漲的投入成本，擴大了毛利率，並實現了強勁的運營收入增長。

隨著我們執行「驅動增長路線圖」，我們所有四個地區的淨銷售額和毛利率均較去年有所提高，特色配料業務繼續實現兩位數的增長。本季度亮點頗多，例如，我們啟用了位於中國山東的新生產設施，使我們在當地的澱粉生產能力增加了一倍多，以服務於該不斷增長的龐大市場。該擴張正合時宜，亦令我們能夠利用新的網絡能力支持歐洲客戶，由於夏季嚴重乾旱，他們擔心澱粉產品會出現產業短缺。此外，就生物轉化Reb M甜葉菊解決方案而言，我們獲得了歐盟的批准，這為我們的降糖增長平台提供了支持，使我們有機會進一步發展我們的PureCircle特許經營業務。

雖然宏觀環境存在不確定性，但我們的團隊在抵消通脹和匯率等不利影響方面表現極佳，同時克服了供應鏈挑戰，實現增長。展望未來，我們將密切監控客戶需求，並竭盡所能滿足他們當前及未來的需求。」

*經調整攤薄每股收益（「經調整EPS」）、經調整運營收入、經調整有效所得稅稅率及經調整攤薄加權平均發行在外普通股均為非GAAP財務指標。有關該等非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬，請參閱緊隨本新聞所載的精簡合併財務報表之後的補充財務資料第二節「非GAAP資料」。

攤薄每股收益(EPS)

3Q21 3Q22 YTD21 YTD22 Reported EPS $1.75 $1.59 $0.74 $5.63 Restructuring/Impairment costs 0.10 - 0.25 0.05 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.09 0.01 Impairment*** (0.30) - 5.02 - Tax items and other matters 0.06 0.14 (0.52) 0.11 Adjusted EPS** $1.67 $1.73 $5.58 $5.80



估計影響報告EPS及經調整EPS變動的因素

3Q22 YTD22 Total items affecting EPS** 0.06 0.22 Total operating items 0.33 0.51 Margin 0.47 0.89 Volume 0.01 (0.14) Foreign exchange (0.12) (0.23) Other income (0.03) (0.01) Total non-operating items (0.27) (0.29) Other non-operating income - - Financing costs (0.04) (0.07) Shares outstanding 0.03 0.06 Non-controlling interests (0.03) (0.03) Tax rate (0.23) (0.25)

**由於四捨五入的原因，數字相加總和可能與總數有所出入；***與阿根廷合資公司的公告有關，2021年的報告業績反映了3.4億美元的持有以供出售資產減值支出，扣除2021年第三季度作出的2,000萬美元有利調整，包括3.11億美元的累計折算虧損。

財務概要

截至2022年9月30日，債務及現金總額（包括短期投資）分別為24億美元及2.98億美元，而截至2021年12月31日的債務及現金總額則分別為20億美元及3.32億美元。

第三季度的淨融資成本為2,400萬美元，而去年同期則為2,000萬美元。

第三季度的報告稅率及經調整稅率分別為32.3%及30.6%，而去年同期則為22.2%及21.5%。報告的實際所得稅率增加主要是由於美國的國際稅收影響，包括外國稅收抵免和2021年第三季度的減值支出調整。

年初至今淨資本開支為1.96億美元，較去年同期上升1,000萬美元。

業務回顧

總Ingredion

淨銷售

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,763 (71) 14 (18) 335 2,023 15% 19% Year-to-Date 5,139 (136) 156 (146) 946 5,959 16% 19%

*與阿根廷合資公司的公告有關，2021年的報告業績是轉讓業務的一部分

報告的運營收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 172 (10) 38 3 8 (29) 182 6% 12% Year-to-Date 224 (21) 68 0 18 316 605 170% 179%

經調整運營收入

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 163 (10) 38 191 17% 23% Year-to-Date 572 (21) 68 619 8% 12%

淨銷售

第三季度及年初至今淨銷售較去年同期均有所增長。該等增長主要受強勁的價格組合及成交量推動，部分被上一年的阿根廷綜合淨銷售量重疊抵銷。若不計外匯影響，第三季度及年初至今淨銷售增長19%。



運營收入

第三季度的報告運營收入及經調整運營收入分別為1.82億美元及1.91億美元，較去年同期分別增長6%及17%。報告運營收入的增長主要受有利的價格組合推動，部分被上一年對阿根廷的持有以供出售資產減值作出的有利調整抵銷。經調整運營收入的增長主要受強勁的價格組合推動，這遠不止抵銷了玉米和投入成本的上漲。若不計外匯影響，報告運營收入及經調整運營收入分別較去年同期增長12%及23%。

年初至今的報告運營收入及經調整運營收入分別為6.05億美元及6.19億美元，較去年同期分別增長170%及8%。報告運營收入的增長主要歸因於上一年與阿根廷合資公司有關的持有以供出售資產減值支出。經調整運營收入的增長主要受強勁的價格組合推動，這遠不止抵銷了玉米和投入成本的上漲。若不計外匯影響，報告運營收入及經調整運營收入分別較去年同期增長179%及12%。

北美

淨銷售

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,083 (6) (4) 189 1,262 17% 17% Year-to-Date 3,096 (10) 48 586 3,720 20% 20%

分部運營收入

$ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 120 0 6 126 5% 5% Year-to-Date 403 (1) 41 443 10% 10%

北美的第三季度運營收入為1.26億美元，較去年同期增長600萬美元，年初至今運營收入為4.43億美元，較去年同期增長4,000萬美元。第三季度及年初至今的運營收入增長主要受有利的價格組合推動，這遠不止抵銷了玉米和投入成本的上漲。



南美

淨銷售

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 260 (9) 7 (18) 53 293 13% 16% Year-to-Date 801 (2) 30 (146) 152 835 4% 4%

*與阿根廷合資公司的公告有關，2021年的報告業績是轉讓業務的一部分

分部運營收入

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 35 (2) 15 48 37% 43% Year-to-Date 108 0 17 125 16% 16%

南美的第三季度運營收入為4,800萬美元，較去年同期增長1,300萬美元，年初至今運營收入為1.25億美元，較去年同期增長1,700萬美元。第三季度及年初至今的運營收入增長主要受有利的價格組合及高成交量推動，這遠不止抵銷了玉米和投入成本的上漲。若不計外匯影響，該分部第三季度及年初至今運營收入分別增長43%及16%。



亞太

淨銷售

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 245 (23) 14 42 278 13% 23% Year-to-Date 728 (54) 56 95 825 13% 21%

分部運營收入

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 21 (3) 9 27 29% 43% Year-to-Date 70 (7) 7 70 0% 10%

亞太區的第三季度運營收入為2,700萬美元，較去年同期增長600萬美元，年初至今運營收入為7,000萬美元，與去年同期持平。第三季度及年初至今的運營收入變動主要受有利的價格組合推動，這遠不止抵銷了投入成本上漲及外匯影響。若不計外匯影響，該分部第三季度及年初至今運營收入分別增長43%及10%。



歐洲、中東及非洲(EMEA)

淨銷售

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 175 (33) (3) 51 190 9% 27% Year-to-Date 514 (70) 22 113 579 13% 26%

分部運營收入

$ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 23 (5) 12 30 30% 52% Year-to-Date 86 (13) 17 90 5% 20%

EMEA的第三季度運營收入為3,000萬美元，較去年同期增長700萬美元，年初至今運營收入為9,000萬美元，較去年同期增長400萬美元。對於第三季度及年初至今的運營收入，歐洲帶來的效益被巴基斯坦的挑戰和整個地區的外匯影響部分抵銷。若不計外匯影響，該分部第三季度及年初至今運營收入分別增長52%及20%。



股息及股份回購

於2022年前三季度，該公司已合共支付股息1.33億美元，並於第三季度宣派季度股息每股0.71美元（該股息應於第四季支付）。該派息相較上一次派息增加9%，是連續第八年增長。該公司在第三季度回購2,900萬美元的發行在外普通股，使Ingredion在2022年前三季度回購的股份總額達到1.12億美元。於2022年9月26日，該公司授權一項新的股票回購計劃，到2025年12月回購至多600萬股，取代之前的計劃。作為其資本配置戰略的一部分，Ingredion將透過現金分紅和股票回購向股東返還價值，以支持股東總回報。

2022年全年展望

該公司預期其報告EPS的2022年全年展望介乎6.90美元至7.20之間。經調整EPS預期介乎7.00美元至7.45美元之間，而2021年的經調整EPS為6.67美元，先前展望則為介乎6.90美元至7.45美元。該等預期不計收購相關整合及重組成本以及任何潛在的減值成本。

該公司預期2022年全年淨銷售可實現中雙位數的增長，經調整運營收入可實現低雙位數的增長。

與去年相比，2022年全年展望作出以下假設：得益於有利的價格組合（遠不止抵銷玉米及其他投入成本上漲），北美的運營收入預期可實現中低位雙位數的增長；得益於有利的價格組合，南美的運營收入預期可實現高雙位數的增長；得益於PureCircle增長，南美的運營收入預期可實現中個位數的增長；得益於有利的價格組合（可部分抵銷投入成本上漲及外匯影響），EMEA的運營收入預期將持平或實現低個位數的增長。公司成本預期將以中個位數增長。

於2022年全年，該公司預期報告的實際稅率為28.0%至31.5%，經調整實際稅率為28.5%至29.5%。

2022年全年的運營所得現金預期介乎2.25億美元至2.75億美元之間，意味著由於玉米成本上升，我們的營運資金餘額預計將增加。全年的資本開支預期介乎2.9億美元至3.2億美元之間。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion將於2022年11月3日週四上午8時（中部時間）/9時（東部時間）召開電話會議，該會議將由總裁兼行政總裁Jim Zallie以及執行副總裁兼財務總監Jim Gray主持。該電話會議將實時透過網絡直播，並可於 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 訪問。載有額外財務及運營資料的演示文稿將可透過該公司網站獲取，並可於電話會議開始前數小時下載。重播將在有限時段提供，網址： https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 。

關於該公司

Ingredion Incorporated（NYSE股票代號：INGR）總部位於美國芝加哥郊區，是全球領先的配料解決方案供應商，為120多個國家的客戶提供服務。該公司致力將穀物、水果、蔬菜和其他植物性材料轉化為食品、飲料、動物營養、釀造和工業市場的增值配料解決方案，其2021年淨銷售額為69億美元。Ingredion在全球設有多個Idea Labs®創新中心，員工約12,000名。該公司致力與客戶攜手共同創造，發揮人類、自然和技術的潛力，使生活更美好。若要了解更多資訊及最新的公司消息，請訪問 ingredion.com 。

前瞻性陳述

本新聞載有或可能載有1933年證券法（經修訂）第27A節及1934年證券交易法（經修訂）第21E節界定的前瞻性陳述。該公司擬對該等前瞻性陳述適用管轄該等陳述的安全港規定。

前瞻性陳述包括（其中包括）有關該公司對2022年全年淨銷售額、經調整運營收入、報告及經調整每股收益、分部運營收入、報告及經調整有效稅率、經營現金流和資本支出的預期的任何陳述，以及有關該公司前景和未來經營、財務狀況、銷售淨額、運營收入、銷量、公司成本、稅率、資本支出、現金流、費用或其他財務項目的任何其他陳述，包括管理層的計劃、戰略和目標，以及任何基於上述各項的假設、期望或信念。

該等陳述有時可透過若干前瞻性用詞識別，例如「或許」、「將會」、「應會」、「預計」、「假設」、「認為」、「計劃」、「推斷」、「估計」、「預期」、「擬」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「促使」、「機會」、「潛在」、「臨時」或類似詞彙及其反義詞。除本新聞稿所載或提及的歷史事實陳述外，所有陳述均為「前瞻性陳述」。

該等陳述乃基於當前的情況或預期，但受制於若干固有的風險和不確定性，其中許多難以預測及超出我們的控制。雖然我們認為我們在這些前瞻性陳述中所明示或暗示的預期是基於合理的假設，但敬請投資者注意，我們無法保證相關預期最終正確。

由於以下諸多風險及不確定性，實際結果及發展可能與該等前瞻性陳述中所明示或暗示的預期截然不同：新冠疫情對我們產品需求和財務業績的影響；人們對高果糖玉米糖漿和其他產品的消費偏好改變；全球經濟狀況和影響我們購買原材料、生產或銷售產品的各個地理區域和國家的客戶和消費者一般的政治、經濟、商業和市場狀況的影響（尤其包括南美的經濟、貨幣和政治狀況以及歐洲的經濟和政治狀況，以及這些因素可能對我們的銷量、產品定價和從客戶收取應收賬款的能力產生的影響）；我們服務的主要行業（我們的銷售中很大一部分來自這些行業，包括但不限於食品、飲料、動物營養和釀造行業）未來對我們產品的購買量；有關接受透過基因改造和生物技術開發的產品的不確定性；我們以足以獲得市場接受的速度或質量開發或獲得新產品和服務的能力；玉米煉製行業和相關行業的競爭及/或客戶壓力增加，包括與我們的初級產品和副產品的市場和價格（尤其是玉米油）有關者；原材料（包括馬鈴薯澱粉、木薯粉、阿拉伯樹膠，以及適用於我們的若干產品的特定玉米品種）的可獲得性，以及我們將玉米或其他原材料可能增加的成本轉嫁給客戶的能力；能源成本和可獲得性（包括巴基斯坦的能源問題）；我們控制成本、實現預算和實現預期協同效應的能力（包括我們按時按預算完成計劃維護和投資項目的能力，以及控制貨運和運輸成本的能力）；氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們以有利條件成功確定和完成收購或戰略聯盟、成功整合收購業務或實施和維持戰略聯盟並就上述所有事項實現預期的協同效應的能力; 我們生產基地的運營困難；金融和資本市場的行為（包括外匯波動、利率和匯率波動以及市場波動）以及對沖這種波動的相關風險；俄烏衝突的影響（包括對原材料和能源供應的供應和價格的影響，以及對匯率和利率波動的影響）；我們吸引、發展、激勵和保持與員工良好關係的能力; 自然災害、戰爭、恐怖主義威脅或行為、大流行病（如新冠疫情）爆發或持續發生其他超出我們控制範圍的重大事件對我們業務的影響；減值支出對商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化和遵守法律（包括遵守環境法規）的成本；我們的稅率改變或承擔額外所得稅責任；利率上升可能導致的借款成本增加；我們以合理的利率籌集資金的能力，以及其他影響我們為未來增長和擴張獲得足夠資金的因素；資訊技術系統、流程和站點的安全漏洞；股票市場的波動和其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們的股息政策延續的風險；以及我們對財務報告保持有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們概無義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件或情況。即使我們確實更新或更正了其中一項或多項陳述，投資者和其他人亦不應斷定我們將作出額外的更新或更正。有關該等及其他風險的進一步陳述，請參閱我們載於10-K表格的有關截至2021年12月31日止年度的年度報告、我們載於10-Q表格的有關截至2022年3月31日止季度期間的季度報告以及我們向美國證監會提交的10-Q表格及8-K表格的後續報告中的「風險因素」及其他資訊。

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended September 30, Change

% Nine Months Ended

September 30, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 2,023 $ 1,763 15 % $ 5,959 $ 5,139 16 % Cost of sales 1,649 1,440 4,816 4,098 Gross profit 374 323 16 % 1,143 1,041 10 % Operating expenses 180 164 10 % 528 484 9 % Other operating expense (income) 10 (1 ) 4 (29 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 2 (12 ) 6 362 Operating income 182 172 6 % 605 224 170 % Financing costs 24 20 65 58 Other non-operating (income) (3 ) (1 ) (4 ) (4 ) Income before income taxes 161 153 5 % 544 170 220 % Provision for income taxes 52 34 157 113 Net income 109 119 (8 %) 387 57 579 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 1 9 7 Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 118 (10 %) $ 378 $ 50 656 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 67.0 66.4 67.2 Diluted 66.6 67.6 67.1 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.61 $ 1.76 (9 %) $ 5.69 $ 0.74 669 % Diluted $ 1.59 $ 1.75 (9 %) $ 5.63 $ 0.74 661 %





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2022 December 31, 2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 294 $ 328 Short-term investments 4 4 Accounts receivable – net 1,406 1,130 Inventories 1,500 1,172 Prepaid expenses 64 63 Total current assets 3,268 2,697 Property, plant and equipment – net 2,308 2,423 Intangible assets – net 1,286 1,348 Other assets 541 531 Total assets $ 7,403 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 709 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,240 1,204 Total current liabilities 1,949 1,512 Long-term debt 1,739 1,738 Other non-current liabilities 536 524 Total liabilities 4,224 3,774 Share-based payments subject to redemption 43 36 Redeemable non-controlling interests 56 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,133 1,158 Less: Treasury stock (common stock; 12,258,900 and 11,154,203 shares at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,159 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,052 ) (897 ) Retained earnings 4,143 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,066 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 14 18 Total equity 3,080 3,118 Total liabilities and equity $ 7,403 $ 6,999





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Nine Months Ended

September 30, (in millions) 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 387 $ 57 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 160 155 Mechanical stores expense 42 40 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (25 ) Margin accounts (11 ) (34 ) Changes in other trade working capital (578 ) (258 ) Other 83 (16 ) Cash provided by operating activities 80 259 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (203 ) (203 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 17 Payments for acquisitions, net of cash acquired (7 ) (40 ) Other 1 (12 ) Cash used for investing activities (202 ) (238 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from (payments on) borrowings, net 34 (390 ) Commercial paper borrowings, net 372 350 Repurchases of common stock, net (112 ) (68 ) Purchases of non-controlling interests (40 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 1 10 Dividends paid, including to non-controlling interests (133 ) (138 ) Cash provided by (used for) financing activities 122 (236 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (34 ) (16 ) Decrease in cash and cash equivalents (34 ) (231 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 294 $ 434





Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

September 30, Change

Excl. FX Nine Months Ended

September 30, Change

Excl. FX 2022 2021 Change 2022 2021 Change Net Sales North America $ 1,262 $ 1,083 17 % 17 % $ 3,720 $ 3,096 20 % 20 % South America 293 260 13 % 16 % 835 801 4 % 4 % Asia-Pacific 278 245 13 % 23 % 825 728 13 % 21 % EMEA 190 175 9 % 27 % 579 514 13 % 26 % Total Net Sales $ 2,023 $ 1,763 15 % 19 % $ 5,959 $ 5,139 16 % 19 % Operating Income North America $ 126 $ 120 5 % 5 % $ 443 $ 403 10 % 10 % South America 48 35 37 % 43 % 125 108 16 % 16 % Asia-Pacific 27 21 29 % 43 % 70 70 0 % 10 % EMEA 30 23 30 % 52 % 90 86 5 % 20 % Corporate (40 ) (36 ) (11 %) (11 %) (109 ) (95 ) (15 %) (15 %) Sub-total 191 163 17 % 23 % 619 572 8 % 12 % Acquisition/integration costs - (3 ) (1 ) (1 ) Restructuring/impairment charges - (8 ) (4 ) (22 ) Impairment on disposition of assets - 20 - (340 ) Other matters (9 ) - (9 ) 15 Total Operating Income $ 182 $ 172 6 % 12 % $ 605 $ 224 170 % 179 %





II. 非GAAP資料 為補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編製的綜合財務業績，我們採用非GAAP歷史財務指標，該等指標剔除了若干GAAP項目，如收購和整合成本、重組和減值成本、墨西哥稅（福利）準備金和其他特定項目。在提述該等非GAAP金額時，我們通常使用「經調整」一詞。 管理層在內部使用非GAAP財務指標進行戰略決策、預測未來業績及評估當前表現。管理層擬透過披露非GAAP財務指標，向投資者提供更有意義、更一致的公司經營業績和各時期趨勢的比較。該等非GAAP財務指標可補充根據GAAP呈列的業績並與之結合使用，反映了審閱我們運營各個方面的一種額外方式，當與GAAP業績一同審閱時，可提供對影響我們業務的因素和趨勢的更完整的理解。該等非GAAP財務指標應視為補充而非取代或優先於根據GAAP計算的相應指標。 非GAAP財務指標並非根據GAAP編製；因此，我們的非GAAP資料未必與其他公司呈列的類似名稱的指標具有可比性。有關各非GAAP財務指標與最可比的GAAP指標之間的對賬載於下表。 Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2022 September 30, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 1.59 $ 118 $ 1.75 $ 378 $ 5.63 $ 50 $ 0.74 Add back: Acquisition/integration costs, net of $ - million of income taxes for the three and nine months ended September 30, 2022, and inclusive of $ - million and $4 million of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (i) - - 4 0.06 1 0.01 6 0.09 Restructuring/impairment charges, net of $ - million and $1 million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2022, respectively and $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) - - 7 0.10 3 0.05 17 0.25 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iii) - - (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02 Other matters, net of income tax expense of $2 million for the three and nine months ended September 30, 2022, and $ - million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (iv) 7 0.11 - - 7 0.11 (10 ) (0.15 ) Tax (benefit) provision - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) 5 0.07 (2 ) (0.03 ) 4 0.06 Other tax matters (vi) 3 0.05 (1 ) (0.01 ) 2 0.03 (29 ) (0.43 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.73 $ 113 $ 1.67 $ 389 $ 5.80 $ 378 $ 5.58 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. 附註 (i) 於截至2022年9月30日止九個月，我們錄得與收購及整合KaTech以及投資阿根廷合資公司有關的稅前收購及整合費用100萬美元。



於截至2021年9月30日止三個月及九個月，我們分別錄得與投資Amyris及阿根廷合資公司及收購PureCircle Limited有關的稅前收購及整合費用300萬美元及100萬美元。 (ii) 於截至2022年9月30日止九個月，我們錄得與成本智能計劃有關的剩餘稅前重組相關費用400萬美元。



於截至2021年9月30日止三個月及九個月，我們分別錄得主要與成本智能計劃有關的稅前重組相關費用800萬美元及2,200萬美元。截至2022年9月30日止九個月的2,200萬美元費用已扣除於2021年第二季度出售加州斯托克頓的土地和建築的收益500萬美元。 (iii) 於截至2021年9月30日止九個月，我們錄得與Ingredion的阿根廷業務對阿根廷合資公司的貢獻有關的淨資產減值支出3.4億美元。該減值支出反映了對投入的若干阿根廷、智利及烏拉圭資產及負債的議定公允價值減記2,900萬美元以及勾銷與投入的淨資產有關的累計匯兌虧損3.11億美元。於截至2021年9月30日止三個月，我們於交易完成時錄得對減值的有利調整2,000萬美元，這使得對2021年第一季度錄得的資產減值支出3.6億美元有所減少。 (iv) 於截至2022年9月30日止三個月，我們錄得主要與美國停工影響有關的稅前支出900萬美元。



於截至2021年9月30日止九個月，我們錄得1,500萬美元的稅前利益，以反映巴西最高法院於2021年5月發佈的一項裁決，該裁決確認我們有權享受若干間接稅。 (v) 由於墨西哥比索兌美元的波動及其對公司在墨西哥的財務報表的重計的影響，於截至2022年9月30日止三個月及九個月，我們分別錄得稅收優惠100萬美元及200萬美元；於截至2021年9月30日止三個月及九個月，我們分別錄得稅收撥備500萬美元及400萬美元。 (vi) 該項目涉及上一年的稅務負債和或有事項、與外國附屬公司若干未匯出收益相關的稅務負債的轉回、以及上述非GAAP回補的稅務結果。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 182 $ 172 $ 605 $ 224 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 3 1 1 Restructuring/impairment charges (ii) - 8 4 22 Impairment on disposition of assets (iii) - (20 ) - 340 Other matters (iv) 9 - 9 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 191 $ 163 $ 619 $ 572 對於附註(i)至(iv)，請參閱Ingredion應佔GAAP淨收入及攤薄每股收益與Ingredion應佔非GAAP經調整淨收入及經調整攤薄每股收益的對賬所載的附註(i)至(iv)。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2022 Nine Months Ended September 30, 2022 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 161 $ 52 32.3 % $ 544 $ 157 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 1 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (v) - 1 - 2 Other tax matters (vi) - (3 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 170 $ 52 30.6 % $ 558 $ 160 28.7 % Three Months Ended September 30, 2021 Nine Months Ended September 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 153 $ 34 22.2 % $ 170 $ 113 66.5 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 - 1 (4 ) Restructuring/impairment charges (ii) 8 1 22 5 Impairment on disposition of assets (iii) (20 ) - 340 - Other matters (iv) - - (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (v) - (5 ) - (4 ) Other tax matters (vi) - 1 - 29 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 31 21.5 % $ 518 $ 134 25.9 % 對於附註(i)至(vi)，請參閱Ingredion應佔GAAP淨收入及攤薄每股收益與Ingredion應佔非GAAP經調整淨收入及經調整攤薄每股收益的對賬所載的附註(i)至(vi)。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”) (Unaudited) Expected EPS Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 6.90 $ 7.20 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 0.05 0.05 Other matters (iii) 0.11 0.11 Tax item - Mexico (iv) (0.10 ) 0.05 Other tax matters (v) 0.03 0.03 Adjusted EPS $ 7.00 $ 7.45 以上是我們預期2022年全年攤薄每股收益與我們預期2022年全年經調整攤薄每股收益的對賬。上述金額未必反映時機、效應及／或重要性尚未可知而本質上難以預測及估算的若干未來費用、成本及／或收益。這些金額包括（但不限於）對GAAP每股收益就收購及整合成本、減值及重組成本以及若干其他項目所作的調整。我們一般將這些調整剔出經調整每股收益指引。基於這些原因，相比預測GAAP每股收益，我們對自己預測經調整每股收益的能力有較大信心。 這些對2022年GAAP每股收益的調整包括： (i) 我們收購及整合KaTech的收購及整合費用，以及我們於阿根廷合資公司的投資。 (ii) Cost Smart計劃的餘下重組相關費用。 (iii) 到目前為止主要涉及美國停工的影響的收費。 (iv) 墨西哥披索兌美元匯率變動導致的稅務（利益）開支以及對期內本公司墨西哥財務報表重新計算造成的影響。 (v) 此項目涉及上一年度的稅務負債及或有事項。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”) to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”) (Unaudited) Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 28.0 % 31.5 % Add: Acquisition/integration costs (i) - % - % Restructuring/impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Other matters (iii) 0.3 % 0.3 % Tax item - Mexico (iv) 1.0 % (1.5 ) % Other Tax Matters (v) (0.2 ) % (0.2 ) % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (vi) (0.8 ) % (0.8 ) % Adjusted ETR 28.5 % 29.5 % 以上是我們預期2022年全年GAAP實際稅率與我們預期2022年全年經調整GAAP實際稅率的對賬。上述金額未必反映時機、效應及／或重要性尚未可知而本質上難以預測及估算的若干未來費用、成本及／或收益。這些金額包括（但不限於）對GAAP實際稅率就收購及整合成本、減值及重組成本以及若干其他項目所作的調整。我們一般將這些調整剔出經調整實際稅率指引。基於這些原因，相比預測GAAP實際稅率，我們對自己預測經調整實際稅率的能力有較大信心。 這些對2022年GAAP實際稅率的調整包括： (i) 我們收購及整合KaTech的收購及整合費用以及我們於阿根廷合資公司的投資之稅務影響。 (ii) Cost Smart計劃的餘下重組相關費用之稅務影響。 (iii) 到目前為止主要涉及美國停工的影響的收費的稅務影響。 (iv) 墨西哥披索兌美元匯率變動導致的稅務利益（開支）以及對期內本公司墨西哥財務報表重新計算造成的影響。 (v) 此項目涉及上一年度的稅務負債及或有事項。 (vi) 計及項目(i)、(ii)及(iii)的稅率間接影響。

聯絡方式：

投資者：Noah Weiss, 773-896-5242

媒體： Becca Hary, 708-551-2602