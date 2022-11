Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

English Swedish

Fingerprint Cards AB (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) meddelar att prospektet avseende Bolagets företrädesemission av A- och B-units, bestående av nya A-aktier och teckningsoptioner samt nya B-aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.fingerprints.com/foretradesemission och kommer även finnas tillgängligt på Carnegies webbplats, www.carnegie.se.



Tidplan för Företrädesemissionen

Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter 7 november 2022 (idag) Publicering av prospekt 7 november 2022 (idag) Avstämningsdag för Företrädesemissionen 8 november 2022 Handel med B-uniträtter 10 november 2022 – 21 november 2022 Teckningsperiod 10 november 2022 – 24 november 2022 Handel med BTU 10 november 2022 – 2 december 2022 Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 25 november 2022 Förväntad första dag för handel i B-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier 8 december 2022

Rådgivare

Carnegie Investment Bank (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner avseende Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B)

