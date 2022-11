Convenience Store News Canada d'EnsembleIQ nomme les lauréats des prix d'Impact 2022

English French

TORONTO, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Convenience Store News Canada d'EnsembleIQ a la fierté d'annoncer les lauréats des premiers prix d'Impact CSNC qui récompensent les initiatives et le dynamisme exceptionnels de l'industrie des dépanneurs, un domaine qui contribue faire bouger les choses dans plusieurs sphères importantes, de l'aide à la planète au soutien des employés et des communautés.



Ce programme de récompense s'adresse aux organisations de toutes tailles — détaillants, fournisseurs, distributeurs et prestataires de services — qui prennent des initiatives importantes dans les catégories suivantes :

Durabilité (gaspillage alimentaire, approvisionnement éthique, mesures d'efficacité énergétique, etc.)

Diversité, équité et inclusion

Soutien aux employés

Service à la collectivité/influence locale/implication dans la communauté

Voir la liste complète des lauréats

« L'industrie canadienne des dépanneurs fourmille d'exemples inspirants et novateurs d'entreprises et de gens qui exercent une influence positive. Notre équipe voulait trouver une façon de saluer ces efforts, déclare la rédactrice en chef et éditrice associée de Convenience Store News Canada, Michelle Warren. Nous sommes très heureux de dévoiler les 20 premiers lauréats des prix d'Impact CSNC au nombre desquels figurent des propriétaires de magasins de proximité et dépanneurs indépendants, des grandes chaînes, des fournisseurs multinationaux et des entrepreneurs locaux. Nous sommes convaincus que tous les gestes, petits et grands, ont une part importante à jouer pour rendre ce monde meilleur. »

Les gagnants des prix d'Impact CSNC seront présentés dans les numéros imprimés et numériques de novembre et décembre du magazine Convenience Store New Canada et en ligne sur CCentral.ca .

À propos de Convenience Store News Canada + OCTANE

Convenience Store News Canada + OCTANE est la principale source nationale multi-plateforme de données sur l'industrie, de veille économique originale, de rapports sur les produits et les catégories, de tendances, de chroniques d'experts et de pratiques exemplaires pour les dépanneurs, les stations d'essence et les exploitants de lave-autos. Convenience Store News Canada + OCTANE est la seule marque média vérifiée pour les dépanneurs, les stations d'essence et les lave-autos au Canada. En plus de six magazines par année et du bulletin d'information numérique hebdomadaire « All Convenience », Convenience Store News Canada rassemble l'industrie à l'occasion d'événements de premier plan, notamment le Convenience U CARWACS Show et les Star Women in Convenience Awards.

À propos d'EnsembleIQ

EnsembleIQ est une société de veille économique nord-américaine qui fournit de l'information essentielle et d'actualité et des perspectives exploitables. En utilisant notre expertise du marché tout au long du processus d'achat dans les secteurs de la vente au détail, de la technologie de détail, des biens de consommation, de la santé et de l'hôtellerie, nous aidons les professionnels à prendre des décisions d'affaires éclairées et à acquérir un avantage concurrentiel. Nous proposons des solutions créatives qui mettent en relation les fournisseurs et les prestataires de services avec nos communautés d'affaires. Grâce à nos multiples atouts, nous fournissons à nos marchés des offres inégalées dans les domaines du numérique, du social, de l'évènement, de la recherche, du marketing et de l'impression stratégique. Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, rendez-vous sur ensembleiq.com .