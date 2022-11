English Danish

Date 07.11.2022

Share buy-back programme - week 44

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 250,200 803.17 200,953,994 31 October 2022 3,000 820.23 2,460,690 01 November 2022 3,500 827.71 2,896,985 02 November 2022 2,300 833.40 1,916,820 03 November 2022 2,500 829.51 2,073,775 04 November 2022 2,800 832.53 2,331,084 Total under the share buy-back programme 264,300 804.52 212,633,348 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 717,527 810.58 581,612,592

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

717,527 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.5 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 34 807 XCSE 20221031 9:00:18.331000 35 806 XCSE 20221031 9:03:23.652000 35 808 XCSE 20221031 9:15:58.259000 40 813 XCSE 20221031 9:17:08.066000 64 813 XCSE 20221031 9:17:08.066000 35 813 XCSE 20221031 9:19:46.210000 13 817 XCSE 20221031 9:26:50.132000 46 817 XCSE 20221031 9:26:50.132000 67 815 XCSE 20221031 9:26:53.709000 52 817 XCSE 20221031 9:34:27.129000 19 817 XCSE 20221031 9:34:27.129000 67 821 XCSE 20221031 9:44:13.040000 14 821 XCSE 20221031 9:55:13.716000 73 822 XCSE 20221031 10:00:12.297000 27 822 XCSE 20221031 10:00:12.297000 69 824 XCSE 20221031 10:14:22.311000 37 823 XCSE 20221031 10:26:34.008000 34 827 XCSE 20221031 10:38:30.946000 37 826 XCSE 20221031 10:44:36.247000 23 826 XCSE 20221031 11:05:46.468000 34 825 XCSE 20221031 11:10:22.866000 36 825 XCSE 20221031 11:30:05.503000 34 825 XCSE 20221031 11:38:05.126000 34 827 XCSE 20221031 11:45:19.842000 26 827 XCSE 20221031 11:45:19.862000 8 827 XCSE 20221031 11:45:19.862000 36 826 XCSE 20221031 11:50:43.271000 34 825 XCSE 20221031 11:55:58.111000 9 829 XCSE 20221031 12:31:05.976000 34 827 XCSE 20221031 12:36:58.455000 39 827 XCSE 20221031 12:36:58.497000 35 826 XCSE 20221031 12:44:10.706000 36 822 XCSE 20221031 12:50:45.002000 34 820 XCSE 20221031 12:53:43.721000 36 818 XCSE 20221031 13:00:22.920000 34 816 XCSE 20221031 13:03:17.632000 3 816 XCSE 20221031 13:03:17.632000 24 816 XCSE 20221031 13:04:45.259017 60 816 XCSE 20221031 13:04:45.259017 116 816 XCSE 20221031 13:05:21.761798 60 816 XCSE 20221031 13:05:31.676997 3 816 XCSE 20221031 13:05:31.676997 34 816 XCSE 20221031 13:14:08.860000 36 815 XCSE 20221031 13:14:08.916000 109 816 XCSE 20221031 13:38:58.929000 37 822 XCSE 20221031 13:43:31.247000 34 821 XCSE 20221031 13:47:46.907000 37 820 XCSE 20221031 13:48:36.081000 34 819 XCSE 20221031 13:57:38.210000 34 818 XCSE 20221031 14:05:49.127000 34 819 XCSE 20221031 14:11:42.594000 13 819 XCSE 20221031 14:28:26.871000 1 819 XCSE 20221031 14:28:26.871000 4 819 XCSE 20221031 14:28:26.871000 14 819 XCSE 20221031 14:28:26.871000 36 818 XCSE 20221031 14:29:35.679000 36 819 XCSE 20221031 14:32:05.101000 34 819 XCSE 20221031 14:32:37.884000 36 818 XCSE 20221031 14:34:50.363000 19 820 XCSE 20221031 14:37:53.623000 15 820 XCSE 20221031 14:37:53.638000 24 820 XCSE 20221031 14:47:01.648000 10 820 XCSE 20221031 14:47:01.648000 1 820 XCSE 20221031 14:47:01.648000 35 819 XCSE 20221031 14:48:55.017000 1 819 XCSE 20221031 14:48:55.017000 21 819 XCSE 20221031 14:57:45.213000 13 819 XCSE 20221031 14:57:45.213000 34 819 XCSE 20221031 15:00:20.074000 34 821 XCSE 20221031 15:10:51.993000 34 821 XCSE 20221031 15:24:06.207000 34 820 XCSE 20221031 15:29:14.221000 3 823 XCSE 20221031 15:42:51.177000 5 823 XCSE 20221031 15:42:51.177000 3 823 XCSE 20221031 15:42:51.177000 4 823 XCSE 20221031 15:42:51.177000 18 823 XCSE 20221031 15:42:51.177000 68 824 XCSE 20221031 15:53:06.534000 33 824 XCSE 20221031 15:53:06.534000 60 824 XCSE 20221031 15:53:07.430000 46 825 XCSE 20221031 15:56:21.289000 34 826 XCSE 20221031 15:59:58.585000 26 827 XCSE 20221031 16:10:18.376000 30 827 XCSE 20221031 16:10:18.376000 35 826 XCSE 20221031 16:13:20.650000 36 826 XCSE 20221031 16:16:18.429000 35 825 XCSE 20221031 16:20:32.184000 32 824 XCSE 20221031 16:25:35.424000 2 824 XCSE 20221031 16:25:35.424000 34 823 XCSE 20221031 16:31:38.322000 35 822 XCSE 20221031 16:31:58.288000 12 822 XCSE 20221031 16:50:24.790367 25 822 XCSE 20221031 16:50:24.790367 32 831 XCSE 20221101 9:03:56.463000 10 832 XCSE 20221101 9:04:52.081000 24 832 XCSE 20221101 9:04:52.081000 1 832 XCSE 20221101 9:04:52.081000 1 832 XCSE 20221101 9:04:52.081000 33 834 XCSE 20221101 9:05:30.036000 33 834 XCSE 20221101 9:07:21.772000 18 831 XCSE 20221101 9:11:02.564000 17 831 XCSE 20221101 9:11:02.564000 33 829 XCSE 20221101 9:17:40.700000 1 829 XCSE 20221101 9:17:40.701000 35 829 XCSE 20221101 9:19:51.259000 33 828 XCSE 20221101 9:19:53.876000 15 830 XCSE 20221101 9:30:02.807000 20 830 XCSE 20221101 9:30:02.807000 35 830 XCSE 20221101 9:30:02.807000 6 829 XCSE 20221101 9:33:02.784000 29 829 XCSE 20221101 9:33:02.784000 35 827 XCSE 20221101 9:37:20.769000 35 824 XCSE 20221101 9:45:02.771000 35 827 XCSE 20221101 9:54:11.451000 14 827 XCSE 20221101 9:56:02.577000 20 827 XCSE 20221101 9:59:34.219000 47 827 XCSE 20221101 9:59:34.219000 17 828 XCSE 20221101 10:08:34.921000 49 828 XCSE 20221101 10:08:34.921000 35 830 XCSE 20221101 10:16:20.529000 35 830 XCSE 20221101 10:16:20.529000 34 830 XCSE 20221101 10:24:17.586000 19 830 XCSE 20221101 10:26:02.986000 15 830 XCSE 20221101 10:26:02.986000 36 831 XCSE 20221101 10:35:02.770000 4 831 XCSE 20221101 10:36:03.491000 31 831 XCSE 20221101 10:36:03.491000 34 831 XCSE 20221101 10:45:02.616000 69 835 XCSE 20221101 11:03:25.459000 34 834 XCSE 20221101 11:04:30.219000 33 833 XCSE 20221101 11:09:06.486000 34 832 XCSE 20221101 11:19:28.019000 20 833 XCSE 20221101 11:31:02.865000 39 832 XCSE 20221101 11:36:39.876000 26 832 XCSE 20221101 11:36:40.349000 5 832 XCSE 20221101 11:36:40.349000 2 832 XCSE 20221101 11:36:40.358000 32 831 XCSE 20221101 11:39:48.235000 2 831 XCSE 20221101 11:39:48.235000 66 832 XCSE 20221101 11:57:02.447000 20 831 XCSE 20221101 11:58:35.017000 8 831 XCSE 20221101 11:58:35.017000 8 830 XCSE 20221101 12:01:52.865000 34 830 XCSE 20221101 12:39:02.526000 33 830 XCSE 20221101 12:39:02.526000 33 830 XCSE 20221101 12:39:02.526000 34 830 XCSE 20221101 12:39:02.526000 33 830 XCSE 20221101 12:39:02.526000 66 830 XCSE 20221101 12:39:02.550000 34 828 XCSE 20221101 12:49:05.308000 41 831 XCSE 20221101 12:59:54.687000 26 831 XCSE 20221101 12:59:54.687000 27 830 XCSE 20221101 13:03:23.464000 8 830 XCSE 20221101 13:03:23.464000 34 830 XCSE 20221101 13:03:23.464000 7 829 XCSE 20221101 13:32:47.065000 27 829 XCSE 20221101 13:34:42.476000 34 829 XCSE 20221101 13:34:42.476000 7 829 XCSE 20221101 13:34:42.476000 33 829 XCSE 20221101 13:34:42.476000 34 829 XCSE 20221101 13:34:42.476000 34 829 XCSE 20221101 13:36:15.975000 34 829 XCSE 20221101 13:36:15.975000 36 828 XCSE 20221101 13:38:46.256000 33 827 XCSE 20221101 13:47:20.397000 34 826 XCSE 20221101 13:55:14.501000 36 826 XCSE 20221101 13:55:14.522000 101 829 XCSE 20221101 14:30:40.418000 34 829 XCSE 20221101 14:30:40.422000 67 829 XCSE 20221101 14:30:40.444000 34 828 XCSE 20221101 14:30:41.243000 31 827 XCSE 20221101 14:37:54.007000 33 827 XCSE 20221101 14:43:57.417000 34 827 XCSE 20221101 14:43:57.417000 34 827 XCSE 20221101 14:50:15.611000 34 826 XCSE 20221101 14:59:32.874000 35 826 XCSE 20221101 15:00:06.854000 34 826 XCSE 20221101 15:00:06.854000 35 824 XCSE 20221101 15:03:17.762000 35 825 XCSE 20221101 15:04:27.820000 3 825 XCSE 20221101 15:22:51.228000 2 826 XCSE 20221101 15:29:59.417000 56 826 XCSE 20221101 15:30:01.564000 40 826 XCSE 20221101 15:30:12.432000 28 826 XCSE 20221101 15:30:12.432000 35 826 XCSE 20221101 15:30:12.432000 34 825 XCSE 20221101 15:39:53.892000 35 825 XCSE 20221101 15:49:24.879000 34 825 XCSE 20221101 15:49:24.879000 70 826 XCSE 20221101 15:56:43.957000 35 826 XCSE 20221101 15:56:43.997000 1 826 XCSE 20221101 15:56:44.001000 15 824 XCSE 20221101 15:59:58.061000 20 824 XCSE 20221101 15:59:58.061000 65 822 XCSE 20221101 16:01:59.956000 71 823 XCSE 20221101 16:12:02.870000 33 823 XCSE 20221101 16:12:02.870000 35 822 XCSE 20221101 16:19:35.911000 5 821 XCSE 20221101 16:20:50.547000 4 821 XCSE 20221101 16:21:00.574000 26 821 XCSE 20221101 16:21:00.574000 5 821 XCSE 20221101 16:21:00.574000 35 821 XCSE 20221101 16:21:00.595000 5 820 XCSE 20221101 16:21:05.882000 4 820 XCSE 20221101 16:21:05.882000 25 820 XCSE 20221101 16:21:05.882000 33 821 XCSE 20221101 16:31:51.191000 2 821 XCSE 20221101 16:31:51.191000 33 820 XCSE 20221101 16:32:22.260000 34 820 XCSE 20221101 16:32:22.260000 60 820 XCSE 20221101 16:33:44.564271 46 820 XCSE 20221101 16:33:44.564271 9 820 XCSE 20221101 16:33:44.564271 34 831 XCSE 20221102 9:00:33.660000 35 837 XCSE 20221102 9:02:42.638000 35 834 XCSE 20221102 9:06:54.057000 33 833 XCSE 20221102 9:08:06.336000 34 832 XCSE 20221102 9:10:06.348000 34 834 XCSE 20221102 9:12:01.939000 36 835 XCSE 20221102 9:14:45.419000 34 836 XCSE 20221102 9:25:00.462000 34 835 XCSE 20221102 9:31:04.915000 34 835 XCSE 20221102 9:31:04.915000 1 835 XCSE 20221102 9:32:53.369000 35 834 XCSE 20221102 9:35:55.798000 35 834 XCSE 20221102 9:38:00.098000 33 834 XCSE 20221102 9:45:49.918000 21 833 XCSE 20221102 10:08:36.606000 15 831 XCSE 20221102 10:13:11.582000 20 831 XCSE 20221102 10:13:11.582000 35 831 XCSE 20221102 10:13:11.582000 33 835 XCSE 20221102 10:27:10.656000 6 834 XCSE 20221102 10:29:06.433000 29 834 XCSE 20221102 10:29:06.433000 67 835 XCSE 20221102 10:37:05.021000 33 834 XCSE 20221102 10:48:52.081000 33 835 XCSE 20221102 11:04:19.106000 32 835 XCSE 20221102 11:04:19.106000 33 834 XCSE 20221102 11:04:26.412000 34 835 XCSE 20221102 11:17:24.025000 33 834 XCSE 20221102 11:23:29.865000 35 834 XCSE 20221102 11:36:45.433000 34 833 XCSE 20221102 11:53:35.239000 23 832 XCSE 20221102 12:01:41.340000 10 832 XCSE 20221102 12:07:53.548000 23 832 XCSE 20221102 12:07:53.548000 11 832 XCSE 20221102 12:07:54.718000 23 832 XCSE 20221102 12:07:54.718000 35 831 XCSE 20221102 12:15:26.048000 33 831 XCSE 20221102 12:23:40.098000 35 831 XCSE 20221102 12:23:40.098000 33 831 XCSE 20221102 12:26:01.218000 25 829 XCSE 20221102 12:45:48.079000 33 829 XCSE 20221102 13:15:04.464000 33 829 XCSE 20221102 13:15:04.464000 33 829 XCSE 20221102 13:15:04.464000 34 829 XCSE 20221102 13:29:14.597000 34 829 XCSE 20221102 13:29:14.597000 34 828 XCSE 20221102 13:41:49.991000 34 828 XCSE 20221102 13:41:49.991000 34 828 XCSE 20221102 13:41:49.991000 34 828 XCSE 20221102 13:41:49.991000 33 828 XCSE 20221102 13:41:50.068000 48 828 XCSE 20221102 14:02:01.936000 17 828 XCSE 20221102 14:02:01.936000 33 828 XCSE 20221102 14:02:01.936000 71 830 XCSE 20221102 14:33:18.857000 35 830 XCSE 20221102 14:33:18.857000 36 830 XCSE 20221102 14:33:18.857000 33 835 XCSE 20221102 14:50:51.434000 67 836 XCSE 20221102 14:53:35.416000 34 835 XCSE 20221102 14:56:52.155000 33 836 XCSE 20221102 15:06:58.755000 33 839 XCSE 20221102 15:27:11.098000 33 839 XCSE 20221102 15:28:42.632000 33 839 XCSE 20221102 15:39:24.360000 34 840 XCSE 20221102 15:48:50.628000 35 840 XCSE 20221102 15:58:54.628000 32 840 XCSE 20221102 16:03:47.239000 3 840 XCSE 20221102 16:03:47.239000 33 838 XCSE 20221102 16:13:45.105000 3 840 XCSE 20221102 16:19:15.208000 3 840 XCSE 20221102 16:19:15.208000 33 840 XCSE 20221102 16:20:15.088000 33 840 XCSE 20221102 16:28:20.630000 23 841 XCSE 20221102 16:35:25.565000 35 840 XCSE 20221102 16:36:41.306000 34 834 XCSE 20221103 9:00:03.233000 32 832 XCSE 20221103 9:04:50.594000 28 831 XCSE 20221103 9:04:50.613000 4 831 XCSE 20221103 9:04:50.613000 33 833 XCSE 20221103 9:21:17.951000 33 833 XCSE 20221103 9:21:17.951000 34 832 XCSE 20221103 9:21:17.951000 34 832 XCSE 20221103 9:21:18.291000 32 830 XCSE 20221103 9:26:29.007000 34 829 XCSE 20221103 9:26:29.007000 32 831 XCSE 20221103 9:32:11.265000 32 829 XCSE 20221103 9:40:52.605000 66 832 XCSE 20221103 10:04:06.207000 32 831 XCSE 20221103 10:04:06.207000 17 832 XCSE 20221103 10:24:27.021000 6 832 XCSE 20221103 10:24:27.021000 63 831 XCSE 20221103 10:28:09.226000 1 829 XCSE 20221103 10:36:11.787000 26 829 XCSE 20221103 10:36:26.280000 5 829 XCSE 20221103 10:36:26.280000 32 829 XCSE 20221103 10:36:26.280000 32 830 XCSE 20221103 10:45:23.566000 3 830 XCSE 20221103 10:59:52.012000 60 830 XCSE 20221103 10:59:52.012000 3 830 XCSE 20221103 10:59:52.012000 32 831 XCSE 20221103 11:15:06.832000 32 831 XCSE 20221103 11:15:06.832000 8 832 XCSE 20221103 11:30:21.515000 2 832 XCSE 20221103 11:32:48.355000 32 832 XCSE 20221103 11:32:48.355000 34 832 XCSE 20221103 11:32:48.355000 33 830 XCSE 20221103 11:45:24.316000 34 830 XCSE 20221103 11:45:24.320000 33 830 XCSE 20221103 11:54:27.579000 25 829 XCSE 20221103 12:04:29.831000 8 829 XCSE 20221103 12:04:29.831000 22 830 XCSE 20221103 12:14:00.514000 12 830 XCSE 20221103 12:14:00.518000 22 829 XCSE 20221103 12:40:25.232000 11 829 XCSE 20221103 12:40:25.232000 33 829 XCSE 20221103 12:40:25.232000 33 829 XCSE 20221103 12:40:25.232000 64 829 XCSE 20221103 12:59:50.032000 32 827 XCSE 20221103 13:30:01.023000 31 827 XCSE 20221103 13:30:01.023000 31 827 XCSE 20221103 13:30:01.023000 32 827 XCSE 20221103 13:30:01.023000 32 826 XCSE 20221103 13:40:25.085000 32 826 XCSE 20221103 13:40:25.085000 32 825 XCSE 20221103 13:41:12.154000 11 829 XCSE 20221103 14:09:45.272000 32 828 XCSE 20221103 14:25:31.614000 32 828 XCSE 20221103 14:25:31.614000 64 828 XCSE 20221103 14:25:31.614000 32 828 XCSE 20221103 14:25:31.657000 14 826 XCSE 20221103 14:32:19.880000 1 826 XCSE 20221103 14:32:20.228000 6 826 XCSE 20221103 14:32:32.788000 18 826 XCSE 20221103 14:32:32.788000 67 828 XCSE 20221103 14:46:04.337000 33 827 XCSE 20221103 14:53:35.284000 64 827 XCSE 20221103 15:00:03.090000 34 827 XCSE 20221103 15:00:03.090000 2 827 XCSE 20221103 15:00:42.806000 30 827 XCSE 20221103 15:00:42.806000 32 831 XCSE 20221103 15:30:02.885000 34 830 XCSE 20221103 15:31:02.476000 66 831 XCSE 20221103 15:48:48.359000 33 831 XCSE 20221103 15:48:48.359000 32 831 XCSE 20221103 15:48:48.359000 33 831 XCSE 20221103 15:52:02.886000 34 831 XCSE 20221103 15:57:34.612000 30 831 XCSE 20221103 16:03:02.011000 2 831 XCSE 20221103 16:03:02.011000 19 831 XCSE 20221103 16:06:00.950000 8 831 XCSE 20221103 16:06:00.950000 4 831 XCSE 20221103 16:06:00.950000 23 831 XCSE 20221103 16:06:16.739000 34 831 XCSE 20221103 16:06:16.828000 34 830 XCSE 20221103 16:12:28.700000 34 829 XCSE 20221103 16:12:52.768000 34 828 XCSE 20221103 16:15:03.617000 33 827 XCSE 20221103 16:19:10.247000 32 828 XCSE 20221103 16:24:02.760000 34 829 XCSE 20221103 16:29:02.053000 30 828 XCSE 20221103 16:34:46.421000 2 828 XCSE 20221103 16:34:46.421000 33 828 XCSE 20221103 16:38:33.260000 10 829 XCSE 20221103 16:38:33.263000 32 832 XCSE 20221104 9:00:18.706000 33 836 XCSE 20221104 9:07:12.862000 34 834 XCSE 20221104 9:08:19.751000 34 833 XCSE 20221104 9:10:44.239000 32 832 XCSE 20221104 9:11:27.758000 34 832 XCSE 20221104 9:15:04.278000 32 834 XCSE 20221104 9:19:49.002000 32 832 XCSE 20221104 9:21:00.630000 33 829 XCSE 20221104 9:23:57.630000 33 829 XCSE 20221104 9:41:34.701000 33 829 XCSE 20221104 9:50:14.682000 28 829 XCSE 20221104 9:50:14.682000 6 829 XCSE 20221104 9:50:14.682000 37 829 XCSE 20221104 9:50:14.705000 34 831 XCSE 20221104 9:58:39.728000 1 831 XCSE 20221104 9:58:39.728000 1 831 XCSE 20221104 9:58:39.728000 1 831 XCSE 20221104 9:58:39.728000 32 834 XCSE 20221104 10:14:39.341000 97 834 XCSE 20221104 10:18:43.818000 34 833 XCSE 20221104 10:21:28.426000 33 833 XCSE 20221104 10:41:39.999000 5 833 XCSE 20221104 10:45:27.882000 27 833 XCSE 20221104 10:45:27.882000 15 832 XCSE 20221104 10:53:00.060000 5 832 XCSE 20221104 10:53:00.060000 14 832 XCSE 20221104 10:53:00.060000 10 831 XCSE 20221104 10:59:12.495000 32 833 XCSE 20221104 11:05:41.356000 33 833 XCSE 20221104 11:06:06.915000 68 835 XCSE 20221104 11:35:16.468000 17 834 XCSE 20221104 11:39:58.455000 16 834 XCSE 20221104 11:39:58.488000 9 834 XCSE 20221104 12:13:11.168000 56 834 XCSE 20221104 12:13:11.168000 9 833 XCSE 20221104 12:13:33.122000 23 833 XCSE 20221104 12:13:33.122000 1 834 XCSE 20221104 12:52:21.148000 52 833 XCSE 20221104 13:09:00.028000 32 833 XCSE 20221104 13:09:00.028000 11 833 XCSE 20221104 13:09:00.028000 60 833 XCSE 20221104 13:09:00.051000 9 833 XCSE 20221104 13:09:00.051000 11 832 XCSE 20221104 13:09:00.064000 52 832 XCSE 20221104 13:09:00.064000 32 832 XCSE 20221104 13:29:26.153000 32 831 XCSE 20221104 13:30:01.099000 32 830 XCSE 20221104 13:30:01.310000 32 829 XCSE 20221104 13:30:46.907000 34 832 XCSE 20221104 13:42:17.234000 1 832 XCSE 20221104 13:46:02.740000 31 832 XCSE 20221104 13:46:02.740000 34 833 XCSE 20221104 14:10:38.522000 33 832 XCSE 20221104 14:51:05.658000 33 832 XCSE 20221104 14:51:05.658000 67 834 XCSE 20221104 15:00:10.941000 68 833 XCSE 20221104 15:00:52.305000 32 831 XCSE 20221104 15:00:52.445000 47 830 XCSE 20221104 15:01:02.129097 174 830 XCSE 20221104 15:01:02.129097 12 832 XCSE 20221104 15:01:59.222000 22 832 XCSE 20221104 15:01:59.222000 1 830 XCSE 20221104 15:15:54.763000 11 834 XCSE 20221104 15:32:05.055000 32 834 XCSE 20221104 15:32:05.055000 70 834 XCSE 20221104 15:32:05.055000 11 833 XCSE 20221104 15:33:39.014000 21 833 XCSE 20221104 15:33:39.014000 11 832 XCSE 20221104 15:33:39.258000 19 832 XCSE 20221104 15:33:39.258000 64 834 XCSE 20221104 15:51:36.433000 130 834 XCSE 20221104 15:58:19.854000 8 834 XCSE 20221104 16:07:39.452000 68 834 XCSE 20221104 16:07:39.452000 26 834 XCSE 20221104 16:07:39.452000 98 834 XCSE 20221104 16:09:01.560000 33 833 XCSE 20221104 16:14:46.031000 33 833 XCSE 20221104 16:14:46.031000 33 833 XCSE 20221104 16:14:46.031000 31 832 XCSE 20221104 16:27:45.318000 32 832 XCSE 20221104 16:27:45.318000 31 832 XCSE 20221104 16:27:45.318000 31 832 XCSE 20221104 16:27:45.318000 57 832 XCSE 20221104 16:30:38.825684

