Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 57,2 M€

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022.

En millions d’euros T3

2022 T3

2021 VAR 9 mois

2022 9 mois 2021 VAR Métaux & Alliages 31,0 29,4 +5% 118,6 95,7 +24% Produits dérivés du Pétrole 17,9 14,4 +24% 53,7 42,3 +27% Caoutchouc & Développements 3,5 3,4 +1% 12,1 11,3 +7% Chimie Pharma 4,9 4,6 +5% 14,9 13,5 +10% TOTAL 57,2 51,9 +10% 199,3 162,8 +22%

Au 3ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe AUREA s’élève à 57,2 M€ en progression de +10% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice 2021. Dans un contexte à la fois de reflux des cours des matières premières et de pénurie de certains consommables nécessaires aux cycles de production, la dynamique d’activité est logiquement moins forte au 3ème trimestre, notamment dans le pôle Métaux & Alliages.

En cumul sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022, la croissance ressort à +22% par rapport à la même période en 2021.

Pôle Métaux et Alliages (+5%)

L’augmentation du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 résulte en totalité de l’évolution des cours moyens des métaux par comparaison à la même période en 2021. Compte tenu de l’exposition significative au secteur automobile, les activités dans les alliages d’aluminium sont plus faibles durant ce trimestre tandis que les activités dans les alliages de cuivre démontrent une meilleure résistance, portées notamment par les secteurs du luxe, de la connectique et de la mobilité électrique. Les activités des poudres métalliques bénéficient de leur grande exposition aux marchés export et de la diversité de leurs clientèles industrielles.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+24%)

Le maintien des cours du pétrole à un niveau relativement élevé permet à l’ensemble des filiales du pôle d’afficher de bonnes performances. Les activités d’EPR sont demeurées très robustes, tant pour le traitement des déchets pétroliers que pour le traitement des eaux polluées. Le nouvel outil de traitement des filtres à huile et flexibles est également monté en puissance. Comme lors des trimestres précédents, les activités dans le PVC continuent de bénéficier d’une demande bien orientée dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, malgré des tensions d’approvisionnements.

Les activités dans la régénération et la collecte des huiles moteur usagées ont dû faire face à une situation de marché difficile avec le démarrage de l’activité de l’éco-organisme créé dans le cadre de la mise en œuvre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (R.E.P.). A la suite d’une procédure intentée par ECO HUILE, portant notamment sur le droit de la concurrence, la Société a bénéficié début août d’un jugement favorable du Tribunal Administratif de Paris. Dans ce contexte perturbé, l’activité est demeurée résiliente, nécessitant toutefois des moyens humains et financiers conséquents pour faire face à l’environnement réglementaire incertain.

Pôle Caoutchouc et Développements (+1%)

Du fait d’une base de comparaison élevée, le traitement des pneus usagés opéré par la filiale ROLL-GOM affiche une croissance modérée durant le 3ème trimestre. La Société a toutefois renforcé ses actions commerciales qui vont impacter positivement le carnet de commandes jusqu’à la fin de l’exercice 2022. Comme lors des trimestres précédents, malgré les résultats commerciaux obtenus, l’activité de META REGENERATION, spécialisée dans le traitement des déchets mercuriels, demeure freinée par les difficultés de recrutement. Enfin, TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte de déchets dans les garages, a poursuivi sa structuration et son développement commercial. Ce dernier est cependant ralenti par des retards de livraison de véhicules destinés à l’accroissement de sa flotte de collecte, qui devraient progressivement se résorber dans les prochains mois.

Pôle Chimie Pharma (+5%)

FLAUREA CHEMICALS a bénéficié au 3ème trimestre d’une demande particulièrement soutenue dans les poudres de cadmium. En ce qui concerne le chlorure de zinc, la Société a dû faire face à des difficultés d’approvisionnement, notamment en acide chlorhydrique, ingrédient indispensable à ses fabrications. De son côté, SARGON a achevé son repositionnement commercial et continue de tirer parti d’un environnement favorable sur le marché des solvants régénérés. Les travaux d’installation d’une nouvelle colonne de distillation sont en cours et devraient permettre à la Société d’augmenter significativement son activité dans le courant de l’année 2023.

Situation financière du Groupe

Au 30 septembre 2022, le Groupe AUREA dispose d’un montant de trésorerie brut confortable et d’un endettement financier net maîtrisé. Le Groupe bénéficie d’une situation financière robuste pour poursuivre ses investissements et pour affronter un environnement macro-économique fortement perturbé, avec notamment une augmentation très significative des taux d’intérêt durant les derniers mois.

Perspectives de l’exercice 2022

Dans un environnement plus incertain, AUREA reste concentré sur :

la gestion des hausses des coûts énergétiques (gaz, électricité) subies par plusieurs des activités en 2022 et la préparation des budgets énergétiques de 2023 ;

les actions en termes de recrutement, de rajeunissement et de formation des collaborateurs, en particulier, ceux disposant de fortes compétences industrielles. La qualité des équipes est un véritable atout que le Groupe doit maintenir afin de continuer à assurer des prestations de grande fiabilité.

La visibilité sur les carnets de commandes est actuellement réduite tant pour la fin de l’exercice 2022 que pour le début de l’exercice 2023, en particulier dans le pôle Métaux & Alliages dépendant de l’industrie automobile. Dans ce contexte, le Groupe s’emploie à préserver ses marges tout en étant en mesure de proposer des offres compétitives à ses clients.

Pièce jointe