CROSSJECT - Forte progression de la notation sociétale et environnementale Gaïa - Nouvelle preuve de l’engagement de CROSSJECT

Forte progression de la notation sociétale et environnementale Gaïa

Nouvelle preuve de l’engagement de CROSSJECT

Dijon, le 7 novembre 2022 à 18H

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, est fière d’annoncer l’importante progression de son évalutation Gaïa, obtenant la note globale de 60/100 versus 46 l’année dernière. Pour rappel, l'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et de décisions d'investissement.

Engagée volontairement depuis 2019 dans une démarche active pour atteindre les meilleures normes de reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG), CROSSJECT confirme dans la continuité des trophées déjà reçus cette année de nouvelles améliorations significatives sur l’ensemble des critères analysés par Gaïa.

Au-delà d’une mise en conformité à des normes en évolution constante, le pilotage ESG pour CROSSJECT est indubitablement relié à sa stratégie de développement et ses performances opérationnelles. A l’image de son engagement dans le programme des industries de la chimie « Responsible Care » CROSSJECT poursuit ainsi sans relâche son travail de fond pour une amélioration continue dans les domaines de la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité.

Patrick Alexandre, CEO de CROSSJECT précise : « Nous sommes très attentifs à améliorer notre note Gaïa, qui reflète objectivement nos efforts continus pour atteindre les meilleures normes sociales et environnementales. Cette soumission volontaire à des indicateurs illustre finalement parfaitement l’esprit de notre stratégie RSE : faire nôtres les prérequis avant qu’ils ne deviennent des contraintes ! »



Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Jérôme GACOIN +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment.

