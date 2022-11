RIBER: Démission de Madame Christine Monier en tant que membre du Conseil de Surveillance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Démission de Madame Christine Monier en tant que membre du Conseil de Surveillance

Bezons, le 7 novembre 2022 - 19h00 - RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce la démission de Mme Christine Monier de son mandat de membre indépendant du Conseil de Surveillance de la Société.

Le Conseil de Surveillance réuni le 26 octobre dernier a pris acte de la démission de Mme Christine Monier de son mandat de membre indépendant du Conseil de Surveillance avec prise d’effet immédiat.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations va entamer la sélection de candidats afin de procéder à la proposition d’un nouveau membre indépendant du Conseil de Surveillance à l’occasion de la prochaine Assemblée générale annuelle.

Le Conseil de Surveillance de la Société remercie vivement Mme Christine Monier pour sa contribution positive aux travaux du Conseil.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. À travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Michel Picault | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe