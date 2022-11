NetAlly bringt AirCheck™ G3 Wi-Fi 6 Wireless Analyzer auf den Markt

English French German

COLORADO SPRINGS, Colorado (USA), Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly hat heute die Verfügbarkeit seines mit Spannung erwarteten speziellen Wi-Fi 6/6E-Analysegeräts, des AirCheck™ G3 Pro, bekanntgegeben. Es wurde für Netzwerkexperten aller Qualifikationsstufen entwickelt und liefert vollständige und genaue Informationen, um neue Implementierungen oder Änderungen zu überprüfen, Konnektivitäts- und Leistungsprobleme schnell zu beheben und sicherzustellen, dass das WLAN den Anforderungen der Endbenutzer entspricht.



Im Mai dieses Jahres kündigte NetAlly mit der Einführung des Modells EtherScope® nXG 300 das branchenweit erste tragbare Wi-Fi 6/6E-Analysegerät an, das sowohl WLAN- und Bluetooth-Analysen als auch kabelgebundene Ethernet-Tests mit 10 Gbit/s kombiniert. „AirCheck G3 Pro bietet dieselben drahtlosen Funktionen in einem kleineren, kostengünstigen Gerät für WLAN-Spezialisten“, so James Kahkoska, CTO von NetAlly.

„Mit leistungsstarken Werkzeugen, die für Wireless-Ingenieure geeignet, aber für Techniker einfach zu bedienen sind, macht AirCheck G3 Pro Ihr gesamtes Team produktiver“, so Kahkoska weiter. „AirCheck G3 Pro löst auch eines der drängendsten Probleme für Unternehmen mit verteilten Standorten – nämlich die Frage, wie man entfernte Standorte unterstützen kann. Die Möglichkeit für Experten, ein ferngesteuertes Gerät überall zu bedienen, bedeutet weniger Reisen und eine schnellere Problemlösung.“

Das Analysegerät verfügt auch über die AirMapper™ Site Survey-App von NetAlly. AirCheck G3-Benutzer können auf einfache Weise standortbezogene WLAN- und Bluetooth/BLE-Messungen erfassen und visuelle Heatmaps der wichtigsten Leistungskennzahlen in Link-Live, der Plattform für Zusammenarbeit, Berichterstattung und Analyse von NetAlly, oder in der Software AirMagnet Survey PRO erstellen. Die einfach zu bedienende AirMapper-App eignet sich ideal für schnelle Standortüberprüfungen bei neuen Installationen, für die Validierung von Änderungen und die Leistungsüberprüfung, nicht nur für Wi-Fi 6 und das 6-GHz-Band, sondern auch für alle älteren WLAN-Technologien.

Raymond Hendrix, Geschäftsführer von Wi-Fi Wise, einem unabhängigen Unternehmen für WLAN-Design und -Optimierung in den Niederlanden, sagt über die Testtechnologie von NetAlly: „Mit der AutoTest-Funktion konnte ich in Vorbereitung auf den Großen Preis der Niederlande schnell VLAN, DHCP und Netzwerkfunktionen für jede SSID validieren.“ Er fährt fort: „In Kombination mit den Wi-Fi 6-Analysefunktionen von AirCheck G3 wird dies zu einem unverzichtbaren Werkzeug bei der Einführung dieser neuen Technologie.“

Für weitere Informationen: https://www.netally.com/products/aircheckg3/

Über NetAlly

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7142cc4-e9e9-41f0-ac13-11df111c154f/de