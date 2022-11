English Finnish

EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 8.11.2022 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2022: Liikevaihto kasvoi 16%

Heinä–syyskuu 2022

Liikevaihto oli 67,3 milj. euroa (58,3 milj. euroa heinä–syyskuussa 2021).

Käyttökate oli 6,8 milj. euroa (6,5).

Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (4,7) ja oli 7,0 % liikevaihdosta (8,0 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,13) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 16 %.

Sairauspoissaolojen tulosvaikutus oli -0,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Niiden vaikutusta on aloitettu huomioimaan hinnoittelussa.

Tammi–syyskuu 2022

Liikevaihto oli 185,4 milj. euroa (142,9 milj. euroa tammi–syyskuussa 2021).

Käyttökate oli 13,6 milj. euroa (14,2*).

Liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (8,6*) ja oli 3,9 % liikevaihdosta (6,0 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,22) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 30 %.

Liiketoiminnan normalisoituminen koronasta jatkui, mutta korkeat sairauspoissaolot ovat rasittaneet tulosta 2,3 milj. euroa vertailukautta enemmän.

*) 1–9/2021 käyttökate ja liikevoitto sisälsivät yht. 2,7 milj. euroa kertaluonteista tuottoa (koronatuki 1,0 milj. euroa, ALV-palautus 1,7 milj. euroa).

Näkymät vuodelle 2022 (8.8.2022 alkaen)

Eezy odottaa liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton olevan 5-6% liikevaihdosta vuonna 2022.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021 Liikevaihto 67,3 58,3 185,4 142,9 203,3 Käyttökate 6,8 6,5 13,6 14,2 19,5 Käyttökateprosentti, % 10,1 % 11,1 % 7,3 % 10,0 % 9,6 % Liikevoitto 4,7 4,7 7,3 8,6 11,8 Liikevoittoprosentti, % 7,0 % 8,0 % 3,9 % 6,0 % 5,8 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,14 0,13 0,21 0,22 0,31 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,13 0,13 0,21 0,22 0,30 Nettovelka / käyttökate - - 3,0 x 2,6 x 2,4 x Ketjuliikevaihto 94,1 86,1 265,2 215,8 305,5

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Kasvu jatkui - tuloksessa parannettavaa

”Liikevaihtomme kasvoi kolmannella neljänneksellä 16 prosenttia ja oli historiamme suurin neljännes 67,3 miljoonalla eurolla. Kasvumme on ollut nopeinta asiantuntijapalveluissa. Suurin liiketoimintamme henkilöstövuokraus jatkoi myös hyvää kasvua ravintolasektorin elpymisen vauhdittamana. Olemme tyytyväisiä, että kannattavuutemme ja tuloksemme ovat parantuneet merkittävästi alkuvuodesta. Kasvaneesta liikevaihdosta ja kohtuullisesta kannattavuudesta huolimatta olemme jääneet tavoitteistamme ja ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin.

Laaja asiakaskunta ja toimialapeitto ovat vahvuuksiamme

Suurin vahvuutemme heikosti ennustettavassa toimintaympäristössä on laaja asiakaskunta ja toimialojemme kirjo. Suhdannekehitys, energian hinta ja inflaatio vaikuttavat kuitenkin moniin asiakkaisiimme. Tässä kvartaalissa vaikutukset näkyvät selkeimmin franchise-yrittäjien asiakaskunnassa. Useat suuret teollisuuden ja rakentamisen asiakkaat ovat supistaneet tuotantoaan, ja sitä kautta työntekijöidemme käyttö on vähentynyt näissä yrityksissä.

Henkilöstövuokrauksen horeca-, kauppa- ja toimistosektori kasvoivat edelleen. Lisäksi ulkomaisen työvoiman käytön voimakas kasvu nostaa liikevaihtoamme ja parantaa asiakkaiden työvoiman saatavuutta. Työvoimapula, halu joustavuuteen ja suhtautuminen työhön tukevat pitkällä aikavälillä markkinoidemme kasvua. Lyhyellä aikavälillä vahvuutemme on tuhansien asiakkaiden ja noin 30 000 osaajan joukko. Osaajat työskentelevät yli sadan eri työehtosopimuksen alla moninaisissa tehtävissä ympäri Suomea. Laaja-alaisuus ja myös sote-toimialojen kasvanut volyymi suojaavat meitä vaikeina aikoina.

Strategiamme mukaan olemme johdonmukaisesti rakentaneet uusia liiketoiminta-alueita. Uusien palveluiden tehtävä on parantaa asiakas- ja osaajapalveluitamme. Yhtiömme ja osakkeenomistajiemme näkökulmasta laajentuminen parantaa kokonaiskannattavuuttamme ja vähentää suhdanneherkkyyttämme. Eezy Flown tutkimus, muotoilu ja muutospalvelut kasvavat kovaa vauhtia ja ovat selkeästi kannattavimpia yksiköitämme. Eezy Kevytyrittäjäliiketoiminta on alustabisnes, jonka volyymikasvu skaalautuu hienosti ja näkyy suoraan tuloksen parantumisena. Tämäkin liiketoiminta on kasvanut tasaisesti tämän vuoden aikana. Kokonaisuutena työelämän muiden palveluiden osuus liikevaihdostamme jatkoi tässäkin kvartaalissa kasvua 3 prosenttiyksikön vauhdilla.

Eezy Flow huimassa vauhdissa

Eezy Flow tekee tärkeää työtä parantamalla suomalaista työelämää ja auttamalla kasvussa sekä muutoksessa yrityksiä. Eezy Flow on ehdottomasti yhtiömme vuoden kovin kasvaja, kaikilla mittareilla. Olemme nopeasti kasvaneet merkittäväksi tieto-, valmennus-, konsultointi- ja muutospalvelutaloksi. Orgaanisen kasvun lisäksi Leidenschaftin ja Siqnin yrityskaupat ovat vauhdittaneet liikevaihtoa ja tulosta. Tulemme tekemään vuositasolla noin 10M€ liikevaihdon tässä yksikössä, jonka kannattavuus on erinomaista etenkin skaalautuvien tutkimustuotteiden osalta. Tietotuotteet vastaavat noin puolta yksikön liikevaihdosta.

Operatiivinen kannattavuus kehittyy oikeaan suuntaan

Liikevaihtomme on kasvanut vuoden alusta huimat 30 %. Hieno kasvu ei ole vielä täysin realisoitunut tulokseemme ja kannattavuutemme. Olen silti tyytyväinen operatiivisen kannattavuuden kehityksen suuntaan sekä viimeaikaisten toimenpiteidemme purevuuteen. Olemme mm. kääntäneet alkuvuonna tappiota tehneen Eezy Valmennuskeskuksen liiketoiminnan kannattavaksi toiminnan selkeyttämisellä ja kulukuurilla. Kvartaalin aikana olemme pystyneet torjumaan sairauspoissaoloista johtuvan negatiivisen myyntikatekehityksen hinnankorotuksilla sekä uusilla hinnoittelumalleilla.

Kumulatiivinen alkuvuoden liikevoittomme on 7,3 M€, mutta 3,9% kannattavuustaso on kaukana pitkän aikavälin tavoitteistamme. Tuloskehitys on kuitenkin oikean suuntainen, kun huomioimme alkuvuoden horeca-sulkuajan aiheuttaman noin 0,7 M€:n tappion sekä 2,3 M€:n viime vuotta korkeammat sairauspoissaolojen tulosvaikutukset. Huomioitaessa nämä ulkoiset asiat sekä vuoden 2021 kertaluonteiset tuotot (koronatuki, ALV-palautus), on tuloskasvu viime vuoteen nähden ollut erinomaista.

Suhdannenäkymät ohjaavat fokusta kannattavuuteen

Lähtökohdat vuodelle 2022 olivat erinomaiset. Rakensimme organisaatiomme ja toimintamme voimakkaan kasvun varaan. Toistaiseksi kasvumme on ollut nopeaa, mutta koronakustannukset ovat harmillisesti pilanneet tuloskehityksemme. Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota Ukrainaan ja sen negatiiviset vaikutukset suomalaisten ihmisten ja yritysten arjessa ovat voimistuneet.

Toimintaympäristössä on ennätyksellisen paljon epävarmuustekijöitä ja ennustaminen on historiallisen vaikeaa.

Olemme kuluvan kvartaalin aikana aloittaneet useita kustannussäästöohjelmia ja tulemme loppuvuoden aikana sopeuttamaan toimintaamme hidastuviin markkinoihin. Tavoitteemme on vuositasolla alentaa kiinteitä kustannuksia noin miljoonalla eurolla. Tehokkuuden lisääminen on välttämätöntä, jotta säilytämme kilpailukykymme ja edellytykset investoida pitkän aikavälin menestystekijöihin.

Olen toiminut toimitusjohtajana nykymuotoisen Eezyn koko kolmivuotisen historian ajan. Tähän ajanjaksoon on mahtunut poikkeuksellisen paljon ennennäkemättömiä kriisejä. Haasteellisista olosuhteista huolimatta organisaatiossamme on hyvä fiilis ja yhteenkuuluvuuden henki. Olen luottavainen, että me eezyläiset selviämme menestyjinä tulevienkin haasteiden läpi."





Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 8.11.2022 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2022-q3

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





Liite: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022 PDF-muodossa





Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

Eezy Oyj

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

