Persbericht Biocartis Group NV: Nieuwe Idylla™ EGFR studie toont reductie van tijd-tot-behandeling met 48% voor longkankerpatiënten

PERSBERICHT: 8 november 2022, 07:00 CET

Nieuwe Idylla™ EGFR studie toont reductie van tijd-tot-behandeling met 48% voor longkankerpatiënten

Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD) leidt tot een tijd-tot-behandeling van gemiddeld 16,8 dagen sneller versus Next Generation Sequencing (NGS) voor EGFR positieve patiënten, hetgeen aangeeft dat Idylla™ het potentieel heeft om strategische behandelbeslissingen van patiënten met vergevorderde niet-kleincellige longkanker te verbeteren

Mechelen, België, 8 november 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de recente publicatie aan van een nieuwe, grote prospectieve studie1 die aantoont dat de Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD2) leidt tot de aanzienlijke vermindering van de tijd-tot-behandeling met 48%, of gemiddeld 16,8 dagen sneller dan NGS testing voor EGFR positieve patiënten. Dit toont Idylla™’s potentieel om strategische behandelbeslissingen binnen een multidisciplinair team te faciliteren voor patiënten met vergevorderde niet-kleincellige longkanker.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “Het afstemmen van de kankerbehandeling op individuele patiënten is essentieel, en vereist moleculair diagnostische testing om de specifieke betrokken biomarkers te helpen identificeren. Uit recent onderzoek3 onder ongeveer 1.600 patiënten blijkt dat in vele Europese landen minder dan 50% van de patiënten een biomarkertest ondergaat. Dit is onder meer te wijten aan een gebrek aan diagnostische laboratoriuminfrastructuur, wat ook een bredere invoering van complexere testtechnologieën zoals NGS belemmert. De integratie van gedecentraliseerde, snelle en gebruiksvriendelijke Idylla™ testing in routinegebruik kan de toegang tot biomarkertesting helpen verbreden en zo de behandeling en de resultaten van patiënten verbeteren. We zijn daarom erg blij met nog een studie die de significante impact van Idylla™ op tijd-tot-behandeling laat zien die maar liefst 16,8 dagen sneller is dan NGS voor EGFR positieve patiënten met vergevorderde niet-kleincellige longkanker."

De studie werd uitgevoerd op 238 stalen die zowel met een NGS panel (Oncopanel) als met de Idylla™ EGFR Mutation Test4 werden getest. De studie toonde een concordantie van 98,7% tussen de Idylla™ EGFR Mutation Test en het NGS panel. De doorlooptijd in het labo was gemiddeld 12,4 dagen sneller voor de Idylla™ EGFR Mutation Test. In het EGFR positieve cohort leidde de Idylla™ EGFR Mutation Test tot een reductie van 48% en een gemiddelde van 16,8 dagen snellere doorlooptijd.

Verder concludeert de studie dat de Idylla™ EGFR Mutation Test zou kunnen bijdragen tot een algehele tijds- en kostenbesparing voor patiënten als de testing stapsgewijs wordt uitgevoerd, waarbij eerst de Idylla™ EGFR Mutation Test en de PD-L1 IHC (Immunohistochemie) test worden uitgevoerd, en pas bij een negatieve Idylla™ EGFR Mutation Test wordt begonnen met meer uitgebreide en duurdere NGS panel testing. Een dergelijk eerstelijnsgebruik van de Idylla™ EGFR Mutation Test is niet alleen kosteneffectiever, maar maakt het ook mogelijk om EGFR testresultaten te verkrijgen in hetzelfde tijdsbestek als de PD-L1 IHC testresultaten, wat belangrijk is omdat EGFR positiviteit een contra-indicatie kan zijn voor PD-1/PD-L1 therapie in NSCLC5.

De impact van de snelle Idylla™ EGFR Mutation Test op de doorlooptijden is in lijn met eerdere gepubliceerde studies6 waarin wordt geconcludeerd dat Idylla™ testing in een vroeg stadium kan bijdragen aan de verbetering van strategische behandelbeslissingen in een multidisciplinair team voor patiënten met niet-kleincellige longkanker door de vroege screening van EGFR-mutaties.

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken door middel van universele toegang tot moleculaire testing voor patiënten over de hele wereld, en dat door moleculaire testing bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken.

Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd staal-tot-resultaat, real-time PCR (‘Polymerase Chain Reaction’) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, meer geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidend menu van moleculaire diagnostische tests richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de moleculaire diagnostiekmarkt. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale (darm)-, long- en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.

