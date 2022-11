English Finnish

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 8.11.2022 klo 8.15

NoHo Partners Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2023

NoHo Partners Oyj julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen torstaina 16.2.2023 noin klo 8.00.

NoHo Partners -konsernin vuosikertomus vuodelta 2022 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11.

Vuoden 2023 taloudelliset katsaukset julkaistaan seuraavasti:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 9.5.2023 noin klo 8.00

puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta tiistaina 8.8.2023 noin klo 8.00

osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 7.11.2023 noin klo 8.00





NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. 044 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.