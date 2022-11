Soprano Oyj pörssitiedote 8.11.2022 klo 09.00





Ehdotukset Wetteri Oyj:n hallituksen jäseniksi

Sopranon tarkastusvaliokunta on valmistellut ehdotuksen Wetteri Oyj:n uuden hallituksen kokoonpanosta ja puheenjohtajasta. Valmisteluun perustuen Sopranon hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Wetteri Oyj:n hallitukseen valitaan seuraavat kuusi jäsentä: Martti Haapala, Markku Kankaala, Mikael Malmsten, Hannu Pärssinen, Aarne Simula sekä Sopranon hallituksen nykyinen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Tarkoituksena on valita Markku Kankaala uuden hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen keskuudesta. Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäsenyyteen.



Sopranon hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle myös, että Harri Koposen, Jarmo Lehtisen, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven toimikauden päättyminen Sopranon hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen osakevaihdon toteutumiselle.



Sopranon ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.12.2022. Tällöin Soprano Oyj:n hallitus kutsuu kokouksen koolle viimeistään 16.11.2022.



”Olen iloinen saadessani esitellä Sopranon ehdokkaat Wetteri Oyj:n hallitukseen. Ehdotetusta hallituskokoonpanosta löytyy erinomaista asiantuntemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä autoliiketoiminnasta, vankkaa yritysjärjestely- ja liiketoimintaosaamista sekä vahvaa kokemusta hallitustyöstä ja listayhtiön hallinnon vaatimista käytänteistä”, toteaa Soprano Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.



”Autoalan voimakas murros ja muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan konsolidoitumista. Yhtiön voimakas kasvustrategia rakentuu orgaanisen kasvun lisäksi vahvasti yritysostoihin, mikä lisää tarvetta saada hallitukseen yhdistelmä syvää toimialatuntemusta, yritysjärjestelyosaamista sekä vahvaa liiketoimintaosaamista ajoneuvojen vähittäiskaupan ja jälkimarkkinan huipulta. Ehdolla oleva hallitus täyttää nämä tarpeet erinomaisesti”, Wetteri Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala jatkaa.



Sopranon hallituksen ehdotukset Wetteri Oyj:n hallituksen jäseniksi:



Martti Haapala on liikkeenjohdon ammattilainen, jolla on monipuolinen kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta 42 vuoden ajalta. Haapala on toiminut vuodesta 2012 ProUp Oy:n toimitusjohtajana sekä Profin Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 1990–2012. Lisäksi hän on toiminut muun muassa SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2022 sekä Shinshowa Corporation Ltd Japan:n osakkaana ja hallituksen AT-jäsenenä vuosina 2002–2008.



Markku Kankaala on yrittäjä ja hallitusammattilainen, jolla on 20 vuoden pörssiyhtiökokemus, mm. kolmen listayhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Hänellä on vahva kokemus eri alojen yritystoiminnasta sekä yritysjärjestelyistä. Kankaala on toiminut yrittäjänä 30 vuotta ja on perustanut yli 50 yritystä. Tällä hetkellä hän on hallituksen puheenjohtaja muun muassa pörssiyhtiö SkartaNYAB Oyj:ssä ja MBÅ Invest Oy:ssä. Kankaala on Suomen Aktiiviomistus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on ollut Soprano Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsen 26.8.2022 alkaen.



Mikael Malmsten omaa yli 30 vuoden kokemuksen autoliiketoiminnan kansainvälisistä ja kotimaisista johtotehtävistä. Hän on toiminut Volvo Car Groupissa ja sen tytäryhtiöiden kansainvälisissä johtotehtävissä vuodesta 2002, viimeksi Volvo Car Swedenin Head of Retail Development -tehtävässä. Malmsten on toiminut Bilia Oy Ab:n toimitusjohtajana vuosina 2005–2010 ja Volvo Auto Oy Ab:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2015. Lisäksi hän on toiminut Volvo Cars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöiden Bilia Oy Ab:n ja First Rent A Car Finland Oy:n hallitusten puheenjohtajana vuosina 2010–2015.



Satu Mehtälä on Boardman Oy:n partneri ja hallitusammattilainen. Hän on toiminut Soprano Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020 ja yhtiön tarkastusvaliokunnan jäsenenä 26.8.2022 alkaen. Mehtälällä on yli 25 vuoden laaja-alainen kokemus liikkeenjohdon eri tehtävistä, mm. ZAO Lentek Russian talousjohtajana, Ilmarisen viestintäjohtajana ja YIT Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana sekä yritysrahoittajana Säästöpankkiryhmässä. Tällä hetkellä hän on mm. Live Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja sijoitusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Design Forum Finlandin, Setlementtiasunnot Oy:n ja EKE Rakennus Oy:n hallituksen jäsen.



Hannu Pärssinen on autoliiketoiminnan ammattilainen, jolla on yli 40 vuoden monipuolinen kokemus alalta. Hän on toiminut vuosina 2005–2020 Oy Ford Ab:n toimitusjohtajana ja vuosina 2000–2005 Continental Rengas Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi Pärssinen on toiminut muun muassa Henry Fordin säätiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005–2020 sekä Oy Ford Ab:n hallituksen puheenjohtajana syyskuuhun 2020 saakka. Tällä hetkellä Pärssinen on SHJ Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.



Aarne Simula on autoliiketoiminnan ammattilainen 30 vuoden monipuolisella kokemuksella. Hän on toiminut Wetteri Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2008 lähtien ja sitä ennen Wetterin johdon eri rooleissa vuodesta 2001 alkaen. Wetteri Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana Simula on toiminut vuodesta 2022 alkaen. Hänellä on näköala- ja vaikuttamispaikat muun muassa merkittävien maahantuojien ja myös Autoalan Keskusliiton hallituksessa. Hän on myös pörssiyhtiö SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäsen. Simula on ollut Soprano Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsen 26.8.2022 alkaen.





Soprano Oyj

Hallitus

