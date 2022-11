Renault Group: Qualcomm et Renault Group étendent leur coopération stratégique à Ampere, la nouvelle entité électrique et software de Renault, pour co-développer une architecture électronique centralisée des véhicules électriques du Softwar

English French

Qualcomm et Renault Group étendent leur coopération stratégique à Ampere, la nouvelle entité électrique et software de Renault, pour co-développer une architecture électronique centralisée des véhicules électriques du Software-Defined Vehicle basée sur le Snapdragon Digital Chassis

Renault Group et Qualcomm Technologies, Inc. s'engagent dans une coopération stratégique à long terme, incluant :

L’ intention d’ invest issement par Qualcomm Technologies, ou l'une de ses filiales, dans l’entité électrique et software de Renault Group Ampere .

Le c o-développement de plateformes de calcul haute performance basées sur les solutions Snapdragon ® Digital Chassis ™ pour la future génération de véhicules du « Software - Defined Vehicle » de Renault Group .

C es plateformes de calcul de haute performance du « Software- Defined Vehicle » sont prévues pour 2026 et ouvertes aux constructeurs partenaires de Qualcomm Technologies .

Un accord commercial portant sur les produits Snapdragon Digital Chassis de la plateforme du « Software-Defined Vehicle » de Renault Group.

Boulogne-Billancourt (France) et San Diego (États-Unis), 8 novembre 2022 – Renault Group et Qualcomm Technologies annoncent aujourd'hui renforcer leur collaboration technologique dans le développement d’une architecture électronique centralisée dédiée à la future génération de véhicules du « Software-Defined Vehicle » de Renault Group. Les plateformes du « Software-Defined Vehicle » seront basées sur les solutions Snapdragon® Digital Chassis™ de Qualcomm Technologies au niveau du cockpit numérique, de la connectivité et des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Les partenaires ont également annoncé que Qualcomm Technologies, ou l'une de ses filiales, a l’intention d’investir dans l’entité électrique et software de Renault Group, Ampere.

« Du mobile à la voiture avec une technologie avancée et révolutionnaire, le « Software-Defined Vehicle » représente l'avenir de l'industrie automobile : il s'agit de répondre aux attentes en termes de fonctionnalité et de services tout en contrôlant la complexité et les coûts. Renault Group renforce sa collaboration stratégique avec Qualcomm Technologies, un acteur majeur des technologies mobiles et automobiles, afin de créer la première plateforme « Software-Defined Vehicle » ouverte et horizontale sur le marché de l’automobile. Associer l'expertise de Renault Group en matière de technologie automobile et le leadership reconnu de Qualcomm Technologies dans les semi-conducteurs, les logiciels et les plateformes systèmes haute performance et sobres en énergie nous permettra de créer une plateforme « Software-Defined Vehicle » évolutive, compétitive et innovante pour piloter l'écosystème de services et offrir de la valeur à nos clients ».

Luca de Meo, CEO Renault Group

« Qualcomm est très fier de sa relation avec Renault Group et de l'expansion de notre collaboration pour définir conjointement la voiture du futur avec des semi-conducteurs, des logiciels et des services de pointe. Nous sommes ravis que nos solutions Snapdragon Digital Chassis jouent un rôle central dans le lancement de leur prochaine génération de véhicules définis par logiciel et contribuent à accélérer la transformation numérique de l'automobile. »

President et CEO, Qualcomm Incorporated

Faire avancer le « Software-Defined Vehicle » avec les solutions de technologies avancées

Dans le prolongement de leur collaboration technologique, Renault Group et Qualcomm Technologies prévoient de proposer une architecture SDV de nouvelle génération qui exploite des solutions extensibles et flexibles pour répondre aux nouveaux besoins et exigences des véhicules.

À partir de 2026, les véhicules de Renault utiliseront la plateforme SDV, y compris les nouvelles générations de châssis numérique Snapdragon, conçus pour les nouveaux cockpits Android. Cette architecture rendra l'expérience à bord plus immersive et plus personnelle, et centralisera les datas avec d'autres fonctions du véhicule comme les ADAS, la carrosserie, le châssis, la télématique, la connectivité, les Power Line Communications (PLC), la sécurité et la cybersécurité dans la Physical Computer Unit (PCU). Ceci permettra d'optimiser les coûts matériels et logiciels grâce à la Physical Interface Unit (PIU) qui fournit les activateurs du véhicule. En parallèle, l'architecture SDV est conçue pour être ouverte aux autres constructeurs automobiles.

Contrat d’approvisionnement : pour optimiser les coûts du « Software-Defined Vehicle »

En travaillant avec Qualcomm Technologies, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des semi-conducteurs et des logiciels, Renault Group cherche à optimiser ses plans de développement et de commercialisation dans une approche de co-développement, pour lui fournir les compétences de la plateforme en termes de matériel, de logiciels et de services.

La collaboration technologique entre Renault Group et Qualcomm technologies a débuté en 2018. Depuis, Renault Group a intégré les plateformes Snapdragon Cockpit dans le système multimédia OpenR Link de Renault Megane E-Tech Électrique et prévoit d'utiliser les solutions Snapdragon Digital Chassis pour offrir aux conducteurs et passagers une connectivité sans limite et des expériences embarquées innovantes.

