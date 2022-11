1. kvartal 2022/23 - God start på regnskabsåret og omsætningsvækst på 34%

Danish English

MEDDELELSE NR. 232





Periodemeddelelse for 1. kvartal 2022/23 (1. juli - 30. september 2022)





God start på regnskabsåret og omsætningsvækst på 34%

Det har været en god start på regnskabsåret 2022/23, hvor omsætningen i første kvartal steg med 34% til DKK 113,8 mio. mod DKK 85,0 mio. i samme periode sidste år. Væksten går på tværs af produktsegmenterne, men geografisk er det fortsat på det nordamerikanske marked, at fremgangen er størst. Resultatet af primær drift (EBITDA) blev på DKK 65,2 mio., svarende til en stigning på 50% i forhold til samme periode sidste år, mens EBITDA-marginen blev på 57%. I perioden modtog ChemoMetec desuden sin første ordre på et XcytoMatic-instrument.





Hovedpunkter

Omsætningen blev i første kvartal 2022/23 på DKK 113,8 mio., svarende til en stigning på 34% i forhold til samme periode sidste år.

Væksten har været højest på det nordamerikanske marked, hvor omsætningen steg med 47% og udgjorde 59% af den samlede omsætning, mod 54% i samme periode sidste år.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life science research, Cellebaseret terapi samt Bioprocessing (LCB), steg i første kvartal med 34% og udgjorde uændret 92% af den samlede omsætning.

Den generelle forsyningssituation for kritiske råvarer og komponenter til ChemoMetecs produkter er blevet væsentligt forbedret i løbet af det seneste halve år.

EBITDA steg i første kvartal til DKK 65,2 mio. fra DKK 43,4 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 50%. EBITDA-marginen blev i første kvartal på 57% mod 51% i samme periode sidste år.

Både omsætning og EBITDA var positivt påvirket af den stigende dollarkurs.

Forventningerne til regnskabsåret fastholdes, og omsætningen forventes i 2022/23 således at ligge i intervallet DKK 485-505 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 245-260 mio.





Situationen vedrørende Covid-19 og den globale råvareforsyning, herunder krigen i Ukraine

Hverken krigen i Ukraine eller Covid-19 har i kvartalet haft nogen større indflydelse på ChemoMetecs aktiviteter. Bortset fra enkelte elektroniske komponenter er den generelle forsyningssituation blev væsentligt forbedret i løbet af det seneste halve år. ChemoMetec har fået opbygget betydelige lagre af en lang række kritiske råvarer og komponenter, ligesom der typisk er indgået rammeaftaler med væsentlige leverandører. ChemoMetec har i det forløbne kvartal kunnet opretholde produktion, kvalitetskontrol og logistikfunktioner på et tilfredsstillende niveau og har dermed sikret levering af samtlige færdige produkter til tiden og af en vanlig høj kvalitet.

Der er dog stadig flaskehalsproblemer hos flere af ChemoMetecs danske underleverandører, som skal levere komplicerede, specialdesignede komponenter til de kommende XcytoMatic-produkter.





Omsætning og EBITDA

Omsætningen steg i første kvartal 2022/23 til DKK 113,8 mio. fra DKK 85,0 mio., svarende til en stigning på 34% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen, der er på niveau med forventningerne, skyldes hovedsageligt en øget omsætning på det nordamerikanske marked inden for cellebaseret terapi. Samtidig er omsætningsvæksten på det nordamerikanske marked positivt påvirket af en stigende dollarkurs sammenlignet med samme periode sidste år.

Omsætningen af instrumenter steg i første kvartal med 21% til DKK 48,8 mio. Salget af celletællerne NC-200 og NC-202 udviklede sig som forventet, og omsætningen af NC-200 er fortsat godt en tredjedel større end omsætningen af NC-202.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides, reagenser og testkits, steg i første kvartal med 35% til DKK 44,0 mio. og udgør 39% af omsætningen mod 38% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser, herunder serviceaftaler, har også udviklet sig tilfredsstillende, og der er således i første kvartal solgt serviceydelser for DKK 18,8 mio., svarende til en stigning på 72% i forhold til samme periode sidste år. Indtægter fra serviceydelser udgør nu 16% af den samlede omsætning mod 13% i samme periode sidste år. Det er fortsat i USA, at der er den største vækst i salget af serviceaftaler.

Den samlede omsætningsvækst på 34% i første kvartal er sammensat af en vækst på 47% i USA/Canada, 17% i Europa og 24% i resten af verden (”Øvrige lande”).

USA/Canada er ChemoMetecs største geografiske marked og udgjorde i første kvartal 59% af omsætningen. Omsætningen i USA/Canada steg til DKK 66,7 mio. fra DKK 45,5 i samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes primært en øget omsætning af forbrugsvarer, som steg med 55% til DKK 26,9 mio. fra DKK 17,4 mio. Den største procentvise fremgang ses dog fortsat inden for salget af serviceydelser, som i kvartalet steg med 81%.

På det europæiske marked steg omsætningen til DKK 31,1 mio. fra DKK 26,5 mio. i samme periode sidste år. Stigningen anses for tilfredsstillende og er på niveau med væksten i samme periode sidste år.

I resten af verden steg omsætningen fra DKK 12,9 mio. til DKK 16,0 mio.



Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i første kvartal 2022/23





T.DKK



Europa



USA/Canada



Øvrige lande 2022/23

1. kvartal

i alt 2021/22

1. kvartal

i alt Instrumenter 15.045 23.832 9.961 48.838 40.187 Forbrugsvarer 11.378 26.911 5.681 43.970 32.629 Service 4.333 14.310 161 18.804 10.924 Andet 347 1.620 242 2.209 1.223 I alt 31.103 66.673 16.045 113.821 84.963





Væksten i omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, blev på 34% i første kvartal, og fremgangen kan tilskrives et større salg af både instrumenter, forbrugsvarer og serviceydelser.

Forretningsområdet LCB udgjorde 92% af den samlede omsætning, sædanalyse 7%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde godt 1%.





Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i første kvartal 2022/23

T.DKK LCB-

markedet Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd Produktions-kontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk 2022/23

1. kvartal

i alt 2021/22

1. kvartal

i alt Instrumenter 47.359 877 603 48.839 40.187 Forbrugsvarer 36.606 6.494 871 43.971 32.629 Service 18.804 - - 18.804 10.924 Andet 1.984 170 53 2.207 1.223 I alt 104.753 7.541 1.527 113.821 84.963





Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i første kvartal til DKK 65,2 mio. fra DKK 43,4 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 50%. Omkostningerne i første kvartal var generelt højere end i samme periode sidste år, hvilket primært kan tilskrives stigende kapacitets- og personaleomkostninger. Omkostningerne i første kvartal er dog ikke steget i samme omfang som omsætningen, hvorfor EBITDA-marginen er steget fra 51% til 57%. Dollarkursen har ligesom for omsætningen påvirket EBITDA postitivt.





Produktudvikling

ChemoMetec har modtaget den første ordre på et XcytoMatic-produkt. Der er tale om en XcytoMatic 40, som blev leveret i slutningen af oktober 2022. I første omgang er der leveret en prototype, som dog ikke svarer 100% til det endelige produkt. Der er stadig leveringsudfordringer vedrørende kabinet og flere andre komponenter til XcytoMatic-produkterne, men prototypen er funktionsdygtig, og den kan udføre 24 målinger på ca. et kvarter. Den valgte løsning skal ses på baggrund af, at det er vigtigt for kunden at komme i gang med valideringen af instrumentet så hurtigt som muligt, og for at spare tid er det derfor besluttet, at valideringsarbejdet foregår på et prototypeinstrument. Når produktionen af XcytoMatic 40 er fuldt etableret, vil kunden få et helt nyt instrument. Dette forventes at være en realitet i løbet af første kvartal 2023, hvorefter en gradvis lancering vil blive igangsat.

Der er flere kunder, der har efterspurgt samme løsning som nævnt ovenfor, og ChemoMetecs udviklingsafdeling vil derfor ”håndbygge” endnu nogle prototyper af XcytoMatic 40, som kan sælges til specielt udvalgte kunder i løbet af de næste måneder.





IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selskabets patenter. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 15 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 56 patenter i udvalgte lande, herunder 15 i USA.





Forventningerne til 2022/23

På baggrund af udviklingen i første kvartal 2022/23 fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2022/23, som blev offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2021/22 den 14. september 2022. Omsætningen forventes i 2022/23 således at ligge i intervallet DKK 485-505 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 245-260 mio.













Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 4813 1020









Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com