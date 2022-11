English French

Quadient lance les consignes colis Parcel Pending en Irlande pour soutenir la modernisation du secteur de l'immobilier résidentiel

Le lancement des consignes colis intelligentes Parcel Pending aidera les promoteurs et les gestionnaires immobiliers à améliorer les services offerts aux résidents, à libérer du temps pour leurs employés et à réduire l'impact environnemental lié aux livraisons



Paris, le 8 novembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce aujourd'hui le lancement de Parcel Pending by Quadient en Irlande. Avec le déploiement à travers le pays de ses consignes intelligentes, sécurisées et en libre-service, ainsi que la mise à disposition d’un centre d'assistance doublé d’une équipe technique dédiés, Quadient compte aider l'économie irlandaise à tirer parti du boom immobilier en simplifiant la livraison des colis et en améliorant l'expérience des habitants.

Alors que la Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) prévoit la construction de 50 000 nouveaux logements entre 2022 et 2023, Quadient pourra aider les promoteurs et gestionnaires immobiliers à transformer la réception de colis: en mettant à disposition un emplacement sécurisé pour les livraisons de colis des résidents, avec un accès 24 h/24 et 7 jours/7 ; en libérant du temps que les gestionnaires d'immeuble pourront consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée ; et en réduisant l'empreinte physique et environnementale de la livraison des colis.

« L'immobilier est un marché très concurrentiel en Irlande et la construction d’habitations à forte densité sera indispensable pour répondre aux besoins en matière de logement dans le pays », a déclaré Ian Caminsky, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques pour les régions UKI & DACHIT chez Quadient. « Cela exige une nouvelle approche dans le traitement des colis. An Post à elle seule a livré 56 millions de colis au cours de sa dernière année de référence, soit une moyenne de 29 par foyer. Si l'on ajoute à ce chiffre les livraisons d'autres transporteurs, les gestionnaires pourraient bien être confrontés à un torrent de colis chaque semaine. Ils devront réceptionner, enregistrer, stocker et distribuer ces colis, au détriment d'autres tâches, ou exposer ces colis au risque de vol s’ils sont laissés sans surveillance. L’installation de consignes colis intelligentes vient réduire la pression qui pèse sur ces équipes de gestion, tout en offrant un service et un environnement de vie plus agréables pour les habitants ».

Quadient est déjà présente en Irlande à travers ses solutions de gestion du courrier et de la communication client. L’introduction des consignes colis intelligentes Parcel Pending dans le pays offre de nombreux avantages pour le secteur immobilier :

Plus de sécurité – En garantissant que les colis ne puissent être récupérés que par leur destinataire, les risques de vol sont limités et les résidents ont ainsi l'assurance de vivre dans un environnement sûr.

– En garantissant que les colis ne puissent être récupérés que par leur destinataire, les risques de vol sont limités et les résidents ont ainsi l'assurance de vivre dans un environnement sûr. Plus d’efficacité La remise d'un colis peut prendre jusqu'à quatre minutes entre le livreur et le gardien, auxquelles s'ajoute le temps de remise au destinataire. Les consignes colis de Quadient réduisent ce temps à quelques secondes, libérant ainsi du temps au livreur et au personnel.

La remise d'un colis peut prendre jusqu'à quatre minutes entre le livreur et le gardien, auxquelles s'ajoute le temps de remise au destinataire. Les consignes colis de Quadient réduisent ce temps à quelques secondes, libérant ainsi du temps au livreur et au personnel. Optimisation de l’espace – Plutôt que d’avoir un bureau dédié aux colis, les promoteurs et gestionnaires d'immeubles peuvent offrir aux résidents un moyen sûr et discret d’accéder à leurs livraisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

– Plutôt que d’avoir un bureau dédié aux colis, les promoteurs et gestionnaires d'immeubles peuvent offrir aux résidents un moyen sûr et discret d’accéder à leurs livraisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Intégration numérique - Les consignes colis de Quadient sont conçues pour s'intégrer aux services et applications Cloud, comme les portails de services aux résidents tels que Spike Global - permettant aux gestionnaires immobiliers d'offrir une expérience moderne, simplifiée et un accès immédiat à divers outils à leur base de résidents.

- Les consignes colis de Quadient sont conçues pour s'intégrer aux services et applications Cloud, comme les portails de services aux résidents tels que Spike Global - permettant aux gestionnaires immobiliers d'offrir une expérience moderne, simplifiée et un accès immédiat à divers outils à leur base de résidents. Impact environnemental - En garantissant la livraison au premier passage, évitant les contre-visites, et en faisant en sorte que les livreurs et les résidents ne se rendent qu'à un seul point, les consignes contribuent à la fois à réduire les émissions de CO2 et à créer un environnement plus sûr pour les résidents.



Avec près de 17 000 unités installées au service de millions d'utilisateurs dans le monde, Quadient dispose d'une vaste expérience et d'un réseau étendu, qui sera bénéfique au marché résidentiel irlandais autant qu’aux résidences universitaires, commerces de détail et livraisons à domicile, où les consignes colis peuvent améliorer l'efficacité des livraisons et apporter un meilleur service aux utilisateurs.

« Nous sommes pleinement engagés sur le marché irlandais et sommes impatients de faire bénéficier le pays de notre expertise », poursuit Ian Caminsky. « A travers notre expérience, nous avons pu observer les nombreux avantages que l’installation de nos consignes colis apportent aux promoteurs et gestionnaires immobiliers ainsi qu’aux résidents : au point que dans certains cas, le service est un argument de vente pour attirer de nouveaux résidents. En effet, sur certains sites, nous avons vu le nombre de consignes tripler suite à des retours positifs. L'avenir des habitations à forte densité est celui d'une utilisation optimale de l'espace disponible, qui réduit l'impact sur l'environnement et donne aux habitants l'accès le plus rapide et le plus simple aux services dont ils ont besoin, sans compromettre leur confort ou leur sécurité. Nos consignes colis intelligentes sont un élément essentiel de cette vision, et nous nous réjouissons de pouvoir nous lancer dans ce projet en Irlande ».

Pour plus d'informations sur Parcel Pending de Quadient, visitez https://www.parcelpending.com.

Parcel Pending by Quadient sera à la conférence Ireland's Residential Investment and Development de Dublin le 10 novembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.bisnow.com/events/dublin/multifamily/irelands-build-to-rent-conference-7481.

