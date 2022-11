Børsmeddelelse nr. 33.2022, Delårsrapport 1. januar 2022 – 30. september 2022

Bestyrelsen for Ennogie Solar Group (”ESG”) har d.d. godkendt selskabets delårs­rap­port for perioden 1. januar – 30. juni 2022. Adm. dir. Lars Brøndum Petersen udtaler:

”ESG oplever stor ordreindgang og fortsat mange kundeforespørgsler til trods for højere renter, høj inflation og generel usikkerhed omkring geopolitiske forhold, der kan have påvirkning af forretningen i fremtiden. Vi oplever en øget kundefokus på rentabilitet og sikring af egenforsyning af el. Ordreindgangen for 3. kvartal endte på DKK 22,3m og samlet DKK 77,9m for perioden 1. januar 2022 – 30. september, en stigning fra DKK 17,4m i samme periode 2021.

ESG oplever, at forsyningssikkerheden på solceller og invertere er forbedret og omsætningen for 3. kvartal 2022 blev på DKK 13,3m og for perioden 1. januar 2022 – 30. september 2022 DKK 35,1m hvilket som på ordresiden er en stor stigning fra DKK 8,6m i de 3 første kvartaler i 2021.

Den eksisterende ordrebog gør, at vi ser ind i vores hidtil bedste kvartal i 4. kvartal, hvor vi forventer en fordobling af omsætningen fra 3. kvartal 2022 og positivt EBITDA.

Dette medfører også, at vi opjusterer forventningerne til omsætningen for hele året til DKK 55-65m.

Grundet en række engangsjusteringer, nedjusterer vi forventningen til EBITDA for hele 2022 til DKK -8m til -4m.

Den primære årsag til justeringerne er en ændring af indregningen af omsætning på tyske projekter, øgede markedsføringssomkostninger, omkostninger til det for nyligt vedtagende warrantprogram, samt nedskrivning af varelager for Refurb tilbehør, da vi pt. ikke kan skaffe brugte solceller til Refurb-leverancer.

Det er dog vigtigt for os at understrege, at den underliggende forretning generer det forventede dækningsbidrag, og vi derfor forventer positivt EBITDA i 4. kvartal og de efterfølgende kvartaler herfra.

Det er derfor vores vurdering, at ESG er unikt placeret ift. til den stærkt stigende fokus på grøn omstilling i byggeriet, hvor vi kan bidrage med omkostningsneutrale tagudskiftninger med solcelletag. Derfor investeres der fortsat i både udvikling af organisation, markedsføring, samt yderligere internationalisering.”

Outlook for 2023

Som følge af ordreindgangen kan vi allerede nu offentliggøre vores nuværende forventninger til 2023, som er en omsætning på DKK 95-115m.

Der forventes for 2023 et positivt EBITDA på DKK 5-15m.

Hovedpunkter fra delårsrapporten:

ESG opjusterer omsætningsforventning til hele året til DKK 55-65m

Ordreindgangen i 3. kvartal 2022 blev på DKK 22,3m og for perioden 1. januar 2022 – 30. september 2022 DKK 77,9m.

Omsætningen i 3. kvartal 2022 blev på DKK 13,3m og for perioden 1. januar 2022 – 30. september 2022 DKK 35,1m.

EBIT blev i 3. kvartal 2022 på DKK -3,7m og i perioden 1. januar 2022 – 30. september 2022 DKK -8,9m.

Bemandingen i produktion og ordreafvikling er øget i takt med ordreindgangen, som giver udslag i en forventet om fordobling af omsætning i 4. kvartal samt positivt EBITDA.

ESG har i 4. kvartal 2022 fået styrket sin likviditet med i alt DKK 8m, via en driftskredit.

ESG nedjusterer EBITDA-forventning til DKK -8m til DKK -4m og et EBIT på DKK -10m til DKK -6m.

ESG forventer en omsætning i 2023 på DKK 95-115m, samt positivt EBITDA på DKK 5-15m.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen

Kontaktperson: Adm. dir. Lars Brøndum Petersen +45 53 56 27 54 / LBP@ennogie.com

Vedhæftede filer