越南北部南定省的纺织业发展空间巨大

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越南河内, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 服装和纺织是越南的主要行业之一，占该国出口营业额的第二位。根据越南纺织和服装协会的数据，尽管在后新冠疫情时期全球经济波动，但该行业今年仍然在实现其420~430亿美元出口目标的正常轨道上。



同时，越南工业房地产市场继续保持良好势头，吸引了大量外国资本。3月，越南完全重新开放了边境，因为越南期待加速经济复苏，提振国际企业的流入。此外，自《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）于2020年8月生效后，越南正在欧盟市场获得更大立足点，使其成为外国制造商极具吸引力的目的地。

据专家称，越南的工业房地产一直供应充足。Savills河内总监Matthew Powell表示，与区域性国家相比，越南拥有更优惠的条件，房地产价格更实惠，并且预计未来有许多新项目将投放市场。有竞争力的劳动力成本和改善的法律走廊也是吸引投资者到该国的部分因素。

越南纺织和服装行业的摇篮——南定省汇集了工业房地产开发的有利因素以及该省为投资者出台的鼓励政策。

南定对整个国家外国投资流入的贡献巨大，在2022年上半年就达到了140多亿美元（根据规划和投资部的最新统计数据），南定正成为越南主要的北方工业省份之一。

2021年，该省吸引的资金达到了历史最高位，并在“2021年省级竞争力指数”（PCI）中跃升了16位。根据越南统计总局的数据，南定省有123个外国直接投资项目，总注册资本为37亿美元。

南定省正致力于吸引投资资本继续促进纺织和服装这一先锋行业的发展。2021年，纺织制造业占该省工业结构的29%，占该省出口额的66%。

在该省，新一代工业区和集群配套了物流、仓储、工厂，特别是城市服务区等设施，吸引着众多投资者。许多工业园区投资者都非常关注服务问题和绿色解决方案。

由越南领先的房地产开发商之一Cat Tuong Group开发的Aurora工业园区，像该省工业园区中一颗闪耀的明珠，吸引着全球投资着的目光。

Aurora以成为绿色、清洁、可持续的工业园区和平衡的工业生态社区为目标，是越南有资格容纳织物染色设施的仅有的几家工业园区之一。其基础设施与全国最大容量的供水和污水系统以及复杂的社会基础设施的开发同步设计。

Aurora的废水处理系统设计精良，处理量高达11万立米/日夜，采用先进同步技术划分为多个模块，将可确保废水在排放之前都得到标准的接收和处理。

凭借这些因素，Aurora工业园区成为越南北部最具吸引力的工业房地产项目之一。专家们认为，环境友好型生产将是绿色增长战略的必然趋势。

“在世界面临后疫情时期诸多困难与挑战之际，Aurora工业园区仍然保证其精心设计的基础设施有独特的吸引力和价值。根据南定省的总体发展方向，Aurora工业园区为投资者提供了朝绿色、可持续发展的有利环境。”Cat Tuong Group主席兼首席执行官Tran Quoc Viet先生表示。

电子邮件：info@auroraip.vn

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