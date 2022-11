English Danish

8. november 2022





NKT noterer grønne hybridobligationer

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 20 af 25. august 2022 blev de EUR-denominerede grønne hybridobligationer ("Værdipapirerne") udstedt af NKT A/S prissat den 25. august 2022. Den samlede hovedstol for Værdipapirerne er EUR 150.000.000 og afviklingsdatoen for Værdipapirerne var 1. september 2022.

I dag meddeler NKT A/S, at prospektet for Værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet. Prospektet er tilgængeligt her: investors.nkt.com/hybrid-securities-2022.

Værdipapirerne vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S' hovedmarked under Sustainable Debt Segment fra den 9. november 2022.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf: +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, tlf: +45 2223 5870

