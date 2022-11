Suspension af handel med beviser i Independent Invest

Værdipapirfonden Independent Invest

Værdipapirfonden Independent Invest II

Kapitalforeningen Independent Invest

Handel med beviser i følgende afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.

Short name Navn ISIN IIVGLO Independent Global DK0060549277 IIVGEN Independent Generations DK0060549350 IIVBOND Independent Bond DK0060091908 IIVGLA Independent Global Akk DK0060781920 IIVGEA Independent Generations Akk DK0060782068 IIKMIX Independent Mix DK0060209336

Suspensionen betyder, at det ikke er muligt at handle andele i de nævnte fondskoder. Når suspensionen ophæves, og det igen bliver muligt at handle i de nævnte fondskoder, vil der blive givet meddelelse herom.