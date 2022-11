Almond Institute lance une nouvelle version de BYCE, sa plateforme e-learning de sensibilisation à la cybersécurité, pour offrir à ses clients une meilleure expérience d’apprentissage

Pour accompagner les entreprises dans la sensibilisation de ses utilisateurs aux enjeux de la sécurité de l’information, Almond Institute, l’organisme de formation de la société Almond, cabinet de conseil et d’audit spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures, lance une nouvelle version de BYCE, sa plateforme e-learning.

Conscient de l’enjeu majeur qu’est devenue la sécurité informatique pour toutes les entreprises, Almond Institute a une volonté de toucher de plus près les utilisateurs afin de les préparer aux dangers du monde numérique. En effet, Almond Institute considère que miser sur la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de la sécurité de l’information est la meilleure défense pour une organisation de réduire les risques de perte de données.

Une solution e-learning dynamique et pédagogique

Développée en collaboration avec une entreprise internationale de design cognitif, la solution e-learning BYCE garantit aux apprenants une expérience d’apprentissage en ligne engageante et visuellement stimulante.

Composée de modules e-learning épurés, modernes, interactifs et pédagogiques, cette nouvelle version offre de nouvelles de fonctionnalités permettant d’enrichir l’apprentissage afin de maximiser leur efficacité et d’augmenter au maximum l’intérêt des utilisateurs.

Afin de susciter des changements de mentalité pérennes, les apprenants sont immergés dans des mises en situation concrètes tirées de la vie réelle leur permettant de bien s’approprier le message.

La bonne pratique acquise appliquée dans un cadre professionnel comme privé, permet de réduire les risques pour le SI de son entreprise.

En somme, la nouvelle plateforme e-learning BYCE s’articule autour de trois approches pédagogiques :

Un apprentissage centré sur l’apprenant

Un apprenant acteur de sa formation qui peut mesurer ses propres progrès

Des modules créés dans le respect des principes d’ergonomie cognitive

Une expérience utilisateur tournée vers l’efficacité

Disponible en accès SaaS depuis tous types de terminaux, BYCE permet aux entreprises de déployer en un temps record leurs campagnes de sensibilisation à la sécurité de l’information.

Huit modules de sensibilisation d’une durée moyenne de 10 à 20 minutes sont actuellement disponibles sur la plateforme. Chaque module est construit suivant un schéma d’apprentissage clair et identique :

Un quiz introductif pour prendre connaissance de son niveau de sensibilisation

Une présentation des concepts agrémentés d’exemples

Une présentation des bonnes pratiques à adopter

Un quiz final de validation des acquis

« Pour toucher un maximum d’utilisateurs et pour rendre la sensibilisation accessible à tout type de profils et de fonctions, les modules ont été écrits autour de vocabulaires simples et courants, même pour expliquer des concepts informatiques complexes » indique Miora Raharinirina, Chargée de mission formation au sein d’Almond.

Une administration de la plateforme en toute autonomie

La nouvelle plateforme offre la possibilité aux clients d’administrer leur communauté d’utilisateurs en toute autonomie. Le client peut :

Ajouter et supprimer des comptes utilisateurs

Attribuer des modules individuellement ou par groupe d’utilisateurs

Accéder au tableau de suivi de la progression et du score des utilisateurs de sa communauté

Accéder au journal détaillé de l’activité de sa communauté

Cet accès « administrateur » permet au client de suivre et d’animer sa campagne de sensibilisation. Depuis cet accès, il dispose également d’indicateurs lui permettant de prendre des mesures pour améliorer le niveau de sécurité de ses utilisateurs.

Pour de plus amples informations sur les modules de sensibilisation BYCE et les tarifs, veuillez contacter Miora Raharinirina chez Almond via almond.institute@almond.consulting ou en appelant le +33 (0)7 64 42 71 56.